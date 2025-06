Le retour de la moustache : icône vintage et symbole de virilité assumée

Longtemps moquée, reléguée aux clichés des années 70 ou aux figures poussiéreuses de l’histoire, la moustache signe aujourd’hui un retour triomphal. À mi-chemin entre hommage rétro et affirmation de style, elle s’affiche désormais fièrement sur les visages masculins, de Paris à Brooklyn. Décryptage d’un come-back pileux qui sent bon la gomina et le cuir vintage.

Une pilosité à contre-courant

On l’avait vue passer chez Magnum (Tom Selleck), resplendir sur la lèvre de Burt Reynolds, ou encore s’imposer chez Freddie Mercury. Dans les années 90-2000, elle était presque devenue taboue, sauf chez les hipsters ironiques des années 2010. Aujourd’hui, la moustache revient, dépouillée de second degré. Elle est portée sérieusement, stylée, travaillée, et surtout… assumée.

Pourquoi ce retour ?

Plusieurs phénomènes expliquent ce regain :

• L’effet rétro : Le retour aux années 70-80 dans la mode masculine (chemises à col pelle à tarte, pantalons taille haute) appelle naturellement la moustache.

• La lassitude de la barbe complète : Après une décennie de hipsterisation de la barbe, certains hommes veulent changer sans tout raser.

• Les icônes contemporaines : Pedro Pascal, Henry Cavill, Miles Teller dans Top Gun: Maverick… La moustache s’affiche de nouveau à Hollywood.

• Une envie d’affirmation personnelle : Dans un monde normé, la moustache est un geste identitaire, une signature.

Quelle moustache pour quel style ?

Il existe autant de moustaches que de tempéraments. Quelques exemples :

• La Chevron : épaisse, naturelle, à la Magnum. Idéale pour les visages ovales ou carrés.

• La Fine : façon John Waters ou Gainsbourg jeune. Plus arty, plus pointue.

• La Horseshoe : très américaine, façon biker. Attention : elle ne pardonne rien.

• La Handlebar : torsadée aux extrémités, rétro-chic par excellence, à entretenir avec soin.

Comment bien porter la moustache ?

Pas question de laisser pousser sans réfléchir. Voici quelques conseils :

• Soignez la coupe : tondeuse de précision obligatoire.

• Entretenez-la : huile, cire, shampoing… la moustache est une responsabilité.

• Assumez-la : c’est un choix de style. Elle ne doit pas être timide.

Le vintage a de l’avenir

Chez Monsieur Vintage, on applaudit ce retour. Car la moustache, comme le vinyle, la montre mécanique ou la voiture de collection, fait partie de ces objets d’héritage qui traversent les générations. Elle parle de caractère, de style et de liberté. Et surtout, elle nous rappelle que la mode passe, mais que le charisme, lui, reste.

Crédit photo de UNE : unsplash