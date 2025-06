GOOD AMERICAN présente SUMMER & THE CITY, une ode sensuelle et moderne aux années 90

La marque GOOD AMERICAN revient en force avec sa nouvelle collection SUMMER & THE CITY, un vestiaire d’été qui puise son inspiration dans la liberté stylée des années 90, avec une touche de modernité assumée. Pensée comme une lettre d’amour à cette décennie iconique, la collection mêle nostalgie et audace, avec des pièces aussi cool qu’intemporelles.

Une collection urbaine

Au programme, des baby tees, des débardeurs crop, des mini-jupes en denim, des ensembles oversize, le tout conçu pour une allure sexy et sans effort. Des silhouettes inspirées des looks urbains de Carrie Bradshaw, capables d’arpenter les pavés brûlants d’une grande ville comme de briller sous les néons d’une soirée d’été.

Chaque pièce a été pensée pour s’adapter au rythme effréné de la vie citadine, que ce soit un brunch entre amies, une réunion express ou un rendez-vous improvisé. GOOD AMERICAN casse les codes du basique pour offrir des essentiels réinventés, qui capturent l’énergie brute des nineties sans jamais tomber dans le déjà-vu.

Un été libéré, vif et stylé

La palette de couleurs reste sobre et chic, jouant sur le blanc, le noir, le denim classique et quelques touches pastel. Les matières sont souples et flatteuses, sculptant les courbes sans les contraindre, tandis que les coupes flirtent avec la sensualité tout en gardant une vraie liberté de mouvement.

SUMMER & THE CITY, c’est la promesse d’un été libéré, vif et stylé. Une collection pensée pour celles qui aiment marcher vite, danser tard, vivre fort, et surtout s’habiller pour elles-mêmes.

Parce qu’en 2025, l’attitude fait tout et le style est une déclaration, GOOD AMERICAN signe une collection aussi irrésistible que le rythme de vie qu’elle incarne. Pour découvrir les produits GOOD AMERICAN, cliquez sur ce lien.

À propos de la marque

Good American, née en 2016, est une marque américaine fondée par Khloé Kardashian et Emma Grede. Elle prône l’inclusivité corporelle, propose des jeans adaptés à toutes les morphologies et a enrichi son offre au fil des années (prêt-à-porter, activewear, etc.). Disponible en ligne et en magasins (notamment Macy’s), elle mise sur la qualité, l’empowerment et la représentation réelle des femmes.

Crédit photo : GOOD AMERICAN©