Le retour félin des lunettes cat-eyes

Miaou ! Cet été 2025, les regards se font félins, les silhouettes affûtées, et les accessoires pointus. Icônes d’un style rétro assumé, les lunettes de soleil cat-eyes signent leur grand retour. Plusieurs marques se réinventent autour de ce classique avec brio, le SILMO Paris (Salon International des Professionnels de l’Optique et de la Lunetterie) a fait une sélection de 10 modèles, que nous vous présentons.

Une histoire à l’œil : genèse des lunettes cat-eyes

Les montures cat-eyes, ou “œil de chat”, ont vu le jour dans les années 1950. Avec leur forme effilée vers les tempes, elles sont nées d’un désir de féminité affirmée et d’un soupçon d’impertinence. Inventées dans une Amérique en pleine mutation esthétique, elles tranchent avec les formes plus austères des décennies précédentes.

C’est dans les années 50 et 60 qu’elles explosent : Marilyn Monroe, Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany’s, Donna Summer (voir photo ci-dessous) ou encore Grace Kelly en sont des ambassadrices glamour. Leur design audacieux épouse les courbes du visage et sublime le regard avec un twist vintage toujours irrésistible.

Puis, au fil des décennies, elles se font plus discrètes, parfois rangées au rang des souvenirs kitsch… jusqu’à aujourd’hui.

L’été 2025 : le grand retour du regard vintage

La mode est un éternel recommencement, et les lunettes cat-eyes en sont la preuve vivante. En 2025, elles renaissent de leurs cendres, revisitées par les plus belles maisons de solaires. Couleurs pop, lignes plus graphiques, angles adoucis ou accentués : la monture féline s’offre une cure de jeunesse sans renier son ADN rétro.

Comme le dit le communiqué du SILMO :

“Icône de style intemporelle, les montures cat-eyes reviennent sur le devant de la scène avec une audace renouvelée.”

Et plusieurs marques incarnent cette renaissance avec élégance. Voici la sélection de 10 modèles cat-eyes du SILMO :

Lunettes solaires cat-eyes : le chic parisien à l’état pur

À porter avec un foulard en soie, une robe fluide ou un tailleur oversize, les modèles cat-eyes font le lien entre les pin-up des sixties et les icônes urbaines d’aujourd’hui.

Pourquoi on les aime (et pourquoi on les veut)

✔ Un clin d’œil aux fifties, sans tomber dans la caricature

✔ Une forme qui sublime toutes les morphologies de visage

✔ Un accessoire signature, parfait pour twister une tenue simple

✔ Un air de mystère et de confiance dans le regard

Cet été, sortez vos griffes. Les lunettes cat-eyes sont bien plus qu’un simple retour de tendance : elles incarnent un style, une attitude, une époque que l’on réinvente avec panache. Ce regard félin n’a jamais été aussi actuel.

Prêtes à rugir de style ? 😽

Crédit photos : Silmo Paris©