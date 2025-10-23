Le 23 octobre 2001, Apple lançait l’iPod

Il y a 24 ans, le 23 octobre 2001, la marque américaine Apple lançait l’iPod. Une révolution dans le monde des baladeurs musicaux. L’occasion de revenir sur ce produit exceptionnel, qui vous permettait d’emporter “1 000 chansons dans votre poche”.

Genèse et idée directrice

À la fin des années 1990, Apple juge les baladeurs MP3 existants trop volumineux, trop limités ou mal conçus. Steve Jobs fixe une ambition simple : “1 000 chansons dans votre poche”. Jon Rubinstein (chef de l’ingénierie matériel chez Apple) repère chez Toshiba un disque dur 1,8″ minuscule qui rend l’objectif plausible et fait venir Tony Fadell (ingénieur informatique chez Apple) pour piloter un projet ultraconfidentiel (code P-68). Apple s’appuie sur la plate-forme logicielle de Portal Player, internalise le design et met l’accent sur la vitesse de transfert (FireWire) et l’autonomie. En quelques mois, l’équipe livre un prototype fonctionnel : c’est le futur iPod.

Développement et design

Le premier iPod combine un disque Toshiba 1,8″, un OS développé avec Portal Player, une molette (scroll wheel) pensée pour parcourir de longues listes, et une synchronisation automatique avec iTunes. L’objectif est l’ « appliance » : un objet dédié, simple, très rapide à remplir via FireWire et agréable à utiliser. Cette intégration matériel-logiciel, préfiguration de la méthode Apple pour l’iPhone, est le vrai « produit ».

Lancement (23 octobre 2001)

Apple présente un baladeur de 5 Go à 399 $ (340 euros), “1 000 chansons dans votre poche”, d’abord compatible Mac uniquement. L’appareil pèse 6,5 onces (184 grammes) et se synchronise avec iTunes en un clin d’œil. Le message est clair : ce n’est pas juste un lecteur, c’est l’extension d’iTunes.

Le succès et l’ « effet iPod »

Le décollage réel vient quand l’écosystème se complète avec l’iTunes Music Store (28 avril 2003 : 200 000 titres à 0,99 $), puis l’ouverture à Windows. Les ventes explosent, l’iPod devient l’emblème d’Apple et son plus gros relais de croissance avant l’iPhone ; il domine durablement le marché des lecteurs MP3 avec 76 % de part de marché. Apple annonce 100 millions d’iPod vendus en avril 2007 ; les estimations totalisent environ 450 millions d’unités sur l’ensemble de la vie du produit (2001-2022).

La gamme : 20 ans d’itérations marquantes

• iPod (2001) : disque dur 5 Go, FireWire, molette mécanique puis tactile.

• iPod mini (2004) : format plus compact, succès phénoménal, préfigure le Nano.

• iPod shuffle (2005) : sans écran, ultraléger, entrée de gamme.

• iPod nano (2005) : flash, très fin, deviendra l’iPod « de masse ».

• iPod (vidéo/photo) 2005–2006 : écran couleur, photos puis vidéo.

• iPod classic (2007–2014) : boîtier alu, jusqu’à 160 Go.

• iPod touch (2007–2022) : l’iPhone sans modem, multi-touch, apps.

Ces modèles (et séries spéciales comme U2) couvrent la décennie où l’iPod règne, jusqu’aux arrêts progressifs (Nano/Shuffle en 2017, Classic en 2014) et la fin de l’iPod touch le 10 mai 2022.

Ce que l’iPod a apporté

• Un produit-écosystème : iPod + iTunes + iTunes Store ont normalisé l’achat légal de musique dématérialisée et l’ont rendue simple et fluide.

• Une UX de référence (expérience utilisateur) : la molette et la navigation hiérarchique ont défini l’ergonomie d’un lecteur « à catalogue », très simple à utiliser.

• La méthode Apple : contrôle de bout en bout, design industriel, retail, marketing, tout est rôdé à l’ère iPod et servira d’accélérateur à l’iPhone.

• Un impact industriel : l’iPod a contribué au basculement du marché musical vers le numérique, puis a laissé la place au streaming, une trajectoire déjà visible dès 2010.

Combien d’iPod ont été vendus au total ?

Les chiffres officiels ponctuels sont connus : 100 millions d’unités vendues entre octobre 2001 et avril 2007. Les compilations et estimateurs (Statista/Wikipedia) situent le cumul autour de 450 millions d’unités entre 2001 et 2022.

iPod vintage : le cas de l’iPod classic 160 Go

L’iPod classic 160 Go est recherché, tant par nostalgie que pour le « modding » (remplacement du disque par SSD/flash, batteries neuves). Il existe une communauté active, des guides et pièces détachées (iFixit, iFlash, etc.).

Voici les prix observés en occasion (France/Europe, octobre 2025) :

– Annonces Leboncoin : on voit régulièrement des 160 Go fonctionnels entre 90 € et 310 €, certains avec boîte/état « très bon » autour de 200–260 €.

– eBay France/UE/US : beaucoup d’exemplaires « used/refurb » (d’occasion ou reconditionnés) s’affichent souvent autour de 140–260 €/$, les unités « neuves scellées » ou « collection » peuvent grimper bien plus haut (plus de 800 € sur certaines offres). Attention : les prix affichés ne sont pas toujours les prix réellement vendus.

La fourchette réaliste aujourd’hui (pour un 160 Go de 6e/7e génération, en bon état et pleinement fonctionnel, sans boîte) : environ 120–220 € en Europe. Les exemplaires « mint » avec boîte et accessoires peuvent dépasser 250–300 €. Les scellés/collection ou « moddés » SSD se négocient à part, souvent au-delà.

Pourquoi cette cote tient-elle ?

• Objet culte : design iconique, usage « sans notifications » qui séduit encore.

• Capacité : 160 Go reste appréciable pour de grandes bibliothèques en lossless.

• Réparabilité/upgrade : pièces et tutos abondent, ce qui prolonge l’offre.

La fin officielle… et l’héritage

Apple a arrêté l’iPod touch le 10 mai 2022, signant la fin de la lignée après plus de vingt ans. L’héritage est partout : l’iPhone/iPad ont absorbé l’expérience iPod, tandis que l’ère « device + store + services » inaugurée par iPod/iTunes demeure la matrice d’Apple.

L’iPod a transformé Apple et notre rapport à la musique : un objet simple, beau, associé à une boutique redoutablement efficace, qui a fait basculer une industrie entière. Vingt-quatre ans après son lancement, il reste un produit « vintage » désirable ; un iPod classic 160 Go en bon état tourne le plus souvent autour de 120–220 € en France, davantage s’il est « mint », scellé ou modernisé.

Crédit photo : Unsplash