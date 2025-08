Le Minitel fête ses 43 ans : retour sur l’ancêtre français d’Internet

Le 3 août 1982, France Télécom lançait officiellement le Minitel, un petit terminal aux lignes cubiques et à l’écran monochrome, qui allait révolutionner les foyers français. Quarante-trois ans plus tard, il reste un symbole fort de la culture numérique vintage à la française. Retour sur une révolution… avant Internet.

Le mot Minitel est un acronyme qui signifie :

Médium Interactif par Numérisation d’Information Téléphonique.

En d’autres termes, il s’agissait d’un terminal permettant d’accéder à des services en ligne via le réseau téléphonique, bien avant l’arrivée d’Internet dans les foyers. Conçu dans les années 70 par les PTT (Postes, Télégraphes et Téléphones), le Minitel visait à moderniser l’annuaire papier en le rendant consultable à distance, avant de devenir une véritable plateforme multiservice : messagerie, jeux, annonces, réservation de billets, etc.

Anecdote : le premier service lancé a été le célèbre 3611 — l’annuaire électronique.

Un ancêtre génialement en avance

Distribué gratuitement aux foyers dans les années 80, le Minitel permettait d’accéder à un réseau d’informations à distance : annuaires, billets de train, petites annonces, services bancaires, météo, jeux, et bien sûr… les fameux services de messagerie rose type “3615 ULLA”.

À son apogée, il comptait plus de 25 000 services actifs et plus de 9 millions de terminaux installés.

Le chic techno à la française

Designé avec sobriété, souvent en beige ou gris anthracite, le Minitel est devenu un objet culte. Il incarne aujourd’hui une époque où la France croyait dur comme fer en sa souveraineté technologique. Avant le web, il y avait “le 3615”.

Une lente fin, une trace indélébile

Le service Minitel a officiellement fermé le 30 juin 2012, mais il avait déjà sombré dans l’oubli des années auparavant. Pourtant, de nombreux Français gardent une tendresse particulière pour cette machine, précurseur du web grand public, et désormais objet de collection.

Le Minitel dans la culture pop

• On le retrouve dans des clips vintage, des expos sur le design numérique, ou dans des intérieurs rétro stylisés.

• Il fait même son retour dans certaines galeries d’art, en tant que relique du monde pré-digitalisé.

• Certaines start-ups récupèrent les carcasses pour les transformer en objets design ou connectés.

Ce qu’on retient chez Monsieur Vintage

• Le Minitel, lancé il y a 43 ans, est bien plus qu’un terminal : c’est une fierté technologique française.

• Il fait aujourd’hui partie intégrante de l’esthétique vintage geek et du design des années 80.

• Il rappelle qu’avant Internet, la France avait un réseau à elle, en avance sur son temps.

“3615 Maman, t’as connu ça toi aussi ?”