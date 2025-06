Duralex, l’icône du verre vintage : vous souvenez-vous de votre âge à la cantine ?

🕰️ Aux origines du verre Duralex : d’un atelier verrier à La Chapelle-Saint-Mesmin

Tout commence en 1927, près d’Orléans, avec les ateliers Dessaux, vite rachetés par les Parfums Coty, puis par Saint Gobain en 1934. À l’ombre de la Grande Histoire, l’usine se spécialise dans le verre trempé, inventé à la fin des années 30 et breveté en 1944, une prouesse technique pour l’époque.

🎉 L’âge d’or de Duralex : Gigogne & Picardie

En 1946, le verre Gigogne, un gobelet empilable simple et robuste, sort des fourneaux ; en 1954, son complice, le célèbre Picardie, avec ses facettes caractéristiques, fait son entrée. Ces modèles traversent les décennies : cantines scolaires, cafés parisiens, musées comme le MoMA et le musée des Arts Décoratifs à Paris. Les années 60 voient l’apogée de Duralex : primé à Cannes pour sa pub en 1965, seconde usine dans la Loire, exportations à travers le monde.

🔻 Épisodes de crise & changements d’actionnaires

À partir des années 90, l’entreprise vacille : vendue à Bormioli Rocco (1997), en redressement (2004), reprise par un grossiste turc (2005–2008) puis par un industriel franco britannique (2008–2021), avant d’être rachetée par International Cookware, maison mère de Pyrex, en 2021. La crise énergétique de 2022 oblige Duralex à arrêter les fours, malgré un prêt de 15 M€. En 2024, l’entreprise se retrouve à nouveau en redressement judiciaire.

🤝 2024 : la glorieuse reprise par les salariés

Le 30 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Orléans valide la reprise sous forme de SCOP, société coopérative et participative, portée par 60 % des salariés et dirigée par François Marciano. Les 228 emplois sont sauvés, l’actionnariat est désormais entre les mains des travailleurs. Dès septembre, la fièvre “coopérative” envahit l’usine : “Maintenant les actionnaires, c’est nous !”, annonce fièrement M. Marciano. Le soutien local est présent, le label “Made in France” se renforce et les ventes repartent à la hausse.

💖 Pourquoi Duralex est vintage et nostalgique ?

La marque Duralex, comme ses produits, sont indissociables d’un fort esprit nostalgique et vintage. En voici les raisons essentielles :

• Des objets familiers de notre enfance : souvent utilisés en cantines, ou lors de repas en famille, les vaisselles Duralex parlent directement à nos souvenirs. Pour produire les fameux verres, l’entreprise Duralex disposait de 50 machines et de 50 moules. Chaque moule de verre était numéroté, de 1 à 50. Ainsi, après fabrication, pouvait-on trouver au fond de chaque verre Duralex, le fameux modèle Picardie, un chiffre. À une époque révolue aujourd’hui, chaque élève regardait au fond du verre et disait “J’ai 15 ans, 20 ans etc..” en fonction du chiffre inscrit, qui ne pouvait jamais dépasser 50, nombre maximal de moules.

• Résilience intemporelle : incassable, résistant au temps, tout comme nos propres souvenirs. Son nom latin Dura lex (la loi est dure) le prédit : durable par nature.

• Objets design : simples, épurés, et pourtant encensés par les professionnels du design ; exposés dans les musées et le MoMA, utilisés par Bowie ou dans Skyfall, son style traverse les époques.

• Une saga du verre : l’histoire tumultueuse et la renaissance en coopérative ajoutent à l’aura vintage : un mélange de nostalgie, de courage collectif, et d’héritage populaire.

🔮 Vers l’avenir : un souffle vintage renouvelé

Duralex, désormais traditionnellement “nouveau vintage”, pourrait devenir l’icône contemporaine de la vaisselle écoresponsable et solidaire. Avec sa SCOP, ses projets de diversification (collab’ avec Le Slip Français) et son image de marque mythique, elle est prête à réveiller des souvenirs tout en en créant de nouveaux.

Duralex : le vintage à la française

Duralex incarne le vintage à la française : simple, robuste, utile, mais surtout plein de charme et de mémoire. Dans chaque verre Picardie ou Gigogne, c’est un pan de notre enfance et de notre culture collective que l’on tient. Et aujourd’hui, cette marque mythique renaît de ses cendres par la force de ses hommes (et femmes), un acte de foi en l’humain, en la tradition et en l’avenir. Prenez votre verre, posez-le doucement, et vous y lirez… votre histoire.

Crédit photo de UNE : La Maison Française du Verre©

Source: Duralex