Le 24 octobre 1901, Annie Edson Taylor se jetait dans les chutes du Niagara

Le 24 octobre 1901, jour de son 63e anniversaire, une femme du nom d’Annie Edson Taylor entrait dans l’histoire en devenant la première personne à survivre à la traversée des chutes du Niagara dans un tonneau. Cet exploit insensé, à la fois téméraire et tragique, allait marquer durablement l’imaginaire collectif.

Une institutrice en quête de gloire et de sécurité financière

Née en 1838 à Auburn, dans l’État de New York, Annie Edson Taylor était une ancienne institutrice. À l’aube de ses 60 ans, sa vie n’avait rien de flamboyant : veuve, sans enfants, elle peinait à joindre les deux bouts.

Le tournant du XXe siècle est alors une période de grands exploits et de quêtes de gloire : l’aviation, les explorations polaires, les records sportifs fascinent le public. Annie, inspirée par ces aventuriers modernes, eut une idée audacieuse : affronter les chutes du Niagara et en sortir vivante pour devenir célèbre, et riche.

“Personne ne voudrait m’aider à vivre, alors peut-être qu’ils paieront pour voir comment je suis morte”, aurait-elle confié avant son saut.

Le projet fou : descendre les chutes dans un tonneau

Annie conçut elle-même son dispositif. Il s’agissait d’un tonneau en fer et en bois de chêne, de 1,50 mètre de long, rembourré à l’intérieur avec un matelas pour amortir les chocs.

Le plan était simple en apparence : être placée dans le tonneau, scellée, puis lâchée dans le courant en amont des chutes. Elle espérait que la robustesse du tonneau et sa position fœtale lui permettraient de survivre à la chute de plus de 50 mètres.

Avant de tenter l’aventure, elle fit un test avec un chat, qui en ressortit sain et sauf, à peine trempé. Convaincue, elle annonça son projet à la presse, attirant curieux et sceptiques.

Le grand saut du 24 octobre 1901

Sous un ciel d’automne, Annie Edson Taylor monta à bord de son tonneau près de la rivière Niagara, du côté américain. À 16 h 05, le tonneau fut lâché dans les eaux tumultueuses.

En quelques minutes, il disparut dans le vacarme assourdissant des chutes. Les spectateurs retinrent leur souffle.

Vingt minutes plus tard, le tonneau fut repêché en aval. À la stupeur générale, Annie en sortit vivante, légèrement blessée à la tête, mais consciente.

Elle aurait alors déclaré : “Personne ne devrait jamais tenter cela, à moins de vouloir mourir.”

La gloire espérée… ne vint jamais

Si Annie Edson Taylor entra bel et bien dans l’histoire, sa tentative de faire fortune échoua. Son manager s’enfuit avec son tonneau, la privant de l’objet fétiche autour duquel elle comptait bâtir une tournée de conférences. Le public, quant à lui, se détourna vite.

Les années suivantes furent marquées par la pauvreté. Annie passa la fin de sa vie à vendre des photos d’elle-même près des chutes, tentant de revivre un instant de gloire. Elle mourut en 1921 à l’âge de 82 ans, presque oubliée.

Un symbole de courage et de désespoir

L’histoire d’Annie Edson Taylor est celle d’une femme en avance sur son temps : indépendante, obstinée, cherchant à maîtriser son destin dans un monde dominé par les hommes.

Mais son exploit témoigne aussi d’une profonde solitude et d’un désespoir économique typique de l’Amérique de l’époque.

Elle ouvrit néanmoins la voie à d’autres “cascadeurs du Niagara”, dont beaucoup ne survécurent pas.

Héritage d’une pionnière

Aujourd’hui encore, le nom d’Annie Edson Taylor reste gravé dans la légende des chutes du Niagara.

Son tonneau est exposé dans plusieurs musées, et chaque année, des touristes du monde entier se souviennent de cette institutrice courageuse, ou folle, qui osa défier l’une des forces naturelles les plus puissantes de la planète.

Crédit photo : source - Francis J.Petrie photograph collection©