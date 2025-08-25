Les vacances des Français dans les années 70 : camping, 4L et tubes de l’été

Été rime avec vacances, soleil et souvenirs. Dans les années 70, partir en vacances était une véritable expédition familiale. Les congés payés, généralisés depuis 1936, étaient devenus une institution, et la classe moyenne profitait enfin d’une mobilité plus accessible grâce à la démocratisation de l’automobile. Moins d’autoroutes, pas de GPS ni de smartphone, mais des voitures pleines à craquer, des enfants surexcités à l’arrière et des valises sanglées sur le toit. C’était une époque où la liberté rimait avec simplicité et où chaque départ sentait l’aventure. En cette période de fin de vacances, revenons un peu à cette époque des seventies où le mot liberté guidait nos pas.

La voiture familiale : compagne de route indispensable

Impossible d’évoquer les vacances seventies sans parler des voitures. Les familles embarquaient dans des modèles devenus mythiques :

• La Renault 4, économique et increvable, qui avalait les kilomètres de Nationale 7 sans broncher.

• La Citroën DS, reine de la route avec son confort légendaire et sa silhouette futuriste.

• La Peugeot 504 break, spacieuse et robuste, parfaite pour loger une famille entière et tout l’attirail de camping.

Les galeries de toit faisaient partie du décor : valises rigides, glacières et parfois même vélos y étaient sanglés à grands renforts de tendeurs. On roulait fenêtres ouvertes, car la climatisation était encore un luxe réservé à quelques modèles haut de gamme.

Le camping : roi des vacances populaires

Le camping était l’hébergement star des années 70. Moins cher que l’hôtel (et qu’aujourd’hui), il offrait un parfum de liberté et une convivialité unique.

• Les campings municipaux étaient prisés : simples, souvent situés près de la mer ou en bord de rivière, ils accueillaient familles et groupes d’amis dans une ambiance bon enfant.

• Les tentes canadiennes et les caravanes pliantes Rapido représentaient le must du campeur moderne. Elles se montaient en quelques minutes et transformaient le voyage en véritable aventure.

• On cuisinait sur un réchaud Campingaz, on installait les chaises pliantes, et le soir venu, les parties de pétanque s’improvisaient sous les lampadaires du camping.

Le camping, c’était aussi l’esprit communautaire : voisins de tente qui partageaient le pastis, enfants livrés à eux-mêmes courant d’un emplacement à l’autre, et amitiés d’un été qui se nouaient autour d’un ballon de plage.

Les accessoires cultes de l’été seventies

Difficile d’imaginer un départ en vacances sans les objets emblématiques de l’époque :

• La glacière rigide bleue, remplie de sandwiches au jambon-beurre, de bouteilles de Perrier ou d’Orangina, et de quelques fruits qui finissaient souvent écrasés.

• Le transistor, compagnon fidèle branché sur RTL ou Europe 1, qui diffusait tubes et bulletins météo.

• Les bouées colorées, les raquettes de plage en bois verni et les matelas gonflables qui se dégonflaient toujours trop vite.

• Le Thermos de café pour les pauses sur l’aire d’autoroute et la fameuse nappe vichy, symbole du pique-nique familial par excellence.

Chaque accessoire avait sa place, et tous participaient à la mise en scène de ces vacances improvisées mais joyeuses.

La mode des vacances

La mode des années 70 ne passait pas inaperçue. Les textiles synthétiques faisaient leur apparition, et les couleurs vives envahissaient les plages.

• Les enfants portaient des shorts éponge aux couleurs acidulées, avec des sandales en plastique translucide.

• Les adultes osaient les chemises à fleurs et les pantalons pattes d’eph, parfois assortis de ceintures tressées.

• Sur les plages, les femmes arboraient encore des maillots de bain une pièce, mais le bikini taille haute gagnait en popularité.

• Les lunettes de soleil oversize, inspirées par Brigitte Bardot ou Jane Birkin, complétaient les tenues estivales.

Chaque cliché de vacances ressemble aujourd’hui à une carte postale pop et colorée.

La musique : bande-son des routes ensoleillées

Un voyage sans musique ? Inimaginable. Dans les années 70, la bande-son des vacances passait par quelques incontournables :

• Les tubes de l’été : Joe Dassin chantait L’été indien, Sheila faisait danser la France avec Les rois mages, et Michel Sardou imposait La Maladie d’amour.

• Les autoradios existaient, mais restaient rares. On emportait plutôt un lecteur Teppaz portable ou un magnétophone à cassettes Philips, avec quelques compilations maison.

• Le soir, sur les plages ou dans les campings, les slows faisaient chavirer les cœurs sur Aline de Christophe ou Le lundi au soleil de Claude François.







Chaque souvenir de vacances a sa chanson, et ces mélodies continuent encore aujourd’hui de raviver les images d’une époque insouciante.

L’esprit vacances des seventies : liberté et simplicité

Plus que tout, les vacances des années 70 étaient synonymes de liberté.

• On partait souvent sans réservation, en improvisant au gré de la route.

• Les aires d’autoroute se transformaient en gigantesques aires de pique-nique, où toutes les familles déballaient simultanément leurs nappes et leurs glacières.

• La Nationale 7, surnommée « la route des vacances », était le passage obligé pour rejoindre la Méditerranée. Embouteillages interminables, chaleur écrasante, mais aussi excitation collective de voir la mer approcher.

• Les souvenirs se gravaient sur pellicule : appareils Kodak Instamatic, clichés parfois flous, yeux rouges et contre-jours, mais qui racontaient mieux que n’importe quel selfie le parfum des vacances.

C’était une époque où l’on partait léger, où le temps semblait s’étirer, et où la simplicité faisait le bonheur.

Les vacances des Français dans les années 70 avaient un charme unique : celui d’une époque où tout semblait plus simple, plus libre et plus joyeux. La voiture familiale surchargée, le camping convivial, les tubes de l’été qui résonnaient sur les transistors et la mode pop colorée composent aujourd’hui une imagerie rétro qui séduit toutes les générations.

À l’heure des voyages ultra-connectés et des destinations exotiques planifiées au millimètre, ce parfum de liberté seventies continue d’inspirer la nostalgie. Car au fond, les plus beaux souvenirs de vacances ne tiennent pas à la distance parcourue, mais à l’intensité des moments partagés.