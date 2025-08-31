Lady Diana, Paris, 31 août 1997 : ce que l’on sait, 28 ans après

Le 31 août 1997 à 00 h 23, la Mercedes noire de Diana, princesse de Galles, s’écrase contre le 13ᵉ pilier du tunnel de l’Alma, à Paris. À bord : Diana, Dodi Al-Fayed, le chauffeur Henri Paul et le garde du corps Trevor Rees-Jones. Dodi et Henri Paul meurent sur place. Diana succombe à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à 4 h. L’événement sidère la planète et déclenche, pendant des années, enquêtes, débats éthiques et théories du complot. Voici, de façon précise, le récit et l’état des connaissances aujourd’hui.

1) La genèse : un été sous les flashs

L’été 1997, la relation entre Diana, divorcée de Charles depuis 1996 et Dodi Al-Fayed s’affiche au grand jour, notamment à Saint-Tropez sur le yacht familial des Al-Fayed. Les photos de vacances nourrissent une frénésie médiatique qui les suit partout.

2) Les dernières heures : le Ritz, le plan d’évitement, le départ

Le 30 août au soir, le couple dîne au Ritz (propriété de Mohamed Al-Fayed). Pour déjouer l’attroupement de photographes sur la place Vendôme, un “leurre” quitte l’entrée principale ; Diana et Dodi montent, vers 00 h 20, dans une Mercedes-Benz S280 qui part discrètement par la rue Cambon. Cap sur l’appartement de Dodi, rue Arsène-Houssaye, près des Champs-Élysées. À l’avant, Rees-Jones ; au volant, Henri Paul, chef adjoint de la sécurité du Ritz. Aucun occupant ne porte sa ceinture, point qui pèsera lourd ensuite.

3) La poursuite : un convoi sous pression

Itinéraire rive droite, le long de la Seine, Cours la Reine puis Cours Albert-Iᵉʳ, alors que des motos de paparazzis suivent. Les expertises situeront la vitesse de la Mercedes peu avant l’impact autour de 95–110 km/h pour une limitation à 50. Les analyses toxicologiques d’Henri Paul révèlent un taux d’alcoolémie proche de 1,74–1,80 g/L, avec des traces de médicaments ; facteur déterminant retenu par les juges.

4) 00 h 23 : l’accident au tunnel de l’Alma

À l’entrée du tunnel, la Mercedes touche probablement un Fiat Uno blanc, dévie, puis percute de face le 13ᵉ pilier et pivote. Les secours arrivent rapidement ; Diana est désincarcérée, fait un arrêt cardiaque, repart vers la Pitié-Salpêtrière à 01 h 41, arrive à 02 h 06. Elle présente notamment une déchirure de la veine pulmonaire supérieure gauche et décède à 04 h malgré la chirurgie.

5) Les enquêtes officielles : ce que disent le droit français et britannique

• France (1997–1999) : l’instruction conclut à une perte de contrôle à grande vitesse d’un conducteur alcoolisé, et écarte la responsabilité pénale des photographes. Les chefs d’homicide involontaire contre les paparazzis sont abandonnés.

• Royaume-Uni (2004–2006, “Operation Paget”) : la police métropolitaine examine point par point les allégations de complot et conclut à un accident, sans preuve de meurtre ni d’implication de services secrets.

• Inquest (jury) 2008 (enquête britannique) : verdict d’“unlawful killing”, mort illégale due à la conduite gravement négligente d’Henri Paul et des véhicules suiveurs (paparazzis). L’absence de ceinture et la vitesse sont citées comme facteurs contributifs.

6) Le rôle des paparazzis et le “drame du scoop”

Neuf photographes sont interpellés la nuit du drame ; ils seront finalement relaxés du chef d’homicide mais trois seront condamnés à une amende symbolique pour atteinte à la vie privée (prise de vues à l’intérieur du véhicule). L’Inquest britannique, lui, retient leur contribution à la dangerosité de la poursuite. Au-delà du pénal, l’affaire déclenche un tour de vis déontologique : la Press Complaints Commission renforce dès l’automne 1997 les clauses anti-harcèlement et interdit aux rédactions d’acheter des images obtenues par poursuite persistante ou de manière indue, évolution ensuite intégrée à l’Editors’ Code.

7) Les théories du complot : que valent-elles, 28 ans après ?

Plusieurs motifs reviennent : un assassinat commandité par l’establishment britannique ; la présence d’un Fiat Uno “fantôme” piloté par un agent ; une grossesse supposée ; l’éblouissement du chauffeur par un flash ; l’échange d’échantillons sanguins ; l’absence de vidéos du choc.

Les points clés à retenir :

• Operation Paget et l’Inquest n’ont trouvé aucune preuve d’un meurtre ni de l’implication du MI6.

• Le Fiat Uno blanc a probablement frôlé la Mercedes, mais son conducteur n’a jamais été formellement identifié malgré des milliers de vérifications. Ce point demeure une frustration d’enquêteurs, mais ne suffit pas à renverser la thèse de l’accident.

• Le taux d’alcoolémie d’Henri Paul a été confirmé par plusieurs examens (malgré des controverses procédurales soulevées par la défense).

• Les ceintures non bouclées ont aggravé le bilan ; un enquêteur britannique a estimé que Diana aurait eu de fortes chances de survie si elle l’avait portée.

Conclusion étayée : l’hypothèse d’un assassinat ne s’appuie sur aucun élément probant dans les dossiers officiels. Le consensus des autorités françaises et britanniques demeure celui d’un accident, fruit d’un enchaînement de facteurs ; vitesse, alcool, ceintures non bouclées, pression médiatique.

8) Diana et Dodi : une romance brève et surexposée

Leur relation éclot au cœur de l’été 1997, après la rupture de Diana avec le chirurgien Hasnat Khan. Quelques semaines suffisent pour qu’ils deviennent le couple le plus traqué du monde. Des rumeurs de fiançailles circulent ; elles ne seront jamais confirmées. Le 31 août met un terme abrupt à cette histoire commencée dans la lumière et achevée dans l’ombre d’un tunnel.

9) Héritages : sécurité, médias, mémoire

• Sécurité routière : le drame a rappelé crûment l’importance de la ceinture à l’arrière. Les estimations d’experts, à manier avec prudence, vont jusqu’à évoquer une probabilité de survie nettement supérieure avec ceintures bouclées.

• Médias : l’affaire a accéléré la consolidation de normes anti-harcèlement et une prise de conscience sur la limite entre intérêt public et voyeurisme.

• Mémoire : à Paris, la Flamme de la Liberté près de l’Alma est devenue un mémorial officieux ; à Londres, une fontaine commémorative a été inaugurée à Hyde Park.

10) Repères factuels

• Véhicule : Mercedes-Benz S280 (W140).

• Itinéraire : Ritz rue Cambon → place de la Concorde → Cours la Reine/Albert-Iᵉʳ → tunnel de l’Alma → destination prévue : rue Arsène-Houssaye.

• Heures clés : départ ~00 h 20 ; choc 00 h 23 ; départ ambulance 01 h 41 ; arrivée hôpital 02 h 06 ; décès 04 h.

• Vitesse estimée : ~105 km/h dans une zone à 50.

• Ceintures : non portées par les occupants.

• Chauffeur : Henri Paul, alcoolémie ~1,74–1,80 g/L, traces de psychotropes.

• Conclusions judiciaires : accident (France, 1999) ; “unlawful killing” impliquant conducteur et paparazzis (R.-U., 2008).

En bref

Vingt-huit ans après, les faits établis convergent : il s’agit d’un accident causé par une conduite à risque sous alcool, aggravé par l’absence de ceinture et un contexte de poursuite médiatique. Des zones d’ombre subsistent, l’identité du propriétaire de la Fiat Uno notamment mais rien, dans les dossiers officiels, ne valide l’hypothèse d’un assassinat. Le débat, lui, a durablement transformé notre regard sur la sécurité, la responsabilité des médias et les limites du “scoop à tout prix”.

Crédit photo : Wikimedia Commons – photo retouchée. “Flamme de la Liberté” à Paris 16ème, au dessus du Pont de l’Alma. Devenue stèle commémorative à Lady Di depuis sa mort tragique.