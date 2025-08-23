Création du hashtag # : retour sur une révolution numérique née un 23 août
Le 23 août 2007 marque une date clé dans l’histoire des réseaux sociaux : celle de la création du hashtag (#), devenu aujourd’hui un outil incontournable du web. Symbole universel d’indexation et de viralité, il est entré dans nos usages quotidiens, que ce soit pour suivre une actualité, lancer un mouvement social ou promouvoir une marque. Mais d’où vient cette idée simple et géniale, et qui en est à l’origine ?
Le créateur : Chris Messina
Le hashtag a été inventé par Chris Messina, un designer et consultant américain spécialisé dans les technologies sociales. Le 23 août 2007, il publie un tweet resté historique :
“how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]?”
Son idée : utiliser le signe dièse # (pound en anglais) pour regrouper les conversations autour d’un même sujet sur Twitter. À l’époque, Twitter n’était encore qu’une petite plateforme naissante, et aucun système n’existait pour organiser les discussions.
Naissance du hashtag
Messina s’inspire de pratiques déjà présentes dans les forums et chats IRC (Internet Relay Chat), où le signe # servait à créer des canaux de discussion (ex : #music, #tech). Il transpose donc cette logique à Twitter, pour faciliter la navigation et permettre aux utilisateurs de se rassembler autour d’un mot-clé commun.
Au départ, l’idée n’emballe pas l’équipe de Twitter, qui trouvait le symbole « trop technique ». Mais les utilisateurs s’approprient rapidement le concept, notamment lors des incendies en Californie en 2007, où le hashtag #sandiegofire permet de suivre les informations en temps réel. Dès lors, l’usage explose.
L’utilité du hashtag #
Le hashtag est devenu un outil de catégorisation et de viralité :
• Regrouper : il rassemble les discussions autour d’un mot-clé (ex : #Oscars, #MotoGP).
• Donner de la visibilité : il permet à un message d’être trouvé au-delà de son cercle de followers.
• Créer du mouvement : il est au cœur des mobilisations sociales (#MeToo, #BlackLivesMatter) et des campagnes marketing (#JustDoIt).
• Indexer en temps réel : il sert de balise pour explorer des événements, tendances et débats.
Aujourd’hui, le hashtag est universel et présent sur la majorité des réseaux sociaux : Twitter/X, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube…
Des royalties pour Chris Messina ?
Malgré le succès planétaire de son invention, Chris Messina n’a jamais touché de royalties. Le hashtag n’a pas été breveté, car Messina souhaitait que son usage reste ouvert et libre. Dans ses propres mots, il considérait que cette innovation devait « appartenir à tout le monde ».
Si cette décision l’a privé d’un gain financier colossal, elle a aussi assuré au hashtag une adoption massive et universelle. Aujourd’hui, Messina reste reconnu comme un pionnier du web social, même si son nom est beaucoup moins connu que son invention.
Le 23 août 2007, en seulement 140 caractères, Chris Messina a changé notre manière de communiquer en ligne. Dix-huit ans plus tard, le hashtag n’est plus seulement un signe typographique : il est devenu un symbole culturel mondial, ancré dans les luttes sociales, la communication et la culture digitale.
Visuel : pixabay
Consultant SEO le jour, passionné de vintage la nuit. Une fois les écrans éteints, je troque les audits et les dashboards pour ma plume sur Monsieurvintage.com. Là, je raconte l’histoire des objets, des voitures et des tendances qui ont marqué les époques, avec une curiosité insatiable pour tout ce qui a un parfum rétro. Entre algorithmes et nostalgie, je construis des ponts entre le passé et le présent.
-
Actu Vintage1 mois
Une énième version de Dracula, réalisée par Luc Besson, vaut-elle la peine d’être vue au cinéma ?
-
Musique7 jours
AC/DC, de Glasgow au Stade de France : la saga électrique des frères Young
-
Moto3 semaines
Suzuki GSX-R1000R 2025 : le retour tonitruant d’une légende pour ses 40 ans
-
Auto2 mois
Orages de grêle, carrosseries cabossées : quelles couvertures par votre assurance auto ?
Eh bien, pas d'accord pour la douche quotidienne, et en cela avec de nombreux praticiens et spécialistes de l'hygiène corporelle,…
Bonjouur Franck Avec plaisir J'ai ajouté un lien vers la page de l'éditeur pour se procurer votre livre. Chez Monsieur…
Merci pour le coup de projecteur sur notre nouvel ouvrage. Sylvie et Franck.
Bonjour Pierre. Merci pour ces précisions et nous aussi, nous irons en septembre 2026 depuis notre Bretagne ! Kenavo ar…
Bonjour, Permettez moi une petite rectification de votre article. En effet Greg Lynn est PDG de Piaggio Fast Forward, une…