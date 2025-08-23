Création du hashtag # : retour sur une révolution numérique née un 23 août

Le 23 août 2007 marque une date clé dans l’histoire des réseaux sociaux : celle de la création du hashtag (#), devenu aujourd’hui un outil incontournable du web. Symbole universel d’indexation et de viralité, il est entré dans nos usages quotidiens, que ce soit pour suivre une actualité, lancer un mouvement social ou promouvoir une marque. Mais d’où vient cette idée simple et géniale, et qui en est à l’origine ?

Le créateur : Chris Messina

Le hashtag a été inventé par Chris Messina, un designer et consultant américain spécialisé dans les technologies sociales. Le 23 août 2007, il publie un tweet resté historique :

“how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]?”

Son idée : utiliser le signe dièse # (pound en anglais) pour regrouper les conversations autour d’un même sujet sur Twitter. À l’époque, Twitter n’était encore qu’une petite plateforme naissante, et aucun système n’existait pour organiser les discussions.

Naissance du hashtag

Messina s’inspire de pratiques déjà présentes dans les forums et chats IRC (Internet Relay Chat), où le signe # servait à créer des canaux de discussion (ex : #music, #tech). Il transpose donc cette logique à Twitter, pour faciliter la navigation et permettre aux utilisateurs de se rassembler autour d’un mot-clé commun.

Au départ, l’idée n’emballe pas l’équipe de Twitter, qui trouvait le symbole « trop technique ». Mais les utilisateurs s’approprient rapidement le concept, notamment lors des incendies en Californie en 2007, où le hashtag #sandiegofire permet de suivre les informations en temps réel. Dès lors, l’usage explose.

L’utilité du hashtag #

Le hashtag est devenu un outil de catégorisation et de viralité :

• Regrouper : il rassemble les discussions autour d’un mot-clé (ex : #Oscars, #MotoGP).

• Donner de la visibilité : il permet à un message d’être trouvé au-delà de son cercle de followers.

• Créer du mouvement : il est au cœur des mobilisations sociales (#MeToo, #BlackLivesMatter) et des campagnes marketing (#JustDoIt).

• Indexer en temps réel : il sert de balise pour explorer des événements, tendances et débats.

Aujourd’hui, le hashtag est universel et présent sur la majorité des réseaux sociaux : Twitter/X, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube…

Des royalties pour Chris Messina ?

Malgré le succès planétaire de son invention, Chris Messina n’a jamais touché de royalties. Le hashtag n’a pas été breveté, car Messina souhaitait que son usage reste ouvert et libre. Dans ses propres mots, il considérait que cette innovation devait « appartenir à tout le monde ».

Si cette décision l’a privé d’un gain financier colossal, elle a aussi assuré au hashtag une adoption massive et universelle. Aujourd’hui, Messina reste reconnu comme un pionnier du web social, même si son nom est beaucoup moins connu que son invention.

Le 23 août 2007, en seulement 140 caractères, Chris Messina a changé notre manière de communiquer en ligne. Dix-huit ans plus tard, le hashtag n’est plus seulement un signe typographique : il est devenu un symbole culturel mondial, ancré dans les luttes sociales, la communication et la culture digitale.

Visuel : pixabay