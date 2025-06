Le baiser, l’arme secrète pour raviver l’amour dans le couple

À l’occasion de la Journée internationale du baiser, célébrée chaque 6 juillet, la plateforme d’éducation sexuelle Beducated relance un sujet oublié mais fondamental : l’importance du baiser dans le couple. Bien plus qu’un simple geste affectueux, le baiser peut être un véritable catalyseur d’intimité et de désir, surtout quand il est donné avec attention et présence.

Le baiser : ce grand oublié de la vie à deux

Dans la routine effrénée du quotidien, les baisers deviennent souvent automatiques, expédiés entre deux tâches ou relégués au rang de formalité. Mariah Freya, cofondatrice de Beducated, le souligne : “Le baiser est sans doute l’acte le plus sous-estimé dans la dynamique d’un couple”.

On parle volontiers de sexualité, de charge mentale ou de communication, mais rarement du baiser. Et pourtant, sa disparition progressive dans la relation est souvent le premier signe d’un essoufflement émotionnel.

Un puissant révélateur de l’état du couple

Des études démontrent que la fréquence des baisers est un meilleur indicateur de la satisfaction relationnelle que celle des rapports sexuels. Autrement dit, un couple qui s’embrasse souvent est souvent un couple qui va bien. Camille Bataillon, sexologue chez Beducated, l’observe chaque semaine dans son cabinet :

“C’est souvent ma première question en thérapie de couple : Est-ce que vous vous embrassez encore ? Et comment ?”

Car la qualité d’un baiser en dit long : un bisou machinal ne produit pas le même effet qu’un baiser sensuel et engagé. L’un est une habitude, l’autre est une invitation à la redécouverte de l’autre.

Les bienfaits concrets d’un vrai baiser

Prendre le temps de s’embrasser vraiment, c’est bien plus qu’un acte romantique. Cela peut :

• Réduire les tensions

• Favoriser la complicité

• Relancer le désir

• Renforcer l’ancrage émotionnel

• Améliorer la santé mentale et le bien-être global

Un simple baiser vécu pleinement peut recréer une bulle d’intimité, un instant suspendu où seuls les deux partenaires existent.

Une reconnexion physique et émotionnelle

Ce “baiser magique”, comme l’appelle Camille Bataillon, n’a rien d’anodin. C’est un geste fort qui dit “Je suis là. Tu comptes pour moi”. Et pour les couples qui se sentent éloignés, c’est une première étape simple vers la reconnexion : “Allongez-vous l’un(e) contre l’autre, sans but. Touchez-vous. Respirez. Et pourquoi pas… recommencez à vous embrasser. Lentement. Sans pression.”

Le baiser n’est pas un prélude, c’est un langage.

Contrairement aux idées reçues, le baiser n’est pas un simple prélude au sexe. Il peut exister pour lui-même, comme un soin du lien. Dans un monde saturé de stress et d’obligations, prendre le temps de s’embrasser véritablement devient un acte révolutionnaire. Une manière puissante de dire : “Je te choisis. Encore et toujours.”

Et si tout recommençait… par un baiser ?

La Journée du baiser nous rappelle que ce geste si simple peut être le début d’un nouveau chapitre amoureux. Alors laissez de côté les baisers furtifs et redonnez au baiser toute sa puissance. Il ne dit pas bonjour ni au revoir. Il dit “nous”.

