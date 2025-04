Le pape François nous a quittés à l’âge de 88 ans

Le pape François est décédé le 21 avril 2025 à l’âge de 88 ans, mettant fin à un pontificat de plus de douze ans, marqué par des réformes pastorales, un engagement pour la justice sociale, l’écologie et le dialogue interreligieux.

Une vie au service de l’Église

Né Jorge Mario Bergoglio le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine, il était le fils d’immigrants piémontais. Après des études de chimie, il entra en 1958 dans la Compagnie de Jésus et fut ordonné prêtre en 1969. Il devint archevêque de Buenos Aires en 1998, puis cardinal en 2001, nommé par Jean-Paul II. En 2013, il fut élu 266e pape, devenant le premier pontife jésuite, le premier originaire du continent américain et le premier non-européen depuis plus de 1 200 ans.

Un pontificat tourné vers les périphéries

Dès son élection, François choisit le nom du saint d’Assise, symbole de pauvreté et de paix. Il plaça la fraternité au cœur de son pontificat, prônant une Église proche des pauvres et des exclus. Il s’engagea sur des sujets tels que l’immigration, la crise climatique et le dialogue interreligieux, tout en adoptant une approche pastorale sur des questions morales sensibles.

Un héritage contrasté

Le pape François laisse une Église transformée, mais aussi divisée. Ses réformes ont été saluées pour leur audace, mais ont également suscité des critiques, notamment de la part des traditionalistes. Il a promu la synodalité, encourageant une gouvernance plus collégiale, et a nommé de nombreux cardinaux issus de régions jusque-là peu représentées, reflétant la diversité de l’Église.

Les rites de la succession

À la suite du décès du pape, le cardinal camérier, actuellement Kevin Farrell, assure la gestion des affaires courantes du Vatican pendant la période de “sede vacante”. Le conclave, réunissant les cardinaux électeurs de moins de 80 ans, débutera entre le 6 et le 11 mai 2025 dans la chapelle Sixtine. Les cardinaux prêteront serment de confidentialité et voteront jusqu’à l’élection d’un nouveau pape, annoncée par la traditionnelle fumée blanche et le “Habemus Papam” (latin ecclésiastique signifiant “Nous avons un Pape”). Une formule reprise pour titrer le film de Nanni Moretti, avec Michel Piccoli et sorti en 2011.

Les favoris pour lui succéder

Plusieurs cardinaux sont pressentis pour succéder à François :

• Pietro Parolin (Italie) : Secrétaire d’État du Vatican, diplomate expérimenté, il est considéré comme un homme de compromis.

• Matteo Zuppi (Italie) : Archevêque de Bologne, proche de la communauté de Sant’Egidio, il est apprécié pour son engagement pastoral et son ouverture.

• Luis Antonio Tagle (Philippines) : Pro-préfet pour l’Évangélisation, il incarne l’ouverture vers l’Asie et est reconnu pour son charisme.

• Robert Sarah (Guinée) : Ancien préfet de la Congrégation pour le culte divin, il est respecté pour sa rigueur doctrinale.

• Jean-Marc Aveline (France) : Archevêque de Marseille, proche du pape défunt, il est engagé dans le dialogue interreligieux et la coexistence pacifique.

Un tournant historique

Le conclave de 2025 s’annonce déterminant pour l’avenir de l’Église catholique. Les cardinaux devront choisir un successeur capable de poursuivre les réformes engagées par François tout en répondant aux défis contemporains. Le monde attend avec espoir et attention l’annonce du nouveau pontife, qui sera le 267ème pape de l’histoire.

Crédit photo : Le Pape François en voyage officiel en Corée du Sud en 2014 - crédit : Korea.net / Korean Culture and Information Service (Jeon Han).