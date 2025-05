Isidore Partouche le fondateur des casinos Partouche nous a quittés

Isidore Partouche, pionnier de l’industrie des jeux en France et fondateur du groupe de casinos éponyme, est décédé ce mercredi 30 avril 2025 à l’âge de 94 ans.

Une jeunesse marquée par l’exil et l’entrepreneuriat

Né le 21 avril 1931 à Trézel, en Algérie française, au sein d’une famille juive commerçante de l’Oranais, Isidore Partouche débute sa carrière comme radioélectricien et devient le premier concessionnaire Philips en Algérie. Suite à l’indépendance de l’Algérie, il s’installe en France avec sa famille, s’établissant dans le Pas-de-Calais. Là, il se lance dans diverses activités entrepreneuriales, notamment en rachetant une piste de karting et une boîte de nuit au Touquet.

La naissance d’un empire du jeu

En 1973, Isidore Partouche fait l’acquisition, avec ses frères et sœurs, du casino de Saint-Amand-les-Eaux, alors en difficulté financière, ainsi que de son établissement thermal et de sa source d’eau minérale. Ce rachat marque le début d’une expansion rapide : Le Touquet en 1976, Calais en 1982, Forges-les-Eaux en 1986, Dieppe en 1988, Vichy en 1989, et bien d’autres. Il privilégie l’acquisition de casinos dont il est propriétaire, convaincu que cela assure une meilleure rentabilité.

Visionnaire, il anticipe le potentiel des machines à sous, autorisées en France à la fin des années 1980, et équipe ses établissements de ces appareils, propulsant ainsi le groupe au rang de leader du secteur.

Diversification et reconnaissance

Dans les années 1990, le groupe Partouche diversifie ses activités en investissant dans l’hôtellerie, avec l’acquisition de plusieurs établissements, dont l’hôtel 4 étoiles de Juan-les-Pins en 1997. En 1995, le groupe est introduit en Bourse, renforçant sa position sur le marché.

Aujourd’hui, le groupe Partouche compte 44 casinos en France, en Europe et en Tunisie, 12 hôtels, 44 restaurants et emploie plus de 3 500 personnes.

Un héritage familial et entrepreneurial

Isidore Partouche transmet progressivement la direction du groupe à son fils Patrick dans les années 2000, tout en continuant à jouer un rôle de conseiller. Le groupe souligne que “Isidore Partouche a su transformer une aventure familiale en un groupe devenu incontournable dans le secteur du loisir”.

Homme de caractère, connu pour son franc-parler et son esprit visionnaire, Isidore Partouche laisse derrière lui un empire du jeu et du divertissement, bâti sur des valeurs familiales et une audace entrepreneuriale.

Son décès marque la fin d’une époque pour l’industrie des casinos en France, mais son héritage continue d’inspirer les générations futures.

Crédit photo : Melissa141291©-wikimedia