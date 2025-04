Ah, être Pape. Chef spirituel d’un milliard et quelques de fidèles, patron du plus petit État du monde, influenceur planétaire bien avant les réseaux sociaux, porteur officiel de chapeaux ridicules et d’anneaux en or massif… On a connu pire comme CDD. Mais au fond et pour paraphraser Claude Rich alias Panoramix dans “Astérix et Obélix : mission Cléopâtre” d’Alain Chabat*, “C’est une bonne situation ça, Pape ?” Qui l’a inventée, que fait-il de ses journées (à part bénir des foules en latin) et surtout… est-ce que ça paye bien ? Spoiler : oui.

Origines : ça commence forcément au début

Tout commence au Ier siècle, quand un certain Simon-Pierre (oui, un pêcheur de Galilée) se fait requalifier en “roc sur lequel je bâtirai mon Église”, par un certain Jésus (très start-up dans l’âme). Pierre devient donc le premier Pape. Sauf que le mot “Pape”, à l’époque, c’est comme “coach de vie” aujourd’hui : ça claque, mais ça veut tout et rien dire.

Il faut attendre quelques siècles pour que la papauté devienne une fonction à temps plein, avec couronne et chaise en or. En gros, c’est comme si ton job de community manager dans une PME de province devenait du jour au lendemain le poste de PDG d’Apple. Bascule radicale.

Le rôle du Pape : CEO de l’Église S.A.

Non, le Pape ne fait pas que lever les bras au balcon et balancer de l’encens à la messe. Son job, c’est :

• Être le chef suprême de l’Église catholique. Le boss. Le big boss. Le “vous êtes viré” ultime en cas de théologie bancale. Elon Musk à côté du Pape, il est patron d’une épicerie parce en tant que “Votre sainteté”, tu drives quand même 1,4 milliard de catholiques.

• Être infaillible quand il parle ex cathedra (c’est-à-dire “en mode sérieux”). En gros, quand il dit “Dieu a dit”, c’est sans SAV.

• Nommer des cardinaux, bénir des bébés, canoniser des gens morts, réformer la Curie (quand il a du temps).

• Et parfois, il tweete. Oui oui, @Pontifex, 18 millions d’abonnés. Influenceur lifestyle, version céleste.

Les avantages : mieux que l’Élysée, sans les casseroles

Tu crois que le Vatican, c’est austère ? Détrompe-toi. Voici les petits bonus qui vont avec la tiare :

• Logement de fonction : le Palais apostolique. Pas une chambre de bonne, hein. On parle de 1 000 pièces, des musées à gogo et vue sur Rome. Les Airbnb locaux peuvent pleurer.

• Un grand terrain : 44 hectares de terrain exposés plein Sud.

• Transport : la Papamobile (blanche, vitrée, pare-balles). À côté, la Batmobile, c’est une Clio.

• Garde rapprochée : les gardes suisses, en leggings Renaissance multicolores. Mix parfait entre sécurité et carnaval.

• Santé VIP : médecins privés, traitements express, et un régime alimentaire italien (merci les gnocchis de Mamma Vaticana).

• Salaire ? Officiellement, zéro euro. Mais pas de panique : le Pape est logé, blanchi, nourri et honoré, sans impôt sur la fortune divine.

• Impôts : le Pape ne paie pas d’impôts.

Un CDI à vie ? Oui… mais pas obligé

Longtemps, être Pape, c’était “jusqu’à ce que mort s’ensuive”. Mais depuis Benoît XVI (aka le Pape émérite), la retraite, c’est possible. L’Église a inventé le Pape à la retraite : il jardine, lit, prie, et laisse l’autre faire les interviews sur les migrants.

Le seul hic ? Pas de droit à Pôle Emploi. Mais avec un logement gratuit et les fans qui envoient des gâteaux chaque Noël, ça passe. Pour info, un membre de la Garde Pontificale Suisse perçoit un salaire de 1 200 euros nets par mois. Pas bézef, mais il est également logé, nourri et blanchit.

Conclusion : une vie de saint, version VIP

Être Pape, c’est un peu comme être le dernier monarque absolu dans un monde en démocratie. Tu ne votes pas, tu es élu. Tu ne postules pas, l’Esprit Saint te choisit (via une fumée blanche et 120 cardinaux enfermés sans Wi-Fi). Pas mal, non ?

Alors, est-ce une bonne situation, ça, Pape ?

Si on résume : t’es vénéré, t’as une villa, des voitures customisées, des tenues en soie, des Rolex sans les photos de poignet, un petit État à gérer, pas d’impôts à payer… et tu parles directement au patron (Dieu, hein). Franchement, ça se discute.

Mais bon, le hic c’est qu’il n’y a pas de télétravail !

*Crédit : photo - générée par IA/chat GPT 4.0 / texte du titre de l'article : Alain Chabat© - film “Astérix et Obélix : mission Cléopâtre” (vidéo ci-dessus) réalisé par Alain Chabat - sortie cinéma : 30 janvier 2002. Texte dit par Claude Rich alias Panoramix.