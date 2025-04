Les influenceurs : imposture ou réelle utilité ?

Face à l’explosion des réseaux sociaux et notamment le monde des influenceurs, Monsieur Vintage a voulu faire un point sur ce phénomène de gens qui, par opportunité, passion ou réelle motivation d’informer, se font connaître. Qu’est-ce qu’un influenceur ? Que fait-il ? Combien gagne-t-il et surtout, comment se situe-t-il dans un monde d’information en pleine mutation ?

Les influenceurs occupent une place prépondérante dans le paysage numérique français, façonnant les tendances et orientant les comportements des consommateurs. Cet article explore leur définition, leur rôle, leur nombre, leurs revenus, les risques associés, un classement des principaux influenceurs, ainsi que les perspectives d’avenir de cette profession.

Définition et rôle des influenceurs

Un influenceur, devrait-on dire opportuniste, est une personne qui, par son statut, son expertise (à vérifier) ou sa présence médiatique, est capable d’affecter les décisions d’achat de son audience en raison de l’autorité, des connaissances, de la position ou de la relation qu’elle entretient avec celle-ci. Ces individus opèrent principalement sur des plateformes de réseaux sociaux, où ils partagent du contenu visant à engager et à fidéliser une communauté autour de thématiques spécifiques telles que la mode, la beauté, le sport ou la technologie. Leur rôle principal est de créer et de maintenir une communauté engagée, en partageant des contenus qui résonnent avec leur public. En collaborant avec des marques, ils promeuvent des produits ou services, influençant ainsi les comportements d’achat de leurs abonnés.

Nombre d’influenceurs en France

En France, le nombre d’influenceurs est estimé à environ 150 000. Cette population se compose de créateurs de contenu aux audiences et aux revenus variés, reflétant la diversité et la richesse du paysage de l’influence en ligne dans le pays.

Rémunération des influenceurs

Les revenus des influenceurs français varient considérablement en fonction de la taille, de leur audience, de leur taux d’engagement et des partenariats qu’ils établissent avec les marques. Selon une étude de Reech publiée en janvier 2024, 25 % des créateurs de contenu en France génèrent plus de 10 000 € de revenus annuels, contre 11 % en 2021. Cependant, 66 % des influenceurs gagnent moins de 5 000 € par an, indiquant que seule une minorité parvient à vivre pleinement de cette activité. Mais certains influenceurs gagent beaucoup plus. Tout dépend de leur nombre de followers et de leur contenu.

Ci-dessous le top-3 des influenceurs français :

1. Squeezie

Avec 9 millions de followers Instagram, Squeezie arrive à engranger entre 16 000 et 271 000 euros par mois.

2. Nabilla

Avec 8,34 millions d’abonnés Instagram, Nabilla et son “allo” déposé lui rapporterait 400 000 euros par mois.

3. Cyprien

6 millions de followers sur Instagram, Cyprien empocherait au moins 15 000 euros par mois.

Dangers et controverses liés aux influenceurs

Le secteur de l’influence n’est pas exempt de controverses. Certaines pratiques, telles que la promotion de produits de qualité douteuse, le manque de transparence sur les partenariats rémunérés ou la diffusion de contenus trompeurs, ont suscité des critiques. Ces dérives ont conduit à une prise de conscience et à la mise en place de réglementations visant à encadrer les activités des influenceurs et à protéger les consommateurs.

Pour exemple, un influenceur qui diffuse des vidéos de sa personne se mettant à beugler dans le métro, vendant ses strings usagés ou pire, montrant son corps dénudé, moyennant rémunération peut-il se prétendre journaliste ? NON, bien sûr que non puisqu’il est soit acheté par une marque, soit dépendant d’une audience faussée d’avance via les réseaux sociaux.

Nombre d’influenceurs cumulent un nombre important de followers sans qu’il n’y ait pour autant le moindre soupçon d’intérêt, si ce n’est de rire un peu éventuellement. Mais la question que l’on doit se poser par rapport à ce phénomène est la suivante ; quid de l’exemple communiqué par ces influenceurs à notre jeunesse ? Peut-on continuer d’accepter que, sous couvert de fun, les jeunes filles continuent de se montrer dénudées contre rémunération, ou que n’importe quelle parution puisse permettre de déclencher une audience et donc, une rémunération ? La réponse est non alors, que font les pouvoirs publics ?

Malgré cela, il existe des influenceurs, fort heureusement, intéressants ; je pense notamment à ce célèbre GMK (très controversé par mes confrères de la presse automobile) qui, malgré sa fortune, prends le temps de réaliser des essais auto dignes d’intérêt, et qui n’a pas pour objectif de gagner de l’argent, puisqu’il en a déjà.

En conclusion, les influenceurs jouent un rôle significatif dans l’écosystème numérique français. Si leur impact et leur succès varient, il est essentiel pour eux de maintenir une relation de confiance avec leur audience en privilégiant l’authenticité et la transparence dans leurs collaborations et leurs contenus. Mais l’influenceur ne doit pas, jamais, inciter les jeunes à se dénuder ou prendre des risques en espérant, grâce à cela, recevoir une contribution financière.

Crédit photo : Pixabay