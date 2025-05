Où vendre les bibelots dont on veut se débarrasser et peut-on vraiment tout vendre ?

Vous faites du tri dans votre maison ou videz une succession, et vous tombez sur une ribambelle d’objets vintage, de bibelots et objets hétéroclites : objets en cuivre, tableaux, vieux linges, vaisselle ancienne, décoration un peu kitsch, verrerie colorée, mais aussi un vieux vélo, un synthé, une platine vinyle ou un lecteur CD. Que faire de tout ça ? Peut-on vraiment tout vendre ? Et surtout : où le faire intelligemment ? Tour d’horizon des solutions.

📍 Où vendre vos objets d’occasion ?

1. Les brocantes et vide-greniers : le plaisir du contact humain

Les brocantes sont idéales pour vendre des petits objets de décoration, vaisselle, verrerie, linge ou livres. On y va pour négocier, marchander, et souvent, repartir un peu plus léger et avec quelques euros en poche. Bonus : c’est souvent un moment convivial.

• 🧺 Idéal pour : objets du quotidien, déco, petits meubles, vaisselle, linge.

• 🕗 Prévoir : du temps, une table, et du cash pour rendre la monnaie.

2. Les dépôts-vente : la solution sans tracas

Le dépôt-vente prend vos objets, les expose en boutique, et vous reverse un pourcentage une fois la vente effectuée. Parfait pour les objets un peu plus cotés : beaux tableaux, verrerie de qualité, instruments de musique ou meubles vintage.

• 💡 Conseil : visez les boutiques spécialisées (musique, déco rétro, design…).

3. Les plateformes en ligne : le réflexe numéro un

Vinted, Leboncoin, eBay, Facebook Marketplace… Ces sites permettent de vendre quasiment tout, sans sortir de chez soi.

• 🧭 Leboncoin : parfait pour vélos, appareils high-tech, déco, tableaux, etc.

• 🛍️ Vinted : de plus en plus d’objets déco, linge de maison ou petit électroménager.

• 🌐 eBay : pour objets plus rares ou recherchés, y compris instruments et art.

• 👥 Facebook Marketplace : rapide, local, sans frais, parfait pour désencombrer.

4. Les groupes de vente locaux sur Facebook ou applications de voisinage (Nextdoor, Gens de Confiance)

Ces espaces permettent de vendre en circuit ultra-court : un voisin peut venir chercher l’objet dans l’heure.

5. Les antiquaires ou spécialistes

Pour les objets en cuivre, les tableaux anciens, ou les pièces qui semblent précieuses, il peut être utile de faire estimer avant de vendre. Un objet anodin peut valoir bien plus que vous ne le pensez.

• 🏺 Exemples : un chandelier en cuivre massif, une lithographie signée, une nappe en lin brodée main…

6. Affaire conclue

Si vous aimez le vintage et les objets anciens, alors vous connaissez certainement l’émission diffusée sur la chaîne France 2 depuis le 21 août 2017 : “Affaire conclue”. Présenté depuis le 28 août 2023 par Julia Vignali, ce programme vous propose d’apporter un objet qui sera évalué par un expert, avant de passer devant un jury d’experts qui feront monter les enchères pour l’achat de votre pépite. Une expérience originale et intéressante qui fera de vous la star d’une journée. Pour vous inscrire à l’émission, cliquez sur ce lien.

❓ Peut-on tout vendre ?

La réponse courte : non, pas tout… mais presque.

✅ Ce que vous pouvez vendre sans souci :

• Objets de décoration (anciens ou récents)

• Objets en cuivre

• Tableaux, dessins, estampes

• Linge ancien, nappes, rideaux, vêtements

• Vaisselle, verrerie

• Vélos, trottinettes

• Instruments de musique

• Appareils hi-fi ou tech (même anciens, pour pièces ou collection)

⚠️ Ce qui pose problème :

• Objets dangereux (armes, certains appareils électriques non conformes)

• Objets contrefaits (notamment sacs, montres, objets de marque)

• Équipements électroniques cassés (sauf vendus « pour pièces » et bien mentionnés comme tels)

• Objets contenant de l’amiante ou du plomb (peintures anciennes notamment)

• Animaux, médicaments, alcool… : interdits sur la plupart des plateformes

Avant de mettre un objet en vente, pensez à vérifier les règles de la plateforme que vous utilisez et assurez-vous qu’il est en état de marche ou, au minimum, propre et présentable.

🎯 Quelques conseils pour bien vendre

• Prenez de belles photos claires, bien éclairées, de plusieurs angles.

• Soyez honnête sur l’état de l’objet.

• Proposez un prix juste : regardez combien se vend un objet similaire.

• Restez réactif aux messages, surtout sur Leboncoin ou Marketplace.

• Préférez la remise en main propre pour les objets volumineux ou fragiles.

Arrêtez de jeter

Faire le tri dans ses affaires peut vite devenir un petit business si l’on s’organise bien. Les bibelots d’hier sont parfois les objets tendance d’aujourd’hui, et il suffit d’un bon canal de vente pour trouver preneur. Surtout : évitez de jeter ! À une époque où la surconsommation dicte nos modes de fonctionnement, la tendance est à la déchetterie, alors qu’en prenant son temps, des objets devenus insignifiants pour vous représentent toujours de l’intérêt pour les autres. Que ce soit en ligne, en brocante ou chez un pro, le marché de l’occasion est plus vivant que jamais. Et non, tout ne se vend pas, mais presque !