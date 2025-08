Ce soir à 21h00 sur ARTE : “The Grand Budapest Hotel”, la fable baroque et burlesque de Wes Anderson

À 21h, ARTE diffuse The Grand Budapest Hotel, l’un des joyaux cinématographiques de la dernière décennie. Signé Wes Anderson, ce film sorti en 2014 est une œuvre kaléidoscopique, à la fois hommage, satire, comédie et récit mélancolique, qui transporte le spectateur dans un univers aussi fantasque que minutieusement composé.

Une mécanique de poupées russes narrative

Tout commence en 1985, avec une jeune lectrice rendant hommage à un écrivain récemment disparu. Puis retour en 1968, où cet écrivain (incarné par Jude Law) séjourne dans un hôtel décrépit : le Grand Budapest Hotel. Il y rencontre Zero Moustafa (F. Murray Abraham), mystérieux propriétaire des lieux, qui accepte de lui raconter son histoire. Et c’est ainsi que nous plongeons au cœur des années 1930, en pleine Mitteleuropa fictive, dans la république imaginaire de Zubrowka, aux côtés du jeune Zero (Tony Revolori), alors groom sous l’aile de M. Gustave H. (Ralph Fiennes), concierge de génie au service… total. Ce récit gigogne, façon matriochka, structure toute l’œuvre : trois époques, trois formats d’image (1.37, 1.85 et 2.35:1), trois esthétiques et une virtuosité formelle constante.

Un casting de stars au service du burlesque

Rares sont les films qui peuvent s’enorgueillir d’un casting aussi prestigieux. Ralph Fiennes est impérial en concierge élégant, cultivé, exubérant et loyal, dans un rôle à contre-emploi qui lui va comme un gant. À ses côtés :

• Tony Revolori, parfait d’ingénuité en jeune Zero,

• Saoirse Ronan, en fiancée pâtissière au courage déterminé,

• Tilda Swinton, méconnaissable en vieille cliente richissime,

• Adrien Brody, odieux héritier,

• Willem Dafoe, glaçant homme de main,

• Jeff Goldblum, notaire au destin tragique,

• Mathieu Amalric, Léa Seydoux, Harvey Keitel, Bill Murray, Edward Norton, Owen Wilson : chacun apporte son grain de folie à cette chorale.

Un monde disparu sous la sucrerie

Si l’esthétique de The Grand Budapest Hotel évoque une boîte de pâtisseries viennoises, ce qui se joue sous les volutes sucrées est autrement plus grave. Le film est un hommage voilé à Le Monde d’hier, le chef-d’œuvre testamentaire de Stefan Zweig. À travers les aventures de M. Gustave et Zero, Anderson dépeint la fin d’une civilisation européenne, balayée par la montée du fascisme. Le film ne s’embourbe jamais dans le pathos : il oppose à la brutalité des temps la douceur de l’amitié, la loyauté, la mémoire et le raffinement.

Un chef-d’œuvre salué dans le monde entier

Récompensé par quatre Oscars en 2015 (décors, costumes, maquillage et musique), The Grand Budapest Hotel a aussi obtenu le Grand prix du jury à la Berlinale 2014, un Golden Globe, cinq BAFTA Awards et de nombreux autres prix internationaux. La bande originale, signée Alexandre Desplat, participe de cette ambiance si singulière, entre mélancolie slave, loufoquerie et élégance surannée.

L’art Wes Anderson dans toute sa splendeur

Avec ce film, Wes Anderson pousse à son apogée son style inimitable :

• symétrie rigoureuse,

• palette chromatique vibrante,

• mouvements de caméra millimétrés,

• humour pince-sans-rire,

• et obsession du détail.

Mais au-delà du style, The Grand Budapest Hotel touche par sa tendresse pour ses personnages, son amour du récit, et sa manière de faire cohabiter légèreté et gravité dans un même souffle.

Un rendez-vous à ne pas manquer

Ce soir, ARTE ne diffuse pas un simple film, mais une véritable expérience sensorielle et cinématographique. The Grand Budapest Hotel est un conte doux-amer, un hommage à l’Europe perdue, une célébration de la beauté dans le chaos. Un pur chef-d’œuvre à (re)découvrir absolument.

Diffusion : dimanche 3 août à 21h sur ARTE

Disponible en VF et VOSTF, également en replay sur arte.tv

Crédit photo : © 2014 Twentieth Century Fox Film Corporation