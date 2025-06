“La Crise” : un miroir burlesque et cynique de notre société, ce soir sur ARTE à 20h55

Ce soir à 20h55, ARTE rediffuse La Crise, chef-d’œuvre grinçant de Coline Serreau, sorti en 1992, qui n’a rien perdu de sa pertinence. Couronné du César du Meilleur scénario en 1993, le film dresse avec une redoutable lucidité le portrait d’une société en plein effondrement moral, à travers le parcours tragico-comique d’un homme à qui tout s’effondre en une journée.

Quand tout s’écroule…

Victor (Vincent Lindon, intense et caustique), conseiller juridique bien installé, apprend coup sur coup que sa femme le quitte et que son entreprise le licencie. Il cherche alors du réconfort auprès de ses proches, mais découvre un monde indifférent, englué dans ses propres contradictions et préoccupations. Tous sont occupés, absents, saturés de problèmes, comme si la société entière n’était plus en mesure d’écouter ou d’aider.

C’est alors que surgit Michou (Patrick Timsit, bouleversant de sincérité), un SDF bavard et collant, qui va devenir son improbable compagnon de galère. Ce duo bancal, irrésistiblement burlesque, devient le fil rouge d’une traversée sociale et psychologique d’une France au bord de la névrose.

Photos du film LA CRISE de Coline Serreau. Crédit photos : Studio Canal / Leader Cinematografica©

Un ballet de personnages en crise

Autour de Victor gravitent des figures aussi archétypales que criantes de vérité :

• Marie, son épouse (incarnée avec justesse par Michèle Laroque), débordée par une charge mentale qu’on ne savait pas encore nommer.

• Sa mère, Maria Pacôme, magnifique en sexagénaire libre et libérée, qui décide soudainement de tout plaquer pour vivre pleinement une passion amoureuse.

• Isa, sa sœur (Zabou Breitman, brillante), incarnation d’une génération adulescente refusant la norme bourgeoise.

• Et même un député socialiste, caricature d’un pouvoir déconnecté, dont les enfants écolos se rêvent révolutionnaires dans son château.

Chacun, à sa manière, illustre une société en perte de repères : consumérisme débridé, solitude urbaine, mépris social, montée des extrêmes, crise de la cellule familiale… Tous les ingrédients sont là, et pourtant, La Crise ne tombe jamais dans le désespoir.

Cynisme, burlesque et lucidité

Coline Serreau, avec la verve qu’on lui connaît depuis Trois hommes et un couffin, orchestre un tourbillon de dialogues percutants, de situations absurdes et de confrontations cinglantes. Son style navigue entre la comédie populaire et la satire sociale, entre le grotesque et la profondeur. Car sous les éclats de rire, c’est une véritable autopsie des années 1990 qui se dessine, avec une acuité qui résonne encore aujourd’hui.

Derrière la mécanique du rire, Serreau signe une œuvre de colère douce et de lucidité tendre. Elle ausculte les fractures sociales, les désillusions politiques, les solitudes modernes, sans jamais sombrer dans le pathos. Elle manie l’outrance pour mieux révéler la nuance.

Un film toujours aussi actuel

Plus de trente ans après sa sortie, La Crise frappe encore par sa modernité. Le mal-être existentiel, le burn-out, la perte de sens, la vacuité des relations sociales, l’indifférence collective… autant de thèmes qui résonnent cruellement dans notre époque ultra-connectée et pourtant si déconnectée de l’humain.

Ce film est aussi une invitation à la réflexion : sur l’écoute, sur la manière dont on traite la précarité, sur nos certitudes et notre capacité à remettre en question notre propre place dans le monde. Avec La Crise, Coline Serreau ne nous offre pas seulement une comédie, mais un miroir parfois cruel, souvent hilarant, toujours juste et étendu à notre société.

La Crise est diffusé ce soir à 20h55 sur ARTE, à ne manquer sous aucun prétexte. Un bijou de cynisme, de vérité et d’humanité, plus pertinent que jamais.

La Crise. Film de Coline Serreau (France, 1992, 1h32mn) – Scénario : Coline Serreau – Avec : Vincent Lindon, Patrick Timsit, Maria Pacôme, Zabou Breitman, Yves Robert, Michèle Laroque, Gilles Privat, Tassadit Mandi – Production : Les Films Alain Sarde, TF1 Films Production.



