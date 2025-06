Ce lundi 16 juin à 21h00, la chaîne France 4 met à l’honneur l’un des groupes les plus emblématiques de l’histoire de la pop avec la diffusion du documentaire britannique “ABBA, les coulisses derrière la légende”, réalisé par James Rogan. Pendant 1h30, ce film plonge dans l’envers du décor de ce quatuor suédois mythique, révélant les paradoxes, les fêlures et la trajectoire fulgurante d’un groupe à l’image soignée, mais à l’histoire parfois tourmentée.

Un succès né à l’Eurovision

Tout commence en 1974. Sur la scène de l’Eurovision à Brighton, quatre artistes suédois détonnent avec une chanson aussi joyeuse qu’entraînante : “Waterloo”. Le jury est conquis, le public aussi. Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson et Anni-Frid Lyngstad remportent le concours. Le phénomène ABBA est lancé. Mais derrière ce triomphe, une mécanique bien huilée s’enclenche, entre ambitions artistiques, stratégies commerciales, et alchimie complexe entre les deux couples à la ville comme à la scène. Le documentaire diffusé ce soir lève le voile sur cette dualité, entre tubes universels et tensions internes.

Une carrière fulgurante et des chiffres vertigineux

ABBA, ce n’est pas seulement une success story musicale : c’est un empire. En à peine une décennie (de 1972 à 1982), le groupe vend plus de 400 millions de disques dans le monde. Un record qui le place parmi les artistes les plus vendeurs de tous les temps, aux côtés des Beatles, d’Elvis Presley ou de Michael Jackson.

Parmi leurs plus grands succès, on retrouve :

• Dancing Queen (1976)

• Mamma Mia (1975)

• The Winner Takes It All (1980)

• Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) (1979)

Leur fortune, estimée à plusieurs centaines de millions d’euros, s’est constituée à travers les ventes d’albums, les tournées, les droits d’auteur, les produits dérivés, mais aussi les multiples adaptations de leur répertoire, dont la comédie musicale à succès “Mamma Mia!” et ses deux adaptations cinématographiques.

Des contrats à sept chiffres et une image millimétrée

Derrière les strass et les chorégraphies, ABBA était aussi une machine parfaitement orchestrée. Leurs costumes extravagants, parfois kitsch, répondaient à une exigence artistique mais aussi à une logique fiscale : la loi suédoise permettait de déduire les tenues de scène des impôts si elles n’étaient pas “portables dans la vie quotidienne”. Résultat : des looks inoubliables devenus cultes.

Le groupe a signé des contrats à sept chiffres, dont certains avec les majors de l’industrie musicale dès les années 70. Leur maison de disques Polar Music, détenue en partie par Björn et Benny, leur a également permis de conserver une part importante des droits sur leur musique, consolidant leur fortune au fil des décennies.

Un retour inattendu en 2021

Alors qu’on croyait leur histoire terminée depuis 1982, ABBA a créé la surprise en 2021 avec l’album “Voyage”, leur premier en près de 40 ans. Un projet accompagné d’un spectacle révolutionnaire à Londres, où des avatars numériques du groupe – les “ABBAtars”, se produisent en concert, mêlant technologie de pointe et nostalgie assumée.

Ce come-back a non seulement ravi les fans de la première heure, mais aussi une nouvelle génération, confirmant l’intemporalité de leur musique. L’album s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires dans les premières semaines de sa sortie.

Un documentaire à ne pas manquer

Le documentaire diffusé ce soir revient sur cette incroyable aventure humaine et artistique. À travers des images d’archives inédites, des témoignages des membres du groupe et de leurs proches, il dresse un portrait nuancé de cette légende pop. ABBA n’était pas seulement une machine à tubes, mais aussi un miroir de son époque : féminisme, couple, divorce, mondialisation, tous ces thèmes affleurent derrière leurs mélodies entraînantes.

Alors que la nostalgie 70s bat son plein, “ABBA, les coulisses derrière la légende” offre une plongée passionnante dans les coulisses d’un groupe qui a marqué l’histoire de la musique, bien au-delà des paillettes. Ce soir à 21H00 sur France 4. En attendant, et si on s’écoutait “Gimme, gimme, gimme (A Man After Midnight)” ? Bonne soirée à toutes et à tous.

Crédit photo : Anders Hanser©