STRANGER THINGS saison 5 : le grand final arrive, avec une avant-première événement au Grand Rex

Le 27 novembre 2025, Netflix dévoilera enfin la cinquième et ultime saison de Stranger Things. Une date attendue par des millions de fans à travers le monde, tant la série culte des frères Duffer a marqué l’imaginaire collectif depuis sa première diffusion en 2016. Pour célébrer ce chapitre final, le cinéma Le Grand Rex à Paris accueillera une soirée exceptionnelle le 18 novembre 2025, décorée aux couleurs d’Hawkins et de l’Upside Down, avec la projection en avant-première du premier épisode devant 2 500 spectateurs privilégiés. Une immersion totale dans l’univers rétro-fantastique qui a redéfini la pop culture des années 2010.

Une ultime saison en trois temps

Selon le communiqué officiel, cette saison 5, la plus ambitieuse de la saga, sera diffusée en trois volumes :

• Volume 1 : quatre premiers épisodes disponibles le 27 novembre 2025

• Volume 2 : trois épisodes le 26 décembre 2025

• Final : le 1er janvier 2026, pour un dernier au revoir à Hawkins

L’action se déroule à l’automne 1987. La ville de l’Indiana porte encore les cicatrices des failles ouvertes vers le monde à l’envers. Onze (Millie Bobby Brown) est traquée par le gouvernement, Vecna (Jamie Campbell Bower) se terre dans l’ombre, et l’heure de la bataille finale approche. Une dernière aventure où tous les héros seront réunis, pour la confrontation ultime entre la lumière et les ténèbres.

Une soirée vintage et immersive au Grand Rex

Pour marquer l’événement, Le Grand Rex proposera une soirée immersive entièrement dédiée à Stranger Things le 18 novembre 2025. Le mythique cinéma parisien sera décoré à la manière du Hawkins des années 80, entre bornes d’arcade, néons, vélos et musique synthwave. Les spectateurs, invités à venir costumés, pourront vivre une projection exclusive du premier épisode, précédée d’animations et de surprises tout droit venues du monde à l’envers. L’ouverture des portes se fera à 18H00, mais l’avant-première de l’épisode 1 de la saison 5 débutera à 19H30.

Les places, limitées à 2 500 fans, s’annoncent comme l’un des tickets les plus convoités de l’année. Pour vous inscrire, cliquez sur ce lien.

Retour sur un phénomène mondial

Lancée en juillet 2016, Stranger Things est née de l’imagination des frères Duffer, deux trentenaires nostalgiques des années 80. Mélangeant science-fiction, horreur et aventure, la série est un hommage vibrant à l’univers d’un Spielberg, d’un Stephen King ou d’un John Carpenter, tout en imposant sa propre mythologie.

Son premier épisode débute comme un conte inquiétant : un enfant disparaît dans une petite ville américaine, une fillette aux pouvoirs psychiques surgit, et un monstre issu d’un monde parallèle sème la terreur.

Très vite, la série devient un phénomène planétaire, saluée pour sa mise en scène, son casting, et son habileté à réveiller la nostalgie d’une époque révolue.

La magie des années 80 retrouvée

Outre son intrigue haletante, Stranger Things a séduit par son esthétique vintage :

• Objets culte (walkmans, téléphones à cadran, bornes Atari)

• Bandes originales gorgées de hits de l’époque (The Clash, Kate Bush, Toto, Journey…)

• Mode rétro et décors suburbains typiques de l’Amérique reaganienne

La série a ainsi remis au goût du jour la synthwave, relancé la passion pour la culture geek et influencé toute une génération de créateurs.

Une œuvre générationnelle

Portée par des acteurs devenus icônes (Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Sadie Sink…), la série a grandi avec son public. De l’enfance à l’adolescence, puis vers l’âge adulte, Stranger Things a accompagné ses spectateurs dans une forme de nostalgie évolutive : celle du passage du temps, de la perte de l’innocence et de la force du collectif. Avec cette cinquième saison, les frères Duffer promettent une conclusion épique et émotionnelle, bouclant neuf années d’aventure.

Un adieu qui s’annonce mémorable

Entre frissons, larmes et clins d’œil vintage, la dernière saison de Stranger Things s’annonce comme un événement mondial. Et quoi de mieux qu’une nuit au Grand Rex, sous les lumières d’un Hawkins recréé, pour dire adieu à l’une des séries les plus marquantes du XXIᵉ siècle ?

