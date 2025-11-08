L’histoire de Marvel Studios : un livre événement pour plonger au cœur du mythe

Avant les milliards au box-office, avant le multivers et avant même que le monde n’apprenne à dire « Wakanda », il y eut une idée. Celle, un peu folle, de construire un univers partagé, film après film, héros après héros. Quinze ans plus tard, Marvel Studios est devenu un phénomène culturel planétaire, et son aventure hors du commun fait aujourd’hui l’objet d’un livre monumental : L’Histoire de Marvel Studios – La création de l’univers cinématographique Marvel, disponible en librairie depuis le 31 octobre 2025.

Publié par Huginn & Muninn, ce beau livre de 512 pages retrace la genèse et l’ascension d’un studio qui a bouleversé l’industrie du cinéma. De Iron Man (2008) à Spider-Man : Far from Home (2019), en passant par l’apothéose d’Avengers (2012), l’ouvrage raconte les quatre premières phases du MCU, celles qui ont bâti les fondations d’une des sagas les plus ambitieuses du XXIe siècle.

Conçu comme un véritable voyage dans les coulisses, l’ouvrage livre les secrets d’un succès forgé dans la passion et le risque. On y découvre les décisions stratégiques, les coups de chance, les nuits blanches et les paris audacieux qui ont donné naissance à cet empire de fiction. En tout, plus de 200 témoignages exclusifs – producteurs, réalisateurs, acteurs, techniciens, viennent enrichir ce récit, illustré par plus de 500 photos et documents inédits.

Ce n’est pas une simple rétrospective, mais une immersion dans la « machine Marvel », à l’instant précis où tout a commencé. L’avant-propos est signé par Kevin Feige, président de Marvel Studios, tandis que la postface est rédigée par Robert Downey Jr., alias Tony Stark, figure emblématique de cette aventure collective.

Présenté dans un coffret deluxe en dos toilé, avec une couverture exclusive illustrée par Ryan Meinerding et des concept arts d’Adi Granov, Andy Park et Charlie Wen, ce livre s’impose comme une pièce de collection incontournable pour les passionnés de cinéma et les fans de super-héros.

L’Histoire de Marvel Studios – La création de l’univers cinématographique Marvel n’est pas qu’un hommage : c’est le récit d’un rêve devenu légende, et d’un studio qui, en croyant à l’impossible, a redéfini le cinéma populaire mondial.

Éditeur : Huginn & Muninn

Format : 305 × 254 mm (à l’italienne)

Pagination : 512 pages couleur

Prix public : 100 €

ISBN : 9782364808256