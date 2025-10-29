The Killer de John Woo : le retour d’un chef-d’œuvre du polar hongkongais au cinéma

Presque quarante ans après sa sortie, The Killer revient sur grand écran dans une version restaurée 4K, redonnant tout son éclat à l’un des films les plus marquants de la carrière de John Woo. Cette ressortie événement, programmée pour le 26 novembre 2025, s’inscrit dans la grande opération menée par Metropolitan Films et son label HK Films & Video, en partenariat avec Shout! Studios, visant à faire revivre plus d’une centaine de classiques du cinéma hongkongais.

Un hommage au Samouraï de Jean-Pierre Melville

Fasciné par le cinéma français et notamment par Le Samouraï (1967) de Jean-Pierre Melville, John Woo souhaitait réaliser une œuvre qui en serait une prolongation spirituelle. Après le triomphe du Syndicat du crime (A Better Tomorrow) en 1986, le cinéaste ambitionne de signer un polar plus introspectif et romantique, loin des productions opportunistes inspirées par sa propre saga.

C’est grâce à Chow Yun-Fat, son acteur fétiche, que le projet finit par se concrétiser. Ensemble, ils créent un personnage inoubliable, Jeff, tueur à gages mélancolique et chevaleresque, véritable incarnation du « héros tragique » cher à Woo. Ce duo scellera à jamais la réputation du réalisateur comme maître du heroic bloodshed, ce mélange unique de lyrisme, d’action chorégraphiée et de morale chevaleresque.

Synopsis

Jeff, tueur professionnel, blesse accidentellement une jeune chanteuse, Jenny, lors de l’exécution d’un contrat. Rongé par la culpabilité, il cherche à réunir l’argent nécessaire à une greffe de cornée pour lui rendre la vue. Il accepte alors une mission périlleuse pour éliminer un parrain des Triades, mais l’opération tourne mal. Poursuivi par ses employeurs et traqué par l’inspecteur Li, un policier déterminé, Jeff se retrouve pris dans une spirale de violence et de rédemption.

Un sommet de mise en scène et d’émotion

Sorti en 1989, The Killer reste l’un des films les plus emblématiques du cinéma d’action hongkongais. Son style visuel, marqué par les fusillades opératiques, le ralenti stylisé, et une mise en scène chorégraphique de la violence, influencera durablement des cinéastes comme Quentin Tarantino, Luc Besson, Robert Rodriguez ou encore les Wachowski.

Mais au-delà de la virtuosité technique, le film doit sa force à sa dimension morale et émotionnelle. L’amitié virile entre Jeff et l’inspecteur Li, le poids de la culpabilité, le sacrifice et la loyauté forment le cœur d’un récit où la violence devient une forme d’expression poétique.

Une restauration 4K pour redécouvrir un classique

Présenté au Festival Lumière 2025 à Lyon, en présence de John Woo, The Killer bénéficie désormais d’une restauration 4K exceptionnelle qui sublime la photographie, les contrastes et les séquences d’action mythiques. Cette version restaurée permettra à toute une nouvelle génération de spectateurs de redécouvrir sur grand écran un film fondateur du cinéma d’action moderne.

Calendrier des ressorties HK Films & Video

Sorties cinéma

• Actuellement : À Toute Épreuve (Hard Boiled) – John Woo – Version restaurée 4K

• 26 novembre 2025 : The Killer – John Woo – Version restaurée 4K

• 10 décembre 2025 : Histoires de Fantômes Chinois (Trilogie, 1er film en 4K) – Ching Siu-Tung

• 7 janvier 2026 : City on Fire – Ringo Lam – Version restaurée 4K

• 4 février 2026 : Une Balle dans la Tête – John Woo – Version restaurée 4K

• Mars 2026 : Le Syndicat du Crime (Trilogie) – John Woo & Tsui Hark – Version restaurée 4K

Sorties vidéo

• 16 décembre 2025 : Coffret collector (3 disques 4K + Blu-ray) – À Toute Épreuve (Hard Boiled)

• Février 2026 : Coffret collector (1 disque 4K + 3 Blu-ray) – Trilogie Histoires de Fantômes Chinois

• Février 2026 : Coffret collector (4K + Blu-ray) – City on Fire

Souvent imité, jamais égalé, The Killer demeure l’un des sommets de l’œuvre de John Woo, un film où chaque balle tirée est une note de tragédie, et chaque regard un éclat d’humanité.

THE KILLER – version restaurée 4K

Au cinéma le 26 novembre 2025

En vidéo (4K + Blu-ray) courant 2026

