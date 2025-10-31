SCREAM 7 : Le grand retour de Ghostface, une saga culte bientôt bouclée

Presque trente ans après la sortie du tout premier Scream en 1996, le masque le plus terrifiant du cinéma moderne s’apprête à faire son grand retour. Paramount Pictures et Spyglass Media Group viennent d’annoncer la sortie de Scream 7 pour le 25 février 2026. Ce septième opus marque un tournant historique pour la franchise : le retour de Neve Campbell dans le rôle mythique de Sidney Prescott, et la réalisation signée Kevin Williamson, le scénariste original de la saga.

La genèse d’un mythe : quand Wes Craven révolutionne l’horreur

Lorsque Scream sort en décembre 1996, le genre horrifique est alors en perte de vitesse. Les slashers des années 80 ; Halloween, Vendredi 13, Freddy ont épuisé leurs ficelles. Mais Wes Craven, déjà créateur de Freddy Krueger, s’associe au jeune scénariste Kevin Williamson, dont le script malin et méta va tout changer.

Le concept : un tueur masqué qui assassine des adolescents fans de films d’horreur, en respectant les “règles du genre”. Le film devient un jeu de miroirs terrifiant et brillant, mêlant satire et terreur pure.

Avec Neve Campbell (Sidney Prescott), Courteney Cox (Gale Weathers) et David Arquette (Dewey Riley), Scream ressuscite le slasher et rapporte plus de 170 millions de dollars au box-office mondial.

Les suites : entre frissons et héritage

• Scream 2 (1997)

Sorti à peine un an plus tard, il transpose l’action sur un campus universitaire et creuse la réflexion sur la suite elle-même, un méta-commentaire audacieux. Le succès se répète.

• Scream 3 (2000)

Plus hollywoodien, il se déroule sur le tournage d’un film inspiré des meurtres de Woodsboro. Plus léger, mais concluant la trilogie initiale sur le thème du trauma.

• Scream 4 (2011)

Onze ans plus tard, Craven signe un retour réussi, transposant la saga à l’ère des réseaux sociaux et du voyeurisme numérique. C’est aussi son dernier film avant sa mort en 2015.

La renaissance Spyglass : Scream 5 et 6

Après la disparition de Craven, beaucoup pensaient Scream enterré. Mais en 2022, Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett relancent la machine avec Scream (le 5e film, sans chiffre), puis Scream VI en 2023.

Ces nouveaux chapitres réinventent Ghostface à travers une nouvelle génération, Melissa Barrera et Jenna Ortega, tout en rendant hommage aux vétérans. L’action quitte Woodsboro pour New York, et la formule “legacyquel” (héritage + suite) trouve son équilibre entre passé et renouveau.

Scream 7 : le retour de la reine Sidney

Dans ce septième film, Sidney Prescott (Neve Campbell) a enfin reconstruit sa vie, loin des horreurs de Woodsboro. Mais quand un nouveau Ghostface surgit dans sa ville paisible et prend pour cible sa fille (Isabel May), le cauchemar recommence. Déterminée à protéger les siens, Sidney doit affronter ses démons et peut-être, pour la première fois, en finir pour de bon.

Kevin Williamson revient à la mise en scène, un événement pour les fans, épaulé par James Vanderbilt et Guy Busick au scénario.

Le casting réunit Courteney Cox, Neve Campbell, Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Mckenna Grace, Anna Camp et Joel McHale.

Un héritage sanglant mais culte

Depuis 1996, Scream est bien plus qu’une série de films d’horreur : c’est une analyse intelligente du cinéma lui-même.

Craven et Williamson y ont glissé des références à Hitchcock, Carpenter, Argento… tout en inventant leur propre icône : Ghostface, aussi culte que Freddy ou Michael Myers. La saga a rapporté plus d’un milliard de dollars dans le monde, inspiré des générations entières de réalisateurs et marqué la pop culture (de Scary Movie à Riverdale).

Une boucle qui se referme ?

Trente ans après, le retour de Kevin Williamson et Neve Campbell sonne comme un adieu symbolique. Scream 7 pourrait être la conclusion d’une légende, le dernier cri d’une héroïne qui aura survécu à tous les cauchemars.

Un final attendu, redouté, et déjà au centre de toutes les spéculations : qui sera derrière le masque cette fois ?

SCREAM 7

Sortie prévue en France : 25 février 2026.

Paramount Pictures & Spyglass Media Group

Réalisé par Kevin Williamson

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>