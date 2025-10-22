L’homme qui rétrécit : du chef-d’œuvre de Jack Arnold au remake signé Jan Kounen avec Jean Dujardin

Le 22 octobre 2025 marque la sortie en salle du film L’homme qui rétrécit, réalisé par Jan Kounen (Dobermann, 99 francs), avec Jean Dujardin dans le rôle principal. Ce long métrage ambitieux revisite l’un des monuments de la science-fiction des années 1950 : The Incredible Shrinking Man, réalisé par Jack Arnold en 1957. Près de soixante-dix ans plus tard, cette œuvre, à la fois spectaculaire et métaphysique, retrouve une nouvelle jeunesse et une résonance contemporaine à travers cette adaptation française.

Le film de Jack Arnold : une révolution de la science-fiction

Sorti en 1957, L’Homme qui rétrécit (The Incredible Shrinking Man) est adapté du roman éponyme de Richard Matheson, également auteur du scénario. Réalisé par Jack Arnold, figure majeure du cinéma fantastique américain de l’époque avec des classiques comme L’Étrange Créature du lac noir (1954) et Tarantula ! (1955), le film raconte l’histoire de Scott Carey, un homme exposé à un nuage radioactif après une croisière en mer. Peu à peu, il commence à rapetisser jusqu’à atteindre la taille d’un insecte, confronté à un monde devenu hostile.

Le film est une prouesse technique et narrative pour son époque. Les effets spéciaux, novateurs, permettent au spectateur de vivre cette transformation de manière crédible, en plaçant l’homme face à l’immensité du monde quotidien. Mais au-delà de son aspect spectaculaire, L’Homme qui rétrécit est une œuvre existentielle. Jack Arnold y aborde la fragilité de la condition humaine, la relativité de la taille et de la puissance, mais aussi la quête du sens dans un univers indifférent.

La dernière séquence, où le héros accepte son infinie petitesse comme une autre forme d’existence, est considérée comme l’une des plus poétiques et philosophiques du cinéma de science-fiction.

Un film salué par la critique et devenu culte

À sa sortie, le film reçoit un accueil enthousiaste tant du public que de la critique. Il est rapidement perçu comme un tournant dans le genre : fini les monstres géants et les menaces extérieures, place à la science-fiction introspective.

L’Homme qui rétrécit a inspiré de nombreux cinéastes, de Steven Spielberg à Christopher Nolan, par sa capacité à conjuguer spectacle, émotion et réflexion métaphysique. En 1958, il remporte le Hugo Award du meilleur film dramatique, consacrant son statut d’œuvre majeure.

Aujourd’hui encore, il est étudié dans les écoles de cinéma pour sa mise en scène ingénieuse, sa portée philosophique et sa lecture multiple : film d’aventure, allégorie existentielle, ou réflexion sur la place de l’homme dans l’univers.

Bande annonce du film de 1957 réalisé par Jack Arnold

Affiche du film “L’homme qui rétrécit” de 1957. Réalisée par l’affichiste Reynold Brown© – Universal Pictures©

Le remake de 2025 : Jean Dujardin face à l’infiniment petit

Avec cette nouvelle adaptation, Jan Kounen choisit de transposer l’histoire dans un cadre français contemporain. Le héros, Paul (interprété par Jean Dujardin), dirige une entreprise de construction navale. Sa vie paisible avec sa femme Élise (Marie-Josée Croze) et leur fille Mia (Daphné Richard) bascule lorsqu’un phénomène météorologique inexpliqué le frappe au cours d’une sortie en mer.

Dès lors, Paul rétrécit inexorablement. La science reste impuissante, et son existence bascule dans l’étrangeté. Coincé dans sa propre cave, réduit à quelques centimètres, il doit affronter un monde devenu gigantesque et redécouvrir le sens même de sa vie, de sa peur et de sa foi en l’humanité.

Jan Kounen signe ici un film à la croisée du récit d’aventure et du drame métaphysique. Il réinterprète le mythe du rétrécissement comme une quête intérieure, explorant les thèmes de la solitude, de la résilience et du sens de l’existence face à l’inéluctable. La mise en scène, immersive et sensorielle, promet des effets spéciaux d’un réalisme saisissant, tout en conservant l’essence poétique du film original.

Entre hommage et modernité

Loin d’une simple reprise, cette version 2025 se veut une relecture humaniste et philosophique du mythe de Matheson. Jean Dujardin, après ses rôles dans The Artist ou OSS 117, trouve ici un terrain de jeu inédit : celui d’un homme ordinaire confronté à l’absurde et au vertige de la disparition.

Jan Kounen, connu pour ses œuvres visuelles et psychédéliques, s’empare du sujet avec une approche plus intime. La photographie réaliste contraste avec les scènes hallucinées du rétrécissement, et la bande originale, signée Christophe Deslandes, accompagne cette descente vers l’infiniment petit comme une expérience sensorielle et spirituelle.

Un classique revisité pour questionner notre époque

Dans un monde obsédé par la croissance, le pouvoir et la technologie, L’Homme qui rétrécit rappelle avec force que la grandeur ne réside pas dans la taille, mais dans la conscience. En revisitant ce mythe, Jan Kounen et Jean Dujardin offrent une œuvre à la fois spectaculaire et introspective, fidèle à l’esprit de Jack Arnold tout en s’ancrant dans notre époque. Un film sur la condition humaine, la peur de disparaître et la beauté du minuscule, qui, décidément, n’a jamais cessé de nous fasciner.

Fiche technique – L’Homme qui rétrécit (2025)

• Titre original : L’Homme qui rétrécit

• Réalisation : Jan Kounen

• Scénario : Jan Kounen, Christophe Deslandes

• Avec : Jean Dujardin, Marie-Josée Croze, Daphné Richard

• Genre : Aventure, Science-fiction

• Durée : 1h40

• Sortie en salle : 22 octobre 2025

• Production : Gaumont, Pan-Européenne, avec le soutien du CNC