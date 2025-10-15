Kaamelott fait son grand retour : diffusion ce soir sur M6, sortie du Deuxième Volet au cinéma et de la bande originale signée Astier !
Ce soir à 21h10, les fans de la Table ronde ont rendez-vous sur M6 pour redécouvrir Kaamelott : Premier Volet, le film événement d’Alexandre Astier, dérivé de la série culte diffusée entre 2005 et 2009. Véritable prolongement de l’univers médiéval décalé qui a marqué toute une génération, ce long-métrage sorti en 2021 replonge les spectateurs dans un Camelot tiraillé entre légende et humour grinçant.
Le deuxième volet en salles le 22 octobre 2025
Mais l’aventure ne s’arrête pas là. Quatre ans après le succès du premier opus, Kaamelott – Deuxième Volet arrive enfin au cinéma le 22 octobre 2025. Ce nouvel épisode, toujours écrit, réalisé et interprété par Alexandre Astier, promet d’élever encore le niveau avec un casting trois étoiles : Christian Clavier en roi Burgonde, Alain Chabat en invité de prestige, et bien sûr toute la troupe fidèle des chevaliers d’Astier. D’une durée annoncée de 2h19, ce second chapitre devrait mêler épopée, drame et burlesque dans un équilibre dont seul Astier a le secret.
La bande originale : sortie le 24 octobre 2025
Et pour prolonger l’expérience, la bande originale de Kaamelott – Deuxième Volet sortira dès le 24 octobre 2025 dans les bacs. Fidèle à son amour de la musique symphonique, Alexandre Astier signe une composition épique et nuancée, enregistrée avec orchestre, qui s’annonce déjà comme un incontournable pour les amateurs de belles partitions de cinéma.
Composée et orchestrée par Alexandre Astier, elle réunit plus de 125 artistes : l’Orchestre National de Lyon dirigé par Frank Strobel, le Chœur Spirito ainsi qu’Alexandre Astier lui-même, jouant d’une multitude d’instruments.
Dans la grande tradition de musique de film orchestrale, la BO de Kaamelott – Deuxième Volet [partie 1] alterne entre climats épiques, mystérieux ou encore minimalistes. Elle plonge l’auditeur dans l’entrain et l’évasion caractéristiques de l’esprit aventurier puisque, comme le précise Alexandre Astier : “le deuxième volet de Kaamelott est le chapitre où Arthur envoie ses chevaliers à l’Aventure”.
Entre diffusion télévisée, sortie cinéma et parution musicale, Kaamelott s’offre une véritable trilogie d’émotions cet automne. De quoi faire patienter les fans avant, peut-être, un Troisième Volet déjà très attendu.
Créateur de MonsieurVintage, Philippe est un passionné de belles mécaniques, de voyages et d’objets qui ont une âme. À travers son regard, chaque moto, voiture ou destination raconte une histoire, dans une quête d’authenticité et d’élégance intemporelle.
-
Fashion4 jours
Le look hipster au masculin : les bases pour être au top
-
Auto1 mois
Circuit des Remparts d’Angoulême 2025 : édition sous le signe des légendes
-
Life2 mois
Accident de Lady Diana : vérité sur ses dernières heures
-
Actu Vintage1 mois
Renault Clio : de 1990 à 2025, 35 ans d’une icône française
Ace Frehley's death marks the end of an era for KISS, and his pioneering glam rock style continues to influence…
Bonjour Sarah. L'article a 4 ans et ces produits vintage ne sont plus disponibles à la vente via la marque.…
Bonjour je suis a la recherche du tee shirt truffaut en xl comment puis je faire?merci
Un film qui amène à la réflexion...
Une vraie claque Lise, c'est exactement ce que provoque ce film. Merci de nous lire et pour votre commentaire.