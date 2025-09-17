Street Fighter : le jeu vidéo culte revient au cinéma

ROUND ONE… FIGHT !! La légende Street Fighter reprend vie sur grand écran. Paramount Pictures et Legendary viennent d’annoncer un accord mondial de distribution pour une nouvelle adaptation en prises de vues réelles de la mythique franchise vidéoludique. Le film, tourné en IMAX et réalisé par Kitao Sakurai, sortira en salles le 14 octobre 2026.

Un phénomène né dans les salles d’arcade

Créé par Capcom en 1987, Street Fighter est devenu l’un des jeux vidéo de combat les plus célèbres de l’histoire. Mais c’est surtout avec Street Fighter II, lancé en 1991, que la saga a explosé, imposant ses personnages hauts en couleur; Ryu, Ken, Chun-Li, Guile, Dhalsim, Zangief, Vega, Balrog, M. Bison et son gameplay nerveux. Le succès a été planétaire : des millions d’exemplaires vendus, des tournois internationaux, et une véritable révolution culturelle qui a marqué les années 90.

L’intrigue du film

L’action se déroule en 1993. Séparés depuis longtemps, Ryu (Andrew Koji) et Ken Masters (Noah Centineo) se retrouvent malgré eux lorsque la mystérieuse Chun-Li (Callina Liang) les recrute pour participer au World Warrior Tournament. Mais derrière ce tournoi se cache une conspiration mortelle orchestrée par M. Bison (David Dastmalchian) et ses sbires. Les guerriers devront affronter non seulement leurs rivaux, mais aussi leurs propres démons intérieurs.

Un casting musclé et éclectique

La production aligne une distribution impressionnante mêlant stars du cinéma, de la télévision et même du catch :

• Noah Centineo en Ken Masters

• Andrew Koji en Ryu

• Callina Liang en Chun-Li

• Joe “Roman Reigns” Anoa’i en Akuma

• David Dastmalchian en M. Bison

• Cody Rhodes en Guile

• Vidyut Jammwal en Dhalsim

• Curtis “50 Cent” Jackson en Balrog

• Jason Momoa en Blanka

Avec également Orville Peck (Vega), Olivier Richters (Zangief), Hirooki Goto (E. Honda) et Mel Jarnson (Cammy), l’univers du jeu se déploie presque au complet.

Casting complet

Street Fighter et le cinéma : une histoire mouvementée

Ce n’est pas la première fois que la saga passe du joystick à l’écran. En 1994, Street Fighter avait déjà été adapté dans un film mené par Jean-Claude Van Damme (Guile) et Raúl Juliá (M. Bison). Bien que critiqué à sa sortie, il est devenu un objet culte pour les fans. Plus tard, Street Fighter : The Legend of Chun-Li (2009) avait tenté de relancer la franchise, sans réel succès. Cette nouvelle version, tournée pour l’IMAX, entend marier spectacle d’action et fidélité à l’esprit du jeu.

Un univers intemporel

Au-delà du cinéma, Street Fighter reste une institution dans le monde du jeu vidéo. La licence compte plus de 50 millions d’exemplaires vendus dans le monde et continue de vivre à travers Street Fighter V et Street Fighter 6, qui perpétuent l’héritage tout en attirant de nouvelles générations de joueurs.

Verdict attendu en octobre 2026

Avec son esthétique frénétique, son casting explosif et sa promesse d’action pure, ce Street Fighter nouvelle génération pourrait bien être le KO technique que les fans attendaient depuis plus de 30 ans. Game on.