Soirée spéciale Robert De Niro sur ARTE le 27 août 2025

Le 27 août prochain, ARTE consacre une soirée entière à l’un des acteurs les plus mythiques du cinéma contemporain : Robert De Niro. Une plongée en deux temps dans sa carrière, entre émotion et fascination, avec la diffusion du film Everybody’s Fine à 21h, suivie d’un documentaire inédit à 22h35, Robert De Niro – L’arme du silence.

Everybody’s Fine : De Niro en père fragile

Sorti en 2009 et signé par le réalisateur britannique Kirk Jones, Everybody’s Fine est l’adaptation américaine du film italien Ils vont tous bien de Giuseppe Tornatore, où Robert De Niro succède à l’immense Marcello Mastroianni.

Le film raconte l’histoire de Frank Goode, un veuf solitaire qui décide de partir sur les routes des États-Unis pour rendre visite à ses enfants qu’il n’a pas vus depuis longtemps. Ce voyage initiatique, jalonné de rencontres et de désillusions, révèle les failles d’un père trop souvent absent et les mensonges d’une progéniture soucieuse de protéger ses propres choix de vie.

Entouré d’une distribution brillante : Drew Barrymore, Kate Beckinsale, Sam Rockwell et Lucian Maisel, De Niro y livre une interprétation rare, tout en fragilité et en pudeur. Un rôle à contre-emploi pour l’acteur souvent associé à la brutalité des mafieux de Scorsese ou à la violence des vétérans de guerre. Ici, il choisit la délicatesse, donnant à Frank une humanité bouleversante.

Le film fut récompensé en 2009 par un Hollywood Film Award saluant la performance de De Niro.

Fiche du film

Film de Kirk Jones (États-Unis, 2009, 1h34mn, VF/VOSTF) – Scénario : Kirk Jones, Giuseppe Tornatore, Massimo De Rita, Tonino Guerra – Avec : Robert De Niro, Drew Barrymore, Kate Beckinsale, Sam Rockwell, Lucian Maisel – Production : Hollywood Gang, Radar Pictures, Miramax Films.

Meilleur acteur (Robert De Niro), Hollywood Film Awards 2009

Robert De Niro – L’arme du silence : un portrait sensible

À 22h35, la soirée se poursuit avec un documentaire passionnant signé Jean-Baptiste Péretié, déjà auteur de portraits cinéphiles remarqués sur Buster Keaton, John Wayne ou Al Pacino.

Avec la voix de Denis Podalydès, le film explore l’énigme De Niro à travers plus d’un demi-siècle de cinéma. Acteur fétiche de Martin Scorsese, De Niro a marqué des générations avec des rôles inoubliables : Travis Bickle dans Taxi Driver, Jake LaMotta dans Raging Bull, Sam “Ace” Rothstein dans Casino, ou encore Noodles dans Il était une fois en Amérique.

Là où d’autres acteurs se livrent volontiers, De Niro a toujours préféré le silence, laissant ses rôles parler pour lui. Le documentaire s’attache à percer ce mystère, entre archives inédites, extraits de films cultes et rares prises de parole publiques, notamment lorsqu’il est descendu dans l’arène médiatique pour s’opposer frontalement à Donald Trump.

Une soirée vintage et incontournable

De Niro appartient à cette génération d’acteurs qui ont façonné le Nouvel Hollywood des années 70, une époque où le cinéma américain osait la violence brute, la noirceur psychologique et la complexité morale. En le mettant à l’honneur, ARTE offre un double regard : celui de l’artiste intimiste dans Everybody’s Fine, et celui de l’icône intemporelle dans le documentaire L’arme du silence.

Pour les amateurs de cinéma vintage, cette soirée est un rendez-vous immanquable. À travers elle, on redécouvre que derrière le mafieux impassible ou le boxeur enragé, Robert De Niro reste avant tout un acteur caméléon, capable de tout jouer, sans jamais cesser de nous surprendre.

Fiche du documentaire

Documentaire de Jean-Baptiste Péretié (France, 2023, 53mn) – Commentaire dit par Denis Podalydès – Coproduction : ARTE France, Nilaya Productions

Diffusion le 27 août 2025 sur ARTE :

• Everybody’s Fine à 21h00 (VF/VOSTF)

• Robert De Niro – L’arme du silence à 22h35 et disponible sur arte.tv jusqu’au 25 septembre 2025

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Crédit photos : © Paramount Pictures and Miramax/All rights reserved. Foto: ARD