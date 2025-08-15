Le film “The Rocky Horror Picture Show” fête ses 50 ans

Sorti en 1975, The Rocky Horror Picture Show n’est pas qu’un film culte : c’est un phénomène mondial qui défie le temps et les conventions. Adaptation délirante d’une comédie musicale imaginée par Richard O’Brien, ce mélange explosif de science-fiction kitsch, de glam-rock et de satire sociale a d’abord dérouté avant de séduire, devenant l’incontournable rendez-vous des séances de minuit. Célébré pour son esthétique provocante, ses personnages hauts en couleur et son hymne à la liberté sexuelle, le film a façonné une communauté fidèle qui, depuis 50 ans, perpétue ses répliques, ses chansons et ses danses. Retour sur l’histoire et l’héritage d’une œuvre aussi subversive qu’intemporelle.

Rocky Horror Picture Show : un phénomène de 50 ans de rébellion et de liberté

1. Genèse et adaptation

• Le film The Rocky Horror Picture Show, réalisé par Jim Sharman d’après sa propre adaptation cinématographique de la comédie musicale de Richard O’Brien (1973), est sorti en 1975. Le scénario, coécrit par Sharman et O’Brien, tire son essence de la scène londonienne expérimentale.

• Richard O’Brien, passionné de science-fiction kitsch et de B-horror, a créé cette œuvre comme un mélange audacieux de parodie, musique glam et cinéma de genre.

• Le tournage (octobre–décembre 1974) s’est déroulé dans des studios britanniques (Bray, Oakley Court, Elstree), dans des conditions souvent glaciales, avec une équipe majoritairement issue du théâtre original.

2. Un flop devenu culte et son succès tardif

• La comédie musicale initiale fut un succès à Londres mais un flop à Broadway, fermant après seulement 45 représentations.

• Le film, d’abord mal reçu, connaît ses premiers succès localement (notamment à Los Angeles), mais échoue partout ailleurs, au point que sa sortie à New York est annulée.

• Un tournant survient en 1976 : l’exécutif de Fox, Tim Deegan, tente l’expérience des séances de minuit au Waverly Theater à New York. Le succès est immédiat — public enthousiaste, répliques en chœur, cosplay ; naît alors une nouvelle forme de spectacle vivant autour du film.

• Le film est devenu un des plus rentables de son genre, avec un budget estimé à 1–1,4 million de dollars et un box-office dépassant les 166 millions, essentiellement grâce aux projections cultes prolongées.

3. Une subversion provoquante, queer, et libératrice

• L’univers de Rocky Horror célèbre la transgression, l’androgynie et la sexualité libre — des thématiques particulièrement consommées par les communautés LGBTQ+, qui s’y identifiaient et formaient autour du film une véritable communauté inclusive.

• Les costumes, fruits d’un design « sans référence » de Sue Blane, ont marqué le début de la mode punk (jambières en résille, maquillage outré, couleurs vives).

• On y voit aussi une ode à l’émancipation ; les fans participent, dansent, s’expriment, renversant les normes sociales établies et transformant les séances en véritables rituels ritualisés.

4. Impact culturel et legs durable

• Longévité phénoménale : toujours projeté régulièrement à travers le monde, y compris à New York (Waverly puis Village East).

• Reconnaissance institutionnelle : classé au National Film Registry des États-Unis en 2005 pour son importance culturelle, historique ou esthétique.

• Influence culturelle durable : surnommé « phénomène social de longue durée » par Roger Ebert, le film a inspiré d’autres œuvres cultes (ex. : The Room), et a été évoqué dans de nombreuses séries et films (The Simpsons, Glee…).

• Anniversaire doré en 2025 : pour ses 50 ans, une édition 4K Blu ray SteelBook restaurée (Dolby Vision & Atmos) sort en octobre, accompagnée d’une tournée événement avec le casting emblématique.

• Documentaire célébrant le phénomène : Strange Journey: The Story of Rocky Horror, réalisé par Linus O’Brien, retrace la portée sociale du film comme symbole de liberté queer et de communauté inclusive.

The Rocky Horror Picture Show est bien plus qu’un film. C’est un précurseur Rock et une ode à la liberté sexuelle.

