La Piscine : ARTE replonge dans le chef-d’œuvre sensuel et vénéneux de Jacques Deray. Diffusion le 15 août 2025 à 13H35
Le 15 août 2025 à 13h35, ARTE invite les téléspectateurs à se rafraîchir… ou à s’embraser, avec la rediffusion de La Piscine, le drame brûlant de Jacques Deray, porté par un quatuor d’exception : Alain Delon, Romy Schneider, Maurice Ronet et Jane Birkin. Plus de cinquante ans après sa sortie, ce huis clos solaire reste un sommet du cinéma français, fascinant par son ambiance trouble et sa tension sensuelle.
Genèse d’un film culte
Sorti en 1969, La Piscine est né d’une envie de Jacques Deray de filmer une intrigue intimiste dans un décor unique, presque théâtral. Inspiré de la nouvelle Une amitié particulière de Jean-Emmanuel Conil, le scénario met en scène un couple dont l’harmonie apparente se fissure sous l’effet d’une jalousie insidieuse. La présence du couple mythique Alain Delon et Romy Schneider, réunis pour la première fois à l’écran après leur rupture dans la vie, donne au film une intensité émotionnelle qui dépasse la fiction.
L’histoire : sous la surface, le chaos
Dans une villa luxueuse sur les hauteurs de Saint-Tropez, Jean-Paul (Alain Delon) et Marianne (Romy Schneider) vivent une passion ardente. L’arrivée impromptue de Harry (Maurice Ronet), ancien amant de Marianne, et de sa jeune fille Pénélope (Jane Birkin) va troubler l’équilibre. Séduction, jalousie, rivalités et ressentiments s’installent, dans un climat où chaque geste et chaque regard deviennent des armes. Derrière la surface lisse de la piscine et la chaleur écrasante, les remous sont inévitables… jusqu’au drame.
Sous la surface, les remous
“Vaincre ses désirs plutôt que l’ordre du monde” : paradoxalement, c’est Harry (Maurice Ronet) qui donne ce conseil à un Jean-Paul (Alain Delon) rongé par la jalousie. Harry le jouisseur, qui s’abandonne à ses élans sans états d’âme et raille la sobriété de son ami récemment sorti de l’alcoolisme. Dans sa bouche, cette formule tirée d’une maxime de Descartes sonne faux, et son hypocrisie n’abuse personne. Tout le monde affecte l’amitié, sauf Pénélope (Jane Birkin) : cette ambiance la répugne et elle refuse de jouer le rôle qui lui est dévolu. Les non-dits pourrissent une atmosphère déjà trouble tandis que gestes et regards laissent sourdre une tension croissante… Filmé en huis clos autour de la piscine, dont la surface calme est aussi trompeuse que la cordialité de façade, ce drame de la passion met en scène une mascarade dont l’issue ne peut qu’être fatale.
Galerie photos – crédit : SNC©
Anecdotes de tournage
• Le choix de tourner presque intégralement autour de la piscine fut délibéré : Deray voulait créer un huis clos étouffant, où le spectateur se retrouve prisonnier de l’atmosphère autant que les personnages.
• La complicité entre Delon et Schneider, malgré leur rupture amoureuse, a contribué à la tension palpable à l’écran.
• La villa, située à Ramatuelle, est devenue une véritable icône et attire encore aujourd’hui les passionnés de cinéma.
Un accueil contrasté… devenu culte
À sa sortie, La Piscine a séduit le public par son esthétisme et son casting, mais une partie de la critique l’a jugé trop languissant. Avec le temps, le film a été réhabilité et est désormais considéré comme un classique du cinéma français, célébré pour son ambiance moite, son sens du détail et son exploration implacable des passions humaines.
Pourquoi (re)voir La Piscine sur ARTE ?
Parce que c’est un voyage dans la Côte d’Azur des sixties, mais surtout une plongée dans les profondeurs de l’âme humaine, où désir, orgueil et jalousie s’entrechoquent. La caméra de Deray, les dialogues ciselés et l’alchimie de ses acteurs font de ce film un incontournable.
Rendez-vous le 15 août 2025 à 13h35 sur ARTE pour redécouvrir ce drame élégant et vénéneux, qui n’a rien perdu de son pouvoir d’attraction.
La piscine – Film de Jacques Deray (France, 1968, 1h40mn) – Scénario : Jacques Deray, Jean-Claude Carrière, Jean-Emmanuel Conil – Avec : Alain Delon, Romy Schneider, Maurice Ronet, Jane Birkin, Paul Crauchet – Production : SNC, Tritone Cinematografica.
Crédit photos : SNC©
La Piscine : ARTE replonge dans le chef-d'œuvre sensuel et vénéneux de Jacques Deray. Diffusion le 15 août 2025 à 13H35
