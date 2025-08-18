Il y a un an, Alain Delon nous quittait

Le 18 août 2024, Alain Delon s’éteignait à l’âge de 88 ans. Un an plus tard, l’aura de cet acteur hors norme continue de rayonner, telle une silhouette intemporelle qui a marqué le cinéma français et international. Retour sur un destin romanesque, à la fois flamboyant et solitaire, qui a fait de Delon une légende.

Une enfance difficile

Alain Fabien Maurice Marcel Delon naît le 8 novembre 1935 à Sceaux. Fils d’un couple de restaurateurs divorcés alors qu’il n’a que 4 ans, il grandit balloté entre différentes familles d’accueil. Enfant rebelle, il est renvoyé de plusieurs écoles, incapable de s’adapter à l’autorité. Cette enfance cabossée façonnera un caractère dur, indépendant et marqué par une profonde solitude.

Les débuts, du service militaire au cinéma

À 17 ans, il s’engage dans la Marine nationale et part en Indochine. De retour à Paris, il enchaîne les petits boulots. C’est au Festival de Cannes, en 1956, que sa vie bascule : remarqué par un agent, il attire l’attention de metteurs en scène. Après un premier rôle en 1957 dans Quand la femme s’en mêle, il explose en 1960 avec Plein Soleil de René Clément, où son charme glacial incarne magistralement Tom Ripley. Le public découvre alors un acteur au magnétisme unique.

L’âge d’or et les films cultes

Des années 60 aux années 80, Delon enchaîne les chefs-d’œuvre :

• Rocco et ses frères (1960) de Luchino Visconti, qui révèle sa puissance dramatique.

• Le Guépard (1963), encore avec Visconti, Palme d’Or à Cannes.

• Le Samouraï (1967) de Jean-Pierre Melville, où il devient Jef Costello, tueur à gages mutique et glaçant.

• La Piscine (1969), face à Romy Schneider, film érotique et solaire devenu culte.

• Borsalino (1970), duo explosif avec Jean-Paul Belmondo.

• Le Cercle Rouge (1970) ou encore Monsieur Klein (1976).

Son jeu minimaliste, sa beauté froide et son charisme animal le placent au sommet du cinéma mondial.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ses amours et sa relation avec Mireille Darc

Delon a vécu des passions tumultueuses. Il partagea une histoire intense avec Romy Schneider, qui marquera durablement leur vie à tous deux. Mais c’est avec Mireille Darc qu’il vivra l’une de ses plus longues relations, de 1968 à 1983. Leur couple fascina la France, entre glamour, complicité et une élégance rare. Même après leur rupture, ils restèrent proches, Delon lui rendant un hommage bouleversant à sa mort en 2017.

L’homme de convictions

Alain Delon n’a jamais caché ses opinions politiques, souvent tranchées et parfois controversées. Défenseur de valeurs traditionnelles, il se disait gaulliste, mais cultivait aussi une liberté de ton qui détonnait dans le milieu du cinéma. Socialement, il critiquait la perte de repères de la société moderne et confessait souvent son sentiment de décalage avec son époque.

La solitude et le crépuscule

Derrière l’icône, un homme seul. Delon a souvent parlé de sa peur de finir isolé, malgré ses enfants et ses proches. Dans les dernières années, affaibli par des problèmes de santé, il s’était retiré en Suisse, entouré de ses chiens et de ses souvenirs. « J’ai connu le monde entier, et je sais qu’au fond, je finirai seul », confiait-il.

Un héritage immortel

Alain Delon restera l’archétype du mâle vintage, mélange de séduction brute, de fragilité intime et de mystère insondable. Son regard bleu acier, sa gestuelle épurée et son élégance naturelle traversent les générations. Acteur, producteu et même homme d’affaires, il laisse derrière lui une œuvre impressionnante et une empreinte indélébile dans l’histoire du 7ᵉ art (retrouvez notre sélection des 10 meilleurs films d’Alain Delon).

Un an après sa disparition, Delon n’a pas quitté l’écran de nos mémoires : il demeure ce « Samouraï » solitaire, éternel, figé dans la pellicule comme une icône que rien ne peut effacer.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Crédit photo : Tanja Kragujević© – avec l’aimable autorisation de sa fille Stevan Kragujević’s – wikimedia creative commons.

Alain Delon en 1962 à l’âge de 27 ans.