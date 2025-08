RUNNING MAN : le jeu mortel revient sur grand écran le 5 novembre 2025

Le compte à rebours est lancé. Le 5 novembre 2025, Running Man revient au cinéma dans une version totalement repensée, plus sombre, plus actuelle, et plus haletante que jamais. Réalisé par Edgar Wright (Baby Driver, Last Night in Soho), ce remake du film culte de 1987 s’annonce comme l’un des grands rendez-vous cinématographiques de l’automne.

Une œuvre culte remise au goût du jour

À l’origine, Running Man, c’est un roman dystopique écrit par Stephen King en 1982 sous le pseudonyme de Richard Bachman. Cinq ans plus tard, Arnold Schwarzenegger enfile le costume de Ben Richards dans un film d’action devenu emblématique, réalisé par Paul Michael Glaser (le célèbre Starsky de Starsky & Hutch). Ce nouvel opus de 2025, bien plus fidèle à l’esprit du roman, propose une critique acide de notre société du spectacle… à peine exagérée.

Un jeu de survie ultra-médiatisé

L’intrigue nous propulse dans un futur proche où l’émission de télé-réalité “The Running Man” fait un carton d’audience. Le principe : des candidats, appelés les Runners, doivent survivre pendant 30 jours en échappant à des tueurs professionnels, les Hunters, dans un monde entièrement connecté, filmé et commenté. Chaque jour passé fait grimper la cagnotte — mais aussi les risques.

Au centre de ce chaos, Ben Richards, campé par Glen Powell (Top Gun: Maverick, Hit Man), un ouvrier ordinaire poussé à l’extrême. Sa fille est gravement malade, les soins coûtent une fortune, et il n’a plus rien à perdre. Il accepte l’impensable : devenir une proie, sous la houlette de Dan Killian, le producteur du show, incarné par un Josh Brolin glaçant de cynisme.

Entre satire sociale et thriller nerveux

Derrière l’action spectaculaire et les courses-poursuites endiablées, Running Man dépeint un monde drogué à la violence et à l’audience. Plus qu’un simple remake, le film d’Edgar Wright se présente comme une charge brutale contre la télé-réalité, les dérives du capitalisme et l’exploitation des plus faibles au nom du divertissement. Ben Richards, anti-héros malgré lui, devient peu à peu une icône de la rébellion, un symbole d’espoir dans un monde déshumanisé.

Un casting explosif

Outre Glen Powell et Josh Brolin, le film réunit une distribution éclectique et prestigieuse :

• William H. Macy,

• Lee Pace,

• Emilia Jones,

• Michael Cera,

• Daniel Ezra,

• Jayme Lawson,

• Colman Domingo,

tous prêts à jouer des rôles troubles dans cet univers où chaque visage peut être un traître… ou un allié inattendu.

Une production musclée

Produit par Simon Kinberg, Nira Park et Edgar Wright lui-même, Running Man bénéficie de l’expertise de Paramount Pictures, avec la participation de Domain Entertainment, Kinberg Genre et Complete Fiction. Le scénario, coécrit par Michael Bacall (21 Jump Street, Scott Pilgrim) et Edgar Wright, promet un mélange explosif d’action, de tension et d’ironie mordante.

RUNNING MAN

Sortie en salles : 5 novembre 2025

Interdit aux moins de 12 ans (prévision)

D’après le roman de Stephen King

Un film d’Edgar Wright

“Running Man” : survivre n’a jamais été aussi spectaculaire.