La série culte “Mad Men” revient sur ARTE

À partir du 1er août 2025, ARTE propose une plongée fascinante dans l’Amérique des années 60 avec la diffusion intégrale de Mad Men, chef-d’œuvre télévisuel signé Matthew Weiner. Véritable bijou de la télévision américaine, cette série ultra-primée mêle élégance vintage, tension dramatique, critique sociale et esthétique léchée dans un tourbillon de whisky, de cigarette et de désillusions.

Synopsis : bienvenue à Madison Avenue

Nous sommes à New York, en 1960. L’Amérique vit à l’heure de la publicité triomphante et des “Mad Men”, ces publicitaires installés sur Madison Avenue qui façonnent les désirs d’une nation. Parmi eux, Don Draper (interprété avec intensité par Jon Hamm), directeur créatif à l’agence Sterling Cooper. Brillant, charismatique, mais énigmatique, il incarne à lui seul les contradictions de son époque : un homme en apparence accompli, marié, père de famille, mais rongé par un passé trouble, les traumatismes de guerre et des démons intimes.

Chaque épisode dévoile un peu plus les coulisses du rêve américain, sur fond de campagnes publicitaires, d’alcools forts, de fumée épaisse et de conversations feutrées. De la guerre du Vietnam à l’assassinat de Kennedy, de la montée du féminisme à la lutte pour les droits civiques, Mad Men est un miroir impitoyable des bouleversements d’un pays.

Un écrin vintage sublimé

Plus qu’une simple série dramatique, Mad Men est une immersion sensorielle dans les années 60. Rien n’est laissé au hasard : costumes taillés à la perfection, mobilier design, voitures rutilantes, décors élégants et bande-son soignée des sixties. Chaque plan respire le style mid-century modern, du fauteuil Eames aux jupes crayon, des salons lambrissés aux juke-box mélancoliques.

La série a fait renaître un véritable engouement pour le design vintage, les tailleurs cintrés, les lunettes cat-eye et les couleurs pastel. Elle a remis sur le devant de la scène l’élégance désuète d’une époque où l’apparence comptait autant que le fond, parfois même davantage.

Portraits de femmes et fractures sociales

Si Don Draper en est le pilier, Mad Men brille aussi par sa galerie de personnages féminins complexes et captivants. Peggy Olson (Elisabeth Moss, révélation de la série), d’abord secrétaire effacée, incarne la lente et difficile ascension professionnelle des femmes dans un monde d’hommes. Joan Holloway, bombe rousse aussi rusée que sensuelle, navigue avec finesse entre séduction et stratégie.

À travers elles, Mad Men interroge les carcans sociaux, le sexisme ambiant, mais aussi les promesses d’émancipation qui fermentent sous la surface. L’Amérique post-guerre, dopée au “miracle économique”, n’en est pas moins fissurée par les luttes raciales, les inégalités et le poids du patriarcat.

Une œuvre d’auteur, une œuvre d’époque

Créée par Matthew Weiner (scénariste des Soprano), Mad Men est une série d’auteur au sens plein du terme. Chaque épisode, finement écrit, distille une atmosphère à la fois feutrée et tendue, douce et acide. Les dialogues sont ciselés, les silences lourds de non-dits, et le rythme lent laisse toute sa place à la psychologie des personnages.

La série a été récompensée par 16 Emmy Awards et 5 Golden Globes, saluée pour son écriture, son interprétation, sa réalisation et son esthétique. Elle a durablement marqué la télévision moderne, inspirant toute une génération de créateurs.

Redécouverte sur ARTE : un rendez-vous immanquable

Du 1er août 2025 au 30 mars 2026, ARTE propose l’intégralité de Mad Men, saisons 1 à 7, en VF et VOSTF. L’occasion parfaite de (re)découvrir cette fresque magistrale, entre élégance et désillusion, éclats de génie et fumée de tromperies.

Don Draper est-il l’homme qu’il prétend être, ou seulement l’image qu’il vend ? La réponse est à découvrir (ou redécouvrir) dans une série qui n’a jamais été aussi actuelle dans sa façon de décortiquer les mythes de l’American Dream.

Mad Men – Saisons 1 à 7

Série de Matthew Weiner

Scénario : Matthew Weiner

Réalisation : Matthew Weiner, Scott Hornbacher, Lesli Linka Glatter, Tim Hunter, John Slattery, Andrew Bernstein, Alan Taylor, Chris Manley, Jon Hamm, Ed Bianchi, Paul Feig, Barbet Schroeder, Daisy von Scherler Mayer, Lynn Shelton, Matt Shakman, Jared Harris.

Avec : Jon Hamm, Elisabeth Moss, John Slattery, Vincent Kartheiser, January Jones, Christina Hendricks, Alison Brie, Michael Gladis, Aaron Staton, Rich Sommer, Robert Morse, Jared Harris, Jessica Paré

Production : Weiner Bros. Productions, Lionsgate Television, RadicalMedia, AMC Original Productions.

(États-Unis, 2007-2015, 90x48mn et 2x55mn, VF/VOSTF)

Crédit photo : AMC Original Productions© – DR