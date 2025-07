Clint Eastwood comme vous ne l’avez jamais vu : Jean-Paul Chaillet publie “En tournage avec Clint Eastwood”

À l’occasion des 95 ans de Clint Eastwood, célébrés le 31 mai dernier, les éditions Gremese rendent hommage à l’icône du cinéma mondial avec la sortie d’un ouvrage exceptionnel : En tournage avec Clint Eastwood. Signé par le journaliste et écrivain Jean-Paul Chaillet, ce livre plonge au cœur de l’univers d’un géant du septième art, à travers plus de trente ans de confidences, d’observations de terrain et d’échanges personnels.

Un accès privilégié à une légende vivante

Depuis 1988, Jean-Paul Chaillet est le seul journaliste au monde à avoir été convié sur pas moins de vingt-deux tournages d’Eastwood. Des plateaux de La Dernière Cible à ceux de Cry Macho, en passant par les œuvres majeures telles que Impitoyable, Mystic River, Million Dollar Baby ou encore Gran Torino, Chaillet a suivi de près la manière de faire de Clint Eastwood, sa rigueur, son humilité et son art unique de la mise en scène.

Ce lien privilégié donne naissance à un portrait à la fois intime et professionnel, où le cinéaste se dévoile avec une sincérité rare. Dans une construction en miroir, les voix de Chaillet et d’Eastwood s’entrelacent pour raconter une aventure commune, ponctuée de dialogues impromptus, de souvenirs de tournage, mais aussi de réflexions profondes sur le cinéma, l’évolution du métier, la direction d’acteurs ou encore l’influence de figures tutélaires comme Sergio Leone, Don Siegel ou Steve McQueen.

Une immersion sensible et élégante

Loin des biographies classiques, En tournage avec Clint Eastwood adopte une approche sensible, presque romanesque. On y découvre un Eastwood passionné de jazz et de golf, un professionnel exigeant, mais aussi un homme à la discrétion élégante, souvent en retrait, toujours à l’écoute.

Le livre nous emmène dans des lieux emblématiques de sa vie : des bureaux de Malpaso à Burbank jusqu’au Mission Ranch de Carmel, sans oublier des escales à Tokyo, Atlanta, Détroit ou encore Londres. Ce voyage au long cours s’enrichit de nombreux témoignages de ceux qui ont partagé l’affiche ou les coulisses avec le cinéaste : Bradley Cooper, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, Tom Hanks, Morgan Freeman… autant de voix qui composent un kaléidoscope vivant autour de cette figure mythique.

Un hommage documenté et passionné

Auteur installé à Los Angeles depuis 1990, Jean-Paul Chaillet a collaboré avec les plus grands titres de presse français — Première, Le Figaro, Transfuge — et est membre éminent de l’association des Golden Globes. Avec En tournage avec Clint Eastwood, il livre non seulement un récit personnel, mais aussi un document précieux pour tous les amateurs de cinéma et les admirateurs du réalisateur.

Ce livre, disponible depuis le 3 juillet en librairie et en version numérique, s’impose comme une lecture incontournable pour comprendre l’homme derrière le mythe.

En tournage avec Clint Eastwood – Une légende du cinéma au travail

Auteur : Jean-Paul Chaillet

Éditeur : Gremese

Collection : Cinéma

Format : 16 x 23 cm – Broché – 222 pages

EAN : 978-2-36677-406-1

Prix public : 19,90 €

Disponible en librairie et en ligne.