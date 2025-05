The Revenant : la survie en héritage, ce soir sur ARTE à 21h00

Ce soir, la chaîne ARTE diffuse The Revenant, le chef-d’œuvre du cinéaste mexicain Alejandro González Iñárritu, porté par un Leonardo DiCaprio habité. Un film-choc, viscéral, sensoriel, qui revient sur un épisode méconnu de l’histoire américaine : l’odyssée hallucinante du trappeur Hugh Glass, en 1823, laissé pour mort par ses compagnons dans les terres hostiles du Dakota du Sud.

Une fresque sauvage aux confins de l’Amérique

Inspiré d’un fait réel raconté par Michael Punke dans un roman publié en 2002, The Revenant s’ouvre sur une chasse aux fourrures menée par des colons européens en territoire indien. L’environnement est brutal, la tension omniprésente, et la nature, souveraine. Au cœur de cette Amérique du XIXe siècle encore à conquérir, Hugh Glass (DiCaprio) est grièvement blessé par un grizzly. Ses compagnons décident de l’abandonner après que l’un d’eux, John Fitzgerald (Tom Hardy), a tué son jeune fils métis. Mais l’homme survit. Meurtri, gelé, affamé, trahi. Et n’a désormais plus qu’un but : survivre pour se venger.

Un trip viscéral, entre douleur et obsession

The Revenant est-il un film de survie ? Un récit de vengeance ? Ou un western contemplatif sur la conquête meurtrière de l’Ouest ? Il est tout cela à la fois. Iñárritu orchestre une symphonie de douleur et de silence, transcendée par la photographie de l’immense Emmanuel Lubezki, qui capte chaque souffle glacé, chaque flocon, chaque reflet de lumière naturelle avec une intensité quasi mystique.

La nature y est à la fois décor, personnage et juge suprême. L’homme y rampe, se bat, se déchire, se raccroche à la vie comme à une brindille gelée. Et DiCaprio livre une performance démentielle, autant physique qu’émotionnelle, récompensée par l’Oscar du Meilleur acteur en 2016.

Une claque cinématographique

The Revenant, c’est aussi un tournant pour le cinéma contemporain. Tourné en lumière naturelle, en conditions extrêmes dans les forêts glacées du Canada, le film pousse les limites de la mise en scène. Pas de fond vert ici, pas de confort hollywoodien : juste des équipes frigorifiées et un DiCaprio qui mange du foie de bison cru à l’écran.

Accueilli avec ferveur par la critique à sa sortie en janvier 2016, le film récolte trois Oscars (Meilleur réalisateur, Meilleur acteur, Meilleure photographie) et impose Iñárritu comme un cinéaste majeur, deux ans après Birdman.

Mais The Revenant a aussi dérangé. Sa violence crue, son rythme lancinant, ses silences pesants ont divisé. Pourtant, ces choix assumés donnent au film une puissance rare. Ce n’est pas seulement une histoire de vengeance, mais un cri primal contre la trahison, un chant funèbre pour une Amérique sauvage que l’homme détruit à mesure qu’il la conquiert.

Ce soir, on replonge

Diffusé ce soir à 21h sur ARTE, The Revenant mérite d’être (re)vu sur grand écran, ou à défaut dans le silence d’un salon, lumière éteinte. Pas pour se distraire, mais pour s’immerger. Dans la neige, dans la boue, dans la rage d’un homme qui refuse de mourir.

Une œuvre rare, viscérale, sensorielle, qui laisse des traces. Comme une cicatrice au fond du ventre.

THE REVENANT. Film d’Alejandro González Iñárritu (États-Unis, 2015, 2h24mn, VF/VOSTF) -Scénario : Alejandro González Iñárritu, Mark L. Smith, d’après le livre éponyme de Michael Punker – Avec : Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulter – Production : New Regency Productions, Anonymous Content, Appian Way, M Productions, Taiwanese Revenant, Alpha Pictures, Monarchy Enterprises.

Meilleurs film, acteur (Leonardo DiCaprio), image (Emmanuel Lubezki), Oscars 2016 – Meilleurs films dramatique, réalisateur, acteur dans un film dramatique (Leonardo DiCaprio), Golden Globes 2016.

Première diffusion : 25 mai 2025

Crédit photo : Twentieth Century Fox©