Festival de Cannes 2025 : pour tout savoir sur l’histoire du festival et la sélection 2025

Le Festival de Cannes, événement cinématographique emblématique, s’apprête à ouvrir sa 78e édition du 13 au 24 mai 2025. Cette manifestation, née d’une volonté de promouvoir un cinéma libre et indépendant, continue de célébrer la diversité et l’excellence du septième art. À l’occasion de l’ouverture de la prochaine édition, revenons ensemble sur l’histoire du Festival de Cannes, les films et artistes récompensés ainsi que la sélection 2025.

🎬 Aux origines du Festival de Cannes

Conçu en 1939 pour contrer l’influence politique de la Mostra de Venise, le Festival de Cannes voit sa première édition reportée à 1946 en raison de la Seconde Guerre mondiale. Dès ses débuts, il se distingue par son engagement en faveur de la liberté artistique et son ouverture aux cinémas du monde entier.

🌟 Moments marquants de l’histoire du Festival

Au fil des décennies, Cannes a été le théâtre de nombreux événements mémorables :

• 1955 : Introduction de la Palme d’or, remplaçant le Grand Prix du Festival.

• 1968 : Interruption du Festival en solidarité avec les événements de Mai 68.

• 1997 : Célébration du 50e anniversaire avec une rétrospective des films marquants.

🏆 Films et réalisateurs les plus récompensés

Certains cinéastes ont marqué l’histoire du Festival par leurs multiples récompenses :

• Francis Ford Coppola : Double Palme d’or pour La Conversation Secrète (1974) et Apocalypse Now (1979).

• Jean-Pierre et Luc Dardenne : Palme d’or reçue 2 fois pour Rosetta (1999) et L’Enfant (2005).

• Michael Haneke : Récompensé 2 fois pour Le Ruban blanc (2009) et Amour (2012).

• Alf Sjöberg : Récompensé 2 fois pour Tourments (1946) et Mademoiselle Julie (1951)

• Shohei Imamura : Récompensé 2 fois pour La ballade de Narayama (1983) et L’anguille (1997)

• Emir Kusturica : Récompensé 2 fois pour Papa est en voyage d’affaires (1985) et Underground (1995).

• Bille August : Récompensé 2 fois pour Pelle le conquérant (1988) et Les meilleures intentions (1992)

• Ruben Östlund : Récompensé 2 fois pour The Square (2017) et Triangle of Sadness (2022)

Aucun réalisateur ou réalisatrice n’a cumulé, à ce jour, plus de 2 palmes d’or dans leur carrière. Côté féminin, seules deux réalisatrices ont été récompensées de la palme d’or :

• Jane Campion : réalisatrice néo-zélandaise pour La leçon de piano en 1993

• Julia Ducournau : réalisatrice française récompensée pour son film Titane en 2021

Parmi les films, voici les longs-métrages récompensés depuis 1946 (1ère édition) :

1946 :

• La terre sera rouge (De Røde enge) de Bodil Ipsen

• Le Poison (The Lost Week-End) de Billy Wilder

• La Symphonie pastorale de Jean Delannoy

• Brève Rencontre (Brief Encounter) de David Lean

• La Ville basse (Neecha Nagar) de Chetan Anand

• Rome, ville ouverte (Roma citta aperta) de Roberto Rossellini

• María Candelaria d’Emilio Fernández

• Tourments (Hets), d’Alf Sjöberg

• La Dernière Chance (Die letzte Chance) de Leopold Lindtberg

• Les Hommes sans ailes (Muzi bez krídel) de František Čáp

• Le Tournant décisif (Velikiy perelom) de Fridrikh Ermler

1947 :

• Ziegfeld Follies de Vincente Minnelli

• Dumbo de Ben Sharpsteen

• Les Maudits de René Clément

• Antoine et Antoinette de Jacques Becker

• Feux croisés (Crossfire) de Edward Dmytryk

1949 :

• Le Troisième Homme de Carol Reed

1951 :

• Deux films arrivent ex-æquo : Mademoiselle Julie de Alf Sjöberg et Miracle à Milan de Vittorio De Sica

1952 :

• Encore deux films ex-æquo : Othello d’Orson Welles et Deux sous d’espoir de Renato Castellani

1953 :

• Le Salaire de la peur de Henri-Georges Clouzot

1954 :

• La Porte de l’enfer de Teinosuke Kinugasa

1955 :

• Marty de Delbert Mann

1956 :

• Le Monde du silence de Jacques-Yves Cousteau et Louis Malle

1957 :

• La Loi du Seigneur de William Wyler

1958 :

• Quand passent les cigognes de Mikhaïl Kalatozov

1959 :

• Orfeu Negro de Marcel Camus

1960 :

• La Dolce Vita de Federico Fellini

1961 :

• Deux films récompensés : Une aussi longue absence de Henri Colpi et Viridiana de Luis Buñuel

1962 :

• La Parole donnée de Anselmo Duarte

1963 :

• Le Guépard de Luchino Visconti

1964 :

• Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy

1965 :

• Le Knack… et comment l’avoir de Richard Lester

1966 :

• Deux films ex-æquo : Un homme et une femme de Claude Lelouch et Ces messieurs dames de Pietro Germi

1967 :

• Blow-Up de Michelangelo Antonioni

1969 :

• If… de Lindsay Anderson

1970 :

• M.A.S.H de Robert Altman

1971 :

• Le Messager de Joseph Losey

1972 :

• Deux films arrivent ex-æquo : La classe ouvrière va au paradis de Elio Petri et L’Affaire Mattei de Francesco Rosi

1973 :

• Deux films arrivent encore ex-æquo La Méprise de Alan Bridges et L’Épouvantail de Jerry Schatzberg

1974 :

• Conversation secrète de Francis Ford Coppola

1975 :

• Chronique des années de braise de Mohammed Lakhdar-Hamina

1976 :

• Taxi Driver de Martin Scorsese

1977 :

• Padre Padrone de Paolo et Vittorio Taviani

1978 :

• L’Arbre aux sabots de Ermanno Olmi

1979 :

• Deux films ex-æquo sont récompensés : Apocalypse Now de Francis Ford Coppola et Le Tambour de Volker Schlöndorff

1980 :

• Deux films ex-æquo sont récompensés : Que le spectacle commence de Bob Fosse et Kagemusha, l’ombre du guerrier de Akira Kurosawa

1981 :

• L’Homme de fer de Andrzej Wajda

1982 :

• Deux films ex-æquo sont récompensés : Missing de Costa-Gavras et Yol, la permission de Yılmaz Güney et Şerif Gören

1983 :

• La Ballade de Narayama de Shōhei Imamura

1984 :

• Paris, Texas de Wim Wenders

1985 :

• Papa est en voyage d’affaires de Emir Kusturica

1986 :

• Mission de Roland Joffé

1987 :

• Sous le soleil de Satan de Maurice Pialat

1988 :

• Pelle le conquérant de Bille Augus

1989 :

• Sexe, mensonges et vidéo de Steven Soderbergh

1990 :

• Wild at Heart de David Lynch

1991 :

• Barton Fink de Joel & Ethan Coen

1992 :

• Les Meilleures Intentions de Bille August

1993 :

• Deux films décrochent la palme d’or ex-æquo : Adieu ma concubine de Chen Kaige et La Leçon de piano de Jane Campion

1994 :

• Pulp Fiction de Quentin Tarantino

1995 :

• Underground de Emir Kusturica

1996 :

• Secrets et Mensonges de Mike Leigh

1997 :

• Deux films arrivent ex-æquo : Le Goût de la cerise de Abbas Kiarostami et L’Anguille de Shōhei Imamura

1998 :

• L’Éternité et un jour de Theo Angelopoulos

1999 :

• Rosetta de Luc et Jean-Pierre Dardenne

2000 :

• Dancer in the Dark de Lars von Trier

2001 :

• La Chambre du fils de Nanni Moretti

2002 :

• Le Pianiste de Roman Polanski

2003 :

• Elephant de Gus Van Sant

2004 :

• Fahrenheit 9/11 de Michael Moor

2005 :

• L’Enfant de Luc & Jean-Pierre Dardenne

2006 :

• Le vent se lève de Ken Loach

2007 :

• 4 mois, 3 semaines, 2 jours de Cristian Mungiu

2008 :

• Entre les murs de Laurent Cantet

2009 :

• Le Ruban blanc de Michael Haneke

2010 :

• Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures de Apichatpong Weerasethakul

2011 :

• The Tree of Life de Terrence Malick

2012 :

• Amour de Michael Haneke

2013 :

• La Vie d’Adèle de Abdellatif Kechiche

2014 :

• Winter Sleep de Nuri Bilge Ceylan

2015 :

• Dhepan de Jacques Audiard

2016 :

• Moi, Daniel Blake de Ken Loach

2017 :

• The Square de Ruben Östlund

2018 :

• Une affaire de famille de Hirokazu Kore-eda

• Palme d’or spéciale pour Le Livre d’image de Jean-Luc Godard.

2019 :

• Parasite de Bong Joon-ho

2021 :

• Titane de Julia Ducournau

2022 :

• Sans Filtre de Ruben Östlund

2023 :

• Anatomie d’une chute de Justine Triet

2024 :

• Anora de Sean Baker

🎥 Édition 2025 : une sélection riche et diversifiée

La 78e édition du Festival présente une sélection officielle de 22 films en compétition :

• “The Phoenician Scheme” de Wes Anderson

• “Eddington” d’Ari Aster

• “Alpha” de Julia Ducournau

• “Romería” de Carla Simón

• “Sirat” d’Óliver Laxe

• “The History of Sound” d’Oliver Hermanus

• “Nouvelle Vague” de Richard Linklater

• “Un simple accident” de Jafar Panahi

• “Jeunes Mères” de Jean-Pierre et Luc Dardenne

• “The Mastermind” de Kelly Reichardt

• “Dossier 137” de Dominik Moll

• “Les Aigles de la République” de Tarik Saleh

• “La Petite Dernière” de Hafsia Herzi

• “Renoir” de Chie Hayakawa

• “Fuori” de Mario Martone

• “L’Agent secret” de Kleber Mendonça Filho

• “Deux Procureurs” de Sergueï Loznitsa

• “Woman and Child” de Saeed Roustaee

• “In die Sonne schauen” de Mascha Schilinski

• “Valeur sentimentale” de Joachim Trier

• “Sound of Falling” de Mascha Shilinsky

• “Resurrection” de Bi Gan

La présidente du jury est l’actrice française Juliette Binoche, accompagnée de personnalités telles que Halle Berry, Carlos Reygadas et Jeremy Strong.

🎬 Premiers pas derrière la caméra

Cette édition est marquée par les débuts en tant que réalisatrices de Scarlett Johansson (Eleanor the Great) et Kristen Stewart (The Chronology of Water), présentés dans la section Un Certain Regard.

🎖️ Hommages et distinctions

Le Festival rendra hommage à Robert De Niro en lui décernant une Palme d’or honorifique pour l’ensemble de sa carrière.

Le Festival de Cannes 2025 s’annonce comme une édition exceptionnelle, mêlant découvertes audacieuses et hommages aux figures emblématiques du cinéma mondial.

Crédit photo : Gil Zetbaze© – Festival de Cannes 2017.