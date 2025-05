Ce soir sur ARTE à 21h00 : Volver, chef-d’œuvre incandescent de Pedro Almodóvar

La chaîne ARTE diffusera ce soir le chef d’oeuvre de Pedro Almodovar : “Volver”. Un classique à ne pas manquer.

Raimunda et Sole, deux sœurs madrilènes aux liens aussi complexes que puissants, retournent dans leur village natal pour rendre visite à leur tante mourante. Mais ce retour aux sources, entre souvenirs enfouis et secrets de famille, va peu à peu faire ressurgir le fantôme — au sens propre comme au figuré — de leur mère défunte, au cœur d’un film où la réalité flirte sans cesse avec le surnaturel.

Derrière le récit d’apparence simple de Volver (2006) se cache l’un des films les plus profonds et maîtrisés de Pedro Almodóvar. Multi-récompensé, notamment au Festival de Cannes où il décrocha un prix collectif d’interprétation pour ses six actrices, ce drame solaire et poignant est une ode vibrante aux femmes, à la résilience et aux liens du sang.

Des femmes debout au milieu des ruines

Tout commence dans la rumeur d’un village de la Mancha. On y parle d’un esprit bienveillant, celui d’Irene, la mère de Raimunda et Sole, revenue de l’au-delà pour veiller sur sa sœur sénile. Une rumeur qui prend corps au fil du film, tissant subtilement les fils du réalisme magique cher à Almodóvar. De retour à Madrid, Raimunda, interprétée avec une fougue inoubliable par Penélope Cruz, doit faire face à l’indicible : sa fille adolescente tue Paco, son beau-père, alors qu’il tentait de la violer. Dans l’urgence, Raimunda agit. Elle efface les traces, protège sa fille, et reprend le contrôle de sa vie avec une force animale.

Penélope Cruz, volcan incandescent dans Volver

Dans Volver, Penélope Cruz atteint une forme de grâce incandescente. Tantôt mère courage, tantôt femme blessée, tantôt diva des fourneaux, elle passe du rire aux larmes, de la sensualité flamboyante à une douleur enfouie. Almodóvar, en peintre du féminin, la filme comme une madone du quotidien, fesses cambrées sous une jupe fendue, cigarette à la bouche, cheveux en bataille, beauté triviale et sacrée. Son interprétation marque un tournant dans sa carrière, faisant d’elle l’égérie absolue du cinéaste espagnol.

Volver : Un film hanté par les mères

Avec Volver (qui signifie “revenir”), Almodóvar revient à ses fondamentaux : la province espagnole, les femmes qui portent le monde à bout de bras, les secrets de famille, la mort qui rôde… mais aussi la solidarité féminine, l’humour noir, et cette esthétique flamboyante qui sublime le trivial. Le film, baigné de couleurs chaudes, de plans millimétrés et de dialogues croustillants, marie le drame et la comédie avec une virtuosité déconcertante.

Sous ses airs de mélo domestique, Volver parle d’inceste, de silence, de filiation et de rédemption. Mais il le fait avec légèreté, presque avec tendresse, sans jamais sombrer dans le pathos. C’est toute la magie d’Almodóvar : filmer l’insoutenable avec une douceur presque irréelle.

À ne pas manquer

Ce soir à 21h00 sur ARTE, laissez-vous emporter par ce tourbillon de sentiments, de secrets et de beauté. Volver n’est pas qu’un grand film espagnol : c’est une œuvre bouleversante et universelle sur la force des femmes, la mémoire, et cette étrange capacité qu’a la vie… à toujours revenir.

VOLVER – Film de Pedro Almodóvar (Espagne, 2005, 1h55mn, VF/VOSTF) – Scénario : Pedro Almodóvar – Avec : Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Antonio de la Torre, Yohana Cobo, Blanca Portillo, Chus Lampreave – Production : El Deseo S.A. Prix du meilleur scénario et de la meilleure interprétation à l’ensemble des actrices du film, Cannes 2006.

Crédit photo : Studio Canal – ZDF© – DR