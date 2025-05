Ce soir sur Arte à 21h : Le vent de la plaine, un western bouleversant signé John Huston

Ce dimanche soir à 21h, la chaîne Arte diffuse Le vent de la plaine (The Unforgiven), un western à part, réalisé par le grand John Huston en 1960. Si le genre a longtemps célébré la conquête de l’Ouest à coups d’héroïsme univoque et de confrontation binaire entre “bons” et “méchants”, Huston sème ici le doute et la complexité, avec une œuvre ambivalente, profondément humaine et tragiquement lucide.

Un western atypique sur fond de secrets et de tensions raciales

Dans l’immensité des plaines texanes, juste après la guerre de Sécession, la famille Zachary vit dans l’ombre d’un père disparu, mort en combattant les Indiens Kiowa. Ben Zachary (Burt Lancaster), charismatique et intègre, a grandi en apprenant leur langue et refuse les discours de haine ambiants. À ses côtés, sa mère Mathilda (la légendaire Lillian Gish), ses deux frères et Rachel (Audrey Hepburn), la sœur adoptive, forment un clan uni… jusqu’à ce qu’un vieil homme vienne semer le doute sur les origines de Rachel. Les Kiowa eux-mêmes viennent bientôt réclamer la jeune femme, affirmant qu’elle est des leurs.

Derrière l’intrigue, Huston dissèque les fondements idéologiques de l’Amérique pionnière. La figure du héros blanc s’effrite, les Indiens ne sont plus de simples ennemis, et l’identité même de Rachel devient le centre d’un drame familial et social. Le regard porté sur la violence et le racisme est frontal, dérangeant, et terriblement moderne.

Un casting d’exception au service d’un récit brûlant

Réunis dans un paysage aride et majestueux, les acteurs livrent des performances marquantes. Burt Lancaster incarne un Ben Zachary tiraillé entre loyauté familiale et sens de la justice. Audrey Hepburn, fragile et lumineuse, donne à Rachel une profondeur touchante. Lillian Gish, star du muet, impressionne par la dureté stoïque de Mathilda, matriarche rongée par le mensonge. La tension, palpable, culmine dans une série de scènes d’une intensité rare, où la poussière, les regards et le silence en disent long.

Un film à (re)découvrir, entre grandeur épique et fêlures intimes

Le vent de la plaine n’est pas un western comme les autres. Il en garde la forme — chevauchées, fusillades, grands espaces — mais en tord le fond, en y insufflant malaise, culpabilité et humanité. Huston, en touche-à-tout génial, signe avec ce premier western une œuvre de transition, à la fois hommage et critique, prémices d’un genre qui se cherche une conscience.

Un an plus tard, il signera Les désaxés (The Misfits), avec Marilyn Monroe et Clark Gable, et refermera définitivement ce chapitre du western classique.

Ne manquez pas ce soir à 21h sur Arte cette perle rare du cinéma américain, dans une version restaurée qui sublime sa puissance visuelle et dramatique.

(The Unforgiven) Film de John Huston (États-Unis, 1960, 1h56mn, VF/VOSTF) – Scénario : Ben Maddow et John Huston, d’après le roman d’Alan Le May – Avec : Burt Lancaster, Audrey Hepburn, Lillian Gish, Audie Murphy, Doug McClure, Charles Bickford, Albert Salmi, Joseph Wiseman – Production : Hecht-Hill-Lancaster Productions, James Productions – Version restaurée.

Crédit photo : © 20XX Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved