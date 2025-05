Ce soir à 21H00 sur ARTE : “Outrages”, un chef-d’œuvre de Brian De Palma, suivi d’un portrait de Sean Penn

Ce dimanche 18 mai à 21h00, ARTE diffuse Outrages (Casualties of War), un film coup de poing signé Brian De Palma, inspiré d’une histoire vraie survenue pendant la guerre du Viêtnam. Tiré d’un article choc publié en 1969 dans The New Yorker par le journaliste Daniel Lang, le long-métrage dépeint avec une rare intensité la déshumanisation provoquée par la guerre et les mécanismes de l’impunité.

Une tragédie humaine portée par deux acteurs exceptionnels

Dans ce drame glaçant, le soldat Eriksson (interprété par Michael J. Fox) rejoint une unité de GI menée par le sergent Meserve, campé par un Sean Penn habité, brutal et glaçant. Au cœur de la jungle vietnamienne, l’unité capture une jeune villageoise. Tandis que plusieurs soldats abusent d’elle, Eriksson est le seul à refuser de participer et à tenter d’empêcher le crime. Face aux menaces et au silence militaire, il décidera de dénoncer ses camarades.

Brian De Palma ne signe pas ici un simple film de guerre : Outrages est une tragédie humaniste, où l’enjeu moral supplante les scènes de combat. La confrontation entre les deux têtes d’affiche incarne un duel entre la conscience et la barbarie, dans un climat étouffant de violence et de peur.

Une réflexion puissante sur l’horreur ordinaire

Sorti en 1989, le film s’inscrit dans la lignée des grands classiques américains sur le Viêtnam (Voyage au bout de l’enfer, Platoon, Full Metal Jacket…), tout en s’en démarquant par son angle éthique et sa sobriété narrative. Sans jamais sombrer dans le spectaculaire gratuit, De Palma signe un plaidoyer troublant sur la guerre et ses ravages sur les jeunes hommes jetés dans un engrenage infernal. Un film fort, dérangeant, d’une efficacité implacable, qui résonne encore aujourd’hui avec une acuité redoutable.

À 22h50 : Sean Penn, l’enfant terrible de l’Amérique

À la suite du film, ARTE propose à 22h50 un documentaire inédit intitulé “Sean Penn, l’enfant terrible de l’Amérique”. Ce portrait retrace le parcours complexe et fascinant d’un acteur engagé, provocateur, souvent insaisissable. De ses premiers rôles à Hollywood à ses engagements politiques en Haïti ou en Ukraine, en passant par ses prestations marquantes dans Mystic River ou Milk, le film brosse le portrait d’un acteur hors normes, à la fois icône rebelle et conscience politique.

Une soirée exceptionnelle en deux temps : un grand film sur la responsabilité individuelle en temps de guerre, suivi d’un éclairage sur l’un de ses interprètes les plus emblématiques. À ne pas manquer.

OUTRAGES (Casualties of War) Film de Brian De Palma (États-Unis, 1989, 1h47mn, VF/VOSTF) – Scénario : David Rabe, d’après le livre de Daniel Lang – Avec : Michael J. Fox, Sean Penn, Don Harvey, John C. Reilly, John Leguizamo – Production : Columbia Pictures, Art Linson Productions. Première diffusion : 18 mai 2025 sur ARTE.



Crédit photo : © 1989-Columbia Pictures Industries Incorporation-All Rights Reserved.