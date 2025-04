Small Axe : la fresque puissante de Steve McQueen arrive sur ARTE

À partir du 23 mai 2025, la série britannique Small Axe débarque sur arte.tv et sera disponible jusqu’au 29 janvier 2026. Œuvre du cinéaste oscarisé Steve McQueen (12 Years a Slave), cette série événement en cinq récits dresse un portrait vibrant et sans concession des luttes de la communauté noire de Londres entre les années 60 et 80.

Une œuvre coup de poing

Inspirée de faits réels, Small Axe s’attache à raconter le quotidien d’une communauté afro-caribéenne confrontée à un racisme systémique et institutionnel. Si la ségrégation britannique n’était pas aussi officielle qu’aux États-Unis, elle n’en était pas moins profondément ancrée.

Steve McQueen, également artiste contemporain reconnu, orchestre ici une série sobre et tendue, où l’engagement collectif et l’aspiration à la dignité triomphent face à l’injustice.

Diffusée pour la première fois sur la BBC One en 2020, Small Axe a été saluée pour sa capacité à mettre en lumière une histoire longtemps négligée. Le titre de la série, tiré d’une chanson contestataire de Bob Marley, symbolise cette lutte collective : “If you are the big tree, we are the small axe…“.

Photos du tournage – crédit photo : © Will Robson-Scott / BBC Studios / McQueen Limited

Cinq récits, cinq regards

Chaque épisode de Small Axe se présente comme un film à part entière, tant par sa durée que par sa densité narrative. Ensemble, ils composent une mosaïque d’histoires individuelles et collectives, illustrant les multiples facettes de la résistance noire britannique.

• Épisode 1 – Mangrove : Londres, 1968. Frank Crichlow ouvre le Mangrove, un restaurant qui devient le cœur battant de la communauté afro-caribéenne. La violence policière entraîne une marche de protestation et un procès historique, celui des “Mangrove Nine”.

• Épisode 2 – Lovers Rock : Dans une nuit de danse clandestine, Martha cherche à échapper à la brutalité de son quotidien familial. Une fiévreuse parenthèse, entre sensualité et menace.

• Épisode 3 – Red, White and Blue : Leroy Logan, jeune chercheur ambitieux, décide d’intégrer la police pour la réformer de l’intérieur. Une plongée dans l’isolement d’un homme en quête de changement.

• Épisode 4 – Alex Wheatle : Placé dans un orphelinat blanc, Alex Wheatle trouve enfin un sentiment d’appartenance à Brixton, quartier caribéen emblématique, avant de devenir écrivain et militant.

• Épisode 5 – Education : À 12 ans, Kingsley est envoyé dans une école pour élèves “déficients”, révélant une ségrégation éducative sournoise et destructrice.

Photos du tournage – crédit photo : © Parisa Taghizedeh / BBC Studios / McQueen Limited

Une bande-son envoûtante

La musique, omniprésente, joue un rôle fondamental dans Small Axe. De The Wailers à The Specials, d’Al Green à Michael Kiwanuka, la bande-son luxuriante accompagne chaque séquence, agissant tantôt comme exutoire, tantôt comme affirmation identitaire.

Une série multi-primée

Récompensée par de prestigieux prix internationaux — Bafta TV Awards 2021 pour Malachi Kirby, Prix du cinéma européen 2021 pour John Boyega, Golden Globes 2021 — Small Axe impose Steve McQueen comme l’un des conteurs majeurs de notre époque, capable de conjuguer intensité politique et émotion brute.

Photos du tournage – crédit photo : © Des Willie / BBC Studios / McQueen Limited

À ne pas manquer

Avec une distribution impressionnante (Letitia Wright, Shaun Parkes, Malachi Kirby, John Boyega, entre autres), une écriture magistrale signée entre autres par Alastair Siddons et Courttia Newland, et une mise en scène à la fois sobre et bouleversante, Small Axe s’impose comme un événement télévisuel rare, essentiel, et intensément humain.

Rendez-vous dès le 23 mai 2025 sur arte.tv pour découvrir cette fresque magistrale.

Small Axe

Série de Steve McQueen (Royaume-Uni, 2020, 2h07mn, 1h09mn, 1h20mn, 1h05mn et 1h03mn, VF/VOSTF).

Scénario : Alastair Siddons, Courttia Newland, Steve McQueen, Rebecca Lenkiewicz.

Avec : Letitia Wright, Shaun Parkes, Malachi Kirby, Rochenda Sandall, Alex Jennings, Jack Lowden, Amarah-Jae St. Aubyn, Micheal Ward, John Boyega, Steve Toussaint, Sheyi Cole, Robbie Gee, Kenyah Sandy, Sharlene Whyte.

Production : Turbine Studios, Lammas Park, BBC, Emu Films.

Meilleur second rôle (Malachi Kirby), Bafta TV Awards 2021 – Meilleur récit innovant, Prix du cinéma européen 2021 – Meilleur second rôle masculin dans une fiction TV (John Boyega), Golden Globes 2021.