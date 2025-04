Mission Impossible : nouvelle bande annonce de The Final Reckoning, en salles le 21 mai 2025

Comme nous l’annoncions en novembre 2024, la mèche s’allume à nouveau pour la saga Mission Impossible. Mission: Impossible – The Final Reckoning débarquera dans les salles obscures le 21 mai 2025, et une nouvelle bande-annonce explosive vient tout juste d’être dévoilée (voir ci-dessous). L’occasion parfaite pour replonger dans l’histoire de cette saga culte née en 1966, qui a su traverser les époques pour devenir l’une des franchises les plus lucratives du cinéma d’action.

Une mission née à la télévision en 1966

Avant de faire crépiter les écrans de cinéma, Mission: Impossible fut une série télévisée diffusée pour la première fois sur CBS en septembre 1966, imaginée par Bruce Geller. Avec son générique mythique signé Lalo Schifrin, ses missions top secrètes et son équipe d’agents spécialisés dans les infiltrations, la série s’impose rapidement comme un phénomène. Pendant 7 saisons, elle met en scène les aventures de l’IMF (Impossible Missions Force), portée notamment par l’acteur Peter Graves dans le rôle de Jim Phelps.

Un revival verra le jour entre 1988 et 1990, mais c’est au cinéma que la franchise va vraiment muter.

1996 : Tom Cruise réinvente Mission Impossible

En 1996, Mission: Impossible fait le saut sur grand écran, porté par un Tom Cruise alors au sommet de sa carrière. C’est Brian De Palma qui réalise ce premier opus sombre, tendu et visuellement spectaculaire. Le succès est immédiat : plus de 457 millions de dollars au box-office mondial, pour un budget de 80 millions. Tom Cruise devient Ethan Hunt, un agent de l’IMF qui va marquer l’histoire du cinéma d’action.

Une saga qui défie le temps

Depuis ce premier film, six suites ont vu le jour, faisant de Mission: Impossible l’une des rares sagas à s’améliorer avec le temps. Changement de réalisateurs, cascades toujours plus folles, intrigues géopolitiques et tension permanente : chaque opus élève un peu plus la barre.

Voici la chronologie des films sortis :

1. Mission: Impossible (1996) – Brian De Palma

2. Mission: Impossible 2 (2000) – John Woo

3. Mission: Impossible III (2006) – J.J. Abrams

4. Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011) – Brad Bird

5. Mission: Impossible – Rogue Nation (2015) – Christopher McQuarrie

6. Mission: Impossible – Fallout (2018) – Christopher McQuarrie

7. Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One (2023) – Christopher McQuarrie

Le succès ne se dément pas. La saga a généré plus de 3,5 milliards de dollars de recettes mondiales, avec un Tom Cruise toujours plus impliqué dans ses cascades, au point de piloter lui-même des hélicoptères ou de sauter d’une falaise à moto.

The Final Reckoning : l’ultime mission ?

Le prochain opus, intitulé Mission: Impossible – The Final Reckoning, prévu pour le 21 mai 2025, marquera la huitième entrée de la franchise, et la conclusion épique de l’arc narratif entamé avec Dead Reckoning Part One. Toujours réalisé par Christopher McQuarrie, fidèle complice de Cruise depuis Rogue Nation, le film promet d’être un feu d’artifice.

Un synopsis sous haute tension

Le synopsis officiel reste encore partiellement tenu secret, mais voici ce que l’on sait :

Ethan Hunt et son équipe doivent affronter les conséquences d’une menace numérique mondiale capable de renverser l’équilibre géopolitique. Traqué de toutes parts, Ethan devra choisir entre la mission et ceux qu’il aime. Ce nouveau chapitre fera également revenir plusieurs visages connus, dont Rebecca Ferguson (Ilsa Faust), Simon Pegg, Ving Rhames et Vanessa Kirby.

La bande-annonce récemment dévoilée aligne les images spectaculaires : courses poursuites dans les rues de Rome, explosion sur un pont suspendu, combat sous-marin, et, bien sûr, une cascade insensée de Tom Cruise à 10 000 mètres d’altitude.

Mission impossible : une légende en action

Mission: Impossible est plus qu’une saga d’action : c’est un phénomène générationnel. Avec près de 30 ans de présence continue au cinéma, elle a su mêler élégance, suspense, et prouesses techniques, tout en laissant une empreinte vintage indélébile grâce à son générique, son univers d’espionnage rétro-futuriste et l’aura unique d’un Tom Cruise inoxydable.

Rendez-vous le 21 mai 2025 pour découvrir si cette mission – la dernière ? – sera bel et bien… impossible.

Paramount Pictures et Skydance présentent

Une production Tom Cruise

Tom Cruise

“MISSION: IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING”

PRODUCTEURS EXECUTIFS

David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Chris Brock

PRODUIT PAR

Tom Cruise, Christopher McQuarrie

D’APRÈS LA SÉRIE TÉLÉVISÉE CRÉÉE PAR

Bruce Geller

RÉALISÉ PAR

Christopher McQuarrie

CASTING

Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales,

Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell, Frederick Schmidt.

 Crédit photo/vidéo : Paramount Pictures©