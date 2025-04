“Mais où est donc passé la 7ème compagnie” ce soir à 21H25 sur TMC

Ce soir à 21h25 sur TMC, les téléspectateurs auront le plaisir de redécouvrir Mais où est donc passée la 7ème compagnie ? une comédie culte du cinéma français réalisée par Robert Lamoureux en 1973. Premier volet d’une trilogie emblématique, ce film mêle habilement humour et satire militaire, offrant une vision décalée de la débâcle française de 1940.

🎬 Synopsis

En juin 1940, lors de la débâcle de l’armée française, la 7ème compagnie du 106e régiment de transmissions se réfugie dans un bois. Trois hommes — le sergent-chef Chaudard (Pierre Mondy), le soldat Pithivier (Jean Lefebvre) et le soldat Tassin (Aldo Maccione) — sont envoyés en éclaireurs pour établir une liaison téléphonique. Pendant leur mission, la compagnie est capturée par les Allemands. Les trois soldats, livrés à eux-mêmes, tentent de rejoindre les lignes françaises, multipliant les péripéties burlesques et les rencontres improbables, notamment avec un pilote français abattu, le lieutenant Duvauchel (Érik Colin).

🎭 Distribution

Le film repose sur un trio d’acteurs aux personnalités contrastées :

• Pierre Mondy incarne le sergent-chef Chaudard, un sous-officier pragmatique et débrouillard.

• Jean Lefebvre joue le soldat Pithivier, un homme simple et quelque peu naïf.

• Aldo Maccione interprète le soldat Tassin, un personnage exubérant et comique.

Le casting est complété par des acteurs tels que Robert Lamoureux (le colonel Blanchet), Pierre Tornade (le capitaine Dumont) et Jacques Marin (l’épicier), apportant chacun leur touche à cette comédie militaire.

🎥 Genèse et tournage

Robert Lamoureux, également scénariste du film, s’est inspiré de ses propres souvenirs de la Seconde Guerre mondiale pour écrire cette comédie. Le tournage s’est principalement déroulé dans le sud de la région parisienne, notamment dans les Yvelines et l’Essonne, autour de Cerny, La Ferté-Alais et Jouars-Pontchartrain. Malgré l’ambiance humoristique du film, le tournage a connu des tensions, notamment entre le réalisateur et Aldo Maccione, en raison de divergences artistiques.

📈 Succès et accueil

À sa sortie en décembre 1973, Mais où est donc passée la 7ème compagnie ? a rencontré un immense succès, attirant plus de 4 millions de spectateurs en France. Le film est rapidement devenu un classique du cinéma français, apprécié pour ses dialogues savoureux et ses situations comiques. Des répliques telles que “J’ai glissé, chef !” ou encore “Qu’est-ce que vous nagez bien chef !” sont entrées dans le langage courant, témoignant de l’impact culturel du film.

L’affiche du film connu de tous, a été réalisé par l’affichiste français Hervé Morvan. Auteur de plus de 150 affiches de films, cet artiste talentueux a également réalisé de nombreuses affiches publicitaires (Montres Kelton, vin Gévéor, cigarettes Gitanes).

📚 Les suites

Le succès du premier opus a donné lieu à deux suites :

1. On a retrouvé la 7ème compagnie ! (1975) : Toujours réalisé par Robert Lamoureux, ce film poursuit les aventures du trio, avec Henri Guybet remplaçant Aldo Maccione dans le rôle de Tassin.

2. La 7ème compagnie au clair de lune (1977) : Ce dernier volet se déroule après la guerre, montrant les personnages principaux dans leur vie civile, confrontés à de nouvelles péripéties. Ces deux suites ont également connu un grand succès, consolidant la place de la trilogie dans le patrimoine cinématographique français.

📺 Conclusion

Mais où est donc passée la 7ème compagnie ? reste une œuvre incontournable du cinéma français, alliant humour, satire et un regard tendre sur une période sombre de l’histoire. Sa diffusion ce soir sur TMC est l’occasion idéale de (re)découvrir cette comédie intemporelle qui continue de faire rire les générations.



Crédit affiche : Gaumont euro international film - 1973© / Hervé Morvan© - DR