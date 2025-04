“Le cave se rebiffe” ce soir sur Paris Première

Ce soir à 23h15 sur Paris Première, ne manquez pas la diffusion de Le Cave se rebiffe, un classique du cinéma français réalisé par Gilles Grangier en 1961. Ce film, porté par un casting prestigieux et des dialogues savoureux signés Michel Audiard, mêle habilement comédie et film de gangsters.

🎬 Genèse du film

Le Cave se rebiffe est adapté du roman éponyme d’Albert Simonin, deuxième volet de la trilogie “Max le Menteur”, précédé par Touchez pas au grisbi (1954) et suivi par Grisbi or not grisbi, adapté au cinéma sous le titre Les Tontons flingueurs (1963). Contrairement au ton sombre du premier opus, cette adaptation prend un virage comique, notamment grâce aux dialogues incisifs de Michel Audiard.

🕵️ Synopsis

Charles Lepicard (Bernard Blier), ancien tenancier de maison close, Lucas Malvoisin (Antoine Balpêtré), notaire véreux, et Éric Masson (Franck Villard), petit escroc, décident de se lancer dans la fabrication de fausse monnaie. Pour cela, ils sollicitent Robert Mideau (Maurice Biraud), un graveur de talent mais naïf, surnommé le “Cave”. Conscients de leurs lacunes, ils font appel à Ferdinand Maréchal, alias “le Dabe” (Jean Gabin), un maître en la matière retiré au Venezuela. De retour à Paris, le Dabe prend les rênes de l’opération, mais les choses ne se déroulent pas comme prévu, notamment à cause des manigances de ses associés.

🎭 Distribution

• Jean Gabin : Ferdinand Maréchal, dit “le Dabe”

• Bernard Blier : Charles Lepicard

• Maurice Biraud : Robert Mideau, le “Cave”

• Martine Carol : Solange Mideau

• Françoise Rosay : Pauline

• Franck Villard : Éric Masson

• Antoine Balpêtré : Lucas Malvoisin

Ce casting réunit des figures emblématiques du cinéma français, offrant des performances mémorables qui contribuent au charme du film.

💬 Dialogues savoureux

Michel Audiard, maître incontesté du verbe, signe ici des dialogues percutants et empreints d’argot parisien. Les répliques fusent, mêlant humour et ironie, et sont devenues cultes pour de nombreux cinéphiles.

📈 Accueil et succès

À sa sortie, Le Cave se rebiffe connaît un franc succès, attirant plus de 3 millions de spectateurs en France. Il reste en tête du box-office parisien pendant quatre semaines consécutives. Le film est salué pour son équilibre entre comédie et polar, ainsi que pour la qualité de son écriture et de son interprétation.

🎞️ Héritage et postérité

Colorisé en 1995 et diffusé sur Canal+ en 1996, le film bénéficie d’une édition DVD chez EuropaCorp en 2009, permettant de le visionner en version originale ou colorisée. Il est régulièrement diffusé à la télévision et demeure une référence du cinéma français des années 60.

📺 À ne pas manquer

Que vous soyez amateur de dialogues ciselés, de comédies policières ou simplement curieux de découvrir un pan du patrimoine cinématographique français, Le Cave se rebiffe est un incontournable. Rendez-vous ce soir à 23h15 sur Paris Première pour (re)découvrir ce chef-d’œuvre.