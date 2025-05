BIC sort 2 coffrets collector Astérix & Obélix

À l’occasion de la sortie très attendue de la série animée “Astérix et Obélix : le Combat des chefs” sur Netflix ce mercredi 30 avril 2025 (dessinée par TAT Productions à Toulouse), BIC s’associe à l’univers des célèbres Gaulois et lance deux coffrets collector : une collection de cinq stylos BIC 4 Couleurs ainsi que pour la première fois, une collection de trois stylos BIC Cristal.

La série animée “Astérix et Obélix : Le Combat des Chefs” est arrivée aujourd’hui 30 avril 2025 sur Netflix. À cette occasion, la marque française BIC célèbre les légendaires Gaulois en lançant deux coffrets collector en édition limitée. Une initiative qui plaira à coup sûr aux fans de la célèbre bande-dessinée.

✍️ BIC célèbre Astérix et Obélix avec deux coffrets collector

La collection BIC 4 Couleurs rend hommage aux héros d’Uderzo et Goscinny avec cinq stylos arborant des illustrations colorées d’Astérix, Obélix, Idéfix et d’autres personnages de la série. Chaque stylo conserve les quatre encres classiques (bleu, noir, rouge et vert) et est décoré de scènes emblématiques de la bande dessinée. Le coffret 5 stylos BIC 4 couleurs est vendu 16,99 euros.

Pour la première fois, BIC propose une collection de trois stylos BIC Cristal en édition spéciale, chacun orné de dessins dynamiques mettant en scène les personnages d’Astérix et Obélix. Ces stylos conservent la forme hexagonale emblématique et la transparence du corps, permettant de voir le niveau d’encre. Le coffret 3 stylos BIC Cristal est vendu 5,99 euros.

🖊️ BIC : une marque française emblématique

Fondée en 1945 par Marcel Bich et Édouard Buffard, BIC est devenue une référence mondiale dans le domaine des instruments d’écriture. Le nom “BIC” est une version abrégée du nom de famille de Marcel Bich, modifié pour éviter toute connotation négative en anglais.

En 1950, BIC lance le stylo bille Cristal, qui devient rapidement un succès mondial grâce à sa fiabilité et son prix abordable. Depuis, la marque a élargi sa gamme de produits pour inclure des briquets, des rasoirs jetables, des correcteurs (comme Tipp-Ex), et même des articles de sport nautique avec la création de BIC Sport en 1979.

Aujourd’hui, BIC est présente dans plus de 160 pays et continue d’innover tout en restant fidèle à sa mission : offrir des produits simples, fiables et accessibles à tous.

Depuis le lancement du BIC Cristal en 1950, il s’est vendu 7 milliards d’exemplaires du célèbre stylo dans le monde. Il s’en vend 100 millions chaque année sur la planète, soit 273 972 stylos BIC par jour. Le BIC a une autonomie de 2 kilomètres d’écriture, pour un poids de 5,8 grammes. C’est le stylo le plus vendu au monde. 28 millions de produits BIC (stylos, feutres, briquets, rasoirs, crayons de coloriage, marqueurs, correcteurs) sont produits chaque jour dans les 3 usines du fabricant français.

🎁 Une collaboration qui ravira les collectionneurs

Ces coffrets collector BIC x Astérix sont une célébration du patrimoine culturel français, alliant l’ingéniosité de BIC à l’univers intemporel d’Astérix et Obélix. Disponibles en édition limitée, ils constituent des objets de collection idéaux pour les fans de la bande dessinée et les amateurs de papeterie vintage.

Pour les passionnés de culture pop et de design rétro, ces stylos sont bien plus que de simples instruments d’écriture : ils sont le symbole d’une époque et d’un savoir-faire français reconnu dans le monde entier.

Et si par Toutatis vous les cherchiez, ils sont disponibles sur bic.com

Crédit photos : BIC©