Arte diffuse une soirée spéciale Clint Eastwood ce soir avec “L’Épreuve de force”, suivi d’un documentaire.

Ce soir à 21h00, la chaîne ARTE diffuse L’Épreuve de force (The Gauntlet en version originale), un film réalisé et interprété par Clint Eastwood, sorti en 1977. Une occasion parfaite de (re)découvrir ce thriller urbain nerveux où l’acteur-réalisateur incarne un flic usé lancé dans une mission suicidaire, entre poursuites effrénées, mitraillettes, et corruption policière.

Un polar 100 % Eastwood

Dans L’Épreuve de force, Clint Eastwood joue Ben Shockley, un policier de Phoenix au bout du rouleau, à qui l’on confie une mission en apparence anodine : escorter une témoin, Augustina Mally (incarnée par Sondra Locke), de Las Vegas à Phoenix pour un procès. Mais très vite, tout dérape. Ce qui semblait une simple mission de routine devient un véritable piège tendu par les hautes sphères de la police et de la justice, bien décidées à éliminer le duo.

Eastwood signe ici un film tendu, mêlant action brute et dénonciation de la corruption institutionnelle, dans un style à la fois sec et spectaculaire. Le film culmine avec une scène restée culte : un bus criblé de balles, fonçant à travers les rues de Phoenix, métaphore d’un système que rien n’arrête.

Une collaboration marquante

Sondra Locke, qui incarne la femme forte et rebelle face à Eastwood, était à l’époque la compagne du réalisateur. Leur collaboration à l’écran donne lieu à un duo improbable mais efficace, dans une relation qui oscille entre affrontement et complicité. Locke apporte à son personnage une finesse inattendue, loin des clichés de la “femme en détresse”.

Entre western urbain et film d’action

L’Épreuve de force s’inscrit dans la lignée des westerns modernes que Clint Eastwood affectionne. On y retrouve ses thèmes de prédilection : la solitude du héros, la défiance envers les institutions, et une morale ambiguë. La réalisation est tendue, les dialogues sont percutants, et la violence stylisée rappelle l’héritage des années 70 en matière de cinéma d’action.

Castagne et déflagrations

Les deux protagonistes partagent une cavale insensée sous le feu nourri des criminels et des flics lancés à leurs trousses. Ils sont canardés dans une maison, pris en chasse par un sniper en hélicoptère, en fuite sur une moto dérobée à des bikers… ; leur périple est ponctué de coups de feu, de castagne et de déflagrations. Les deux fuyards que tout oppose vont pourtant se rapprocher et se prendre à rêver d’une autre vie… Sur une partition jazzy composée par Jerry Fielding, Oscar de la meilleure musique en 1977 pour Josey Wales hors-la-loi, Clint Eastwood orchestre un film d’action pétaradant sur fond de collusion des élites de la police et de la justice avec le crime organisé, en même temps qu’il défend pour son couple d’anti-héros une possible rédemption.

Quelques images du film “L’épreuve de force” – Crédit photo : Warner-Bros Entertainment Inc©

Pourquoi le (re)voir ?

Parce qu’il s’agit d’un classique méconnu de la carrière de Clint Eastwood. Parce qu’il propose une vision brute et sans concession de la justice américaine. Et parce qu’il est porté par une mise en scène nerveuse, une bande-son jazz signée Jerry Fielding, et un personnage principal rugueux mais attachant.

Alors, installez-vous confortablement ce soir à 21h00 sur ARTE, et laissez-vous embarquer dans ce road movie sous haute tension. Une épreuve de force… pour les nerfs. Et n’oubliez pas le documentaire sur Clint Eastwood qui suivra le film, à 22H45.

(The Gauntlet) Film de Clint Eastwood (États-Unis, 1977, 1h44mn, VF/VOSTF) – Scénario : Michael Butler, Dennis Shryack – Avec : Clint Eastwood, Sondra Locke, Pat Hingle, William Prince, Bill McKinney, Michael Cavanaugh – Production : Warner Bros., Malpaso Company Film.

À l’antenne

Le 06/04/2025 à 21.00 | le 15/04/2025 à 13.35 | le 18/04/2025 à 22.30

Clint Eastwood : la dernière légende

Après le film, Arte diffusera un reportage sur cette dernière légende Hollywoodienne qu’est Clint Eastwood. Un documentaire d’1h18mn réalisé par Clélia Cohen. Une rétrospective passionnante de la carrière de l’acteur/réalisateur, au travers d’interviews, d’extraits de films et de différentes archives.