Le Centre Pompidou ferme pour 5 ans : retour sur l’histoire d’un monument culturel

Ce lundi 22 septembre 2025, le centre Pompidou (Paris) ferme ses portes pour une durée de 5 ans, dans le cadre d’une rénovation complète. L’occasion de revenir sur l’histoire de ce lieu culturel atypique et hors-norme.

La genèse d’un projet visionnaire

À la fin des années 1960, le président Georges Pompidou rêve d’un lieu unique qui réunirait sous un même toit toutes les formes de création contemporaine. Il souhaite un « centre culturel populaire » au cœur de Paris, ouvert à l’art moderne, à la littérature, à la musique, au cinéma et à la recherche. C’est ainsi qu’est né le projet Beaubourg, confié aux jeunes architectes Renzo Piano et Richard Rogers, lauréats d’un concours international en 1971. Leur vision radicale bouscule immédiatement les codes : une architecture « à l’envers », où les structures techniques et les conduits colorés sont exposés à l’extérieur.

Une inauguration controversée en 1977

Quand le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou ouvre ses portes le 31 janvier 1977, les réactions sont partagées. Certains s’émerveillent devant cette prouesse architecturale, symbole d’audace et de modernité, tandis que d’autres dénoncent une « raffinerie en plein Paris ». Malgré ces débats, le succès populaire est immédiat : en quelques mois, le Centre attire des millions de visiteurs, confirmant sa vocation de maison du grand public.

Une architecture révolutionnaire

La façade transparente, les escalators extérieurs et les couleurs vives (bleu pour l’air, vert pour l’eau, jaune pour l’électricité, rouge pour les circulations) font du bâtiment un manifeste architectural. Le Centre Pompidou s’inscrit dans une logique de flexibilité et de modularité : les plateaux intérieurs sont dégagés de toute contrainte pour accueillir expositions, spectacles et installations. Ce choix en fait l’un des lieux les plus emblématiques du mouvement high-tech architectural.

Un lieu de culture pluridisciplinaire

Depuis près d’un demi-siècle, le Centre Pompidou a accueilli les plus grandes expositions d’art moderne et contemporain, de Picasso à Kandinsky, en passant par Dali, Magritte, Hockney ou Boltanski. Il abrite aussi la Bibliothèque publique d’information (Bpi), accessible gratuitement, ainsi que l’Ircam, lieu majeur de recherche musicale. Le Centre s’est imposé comme un acteur central de la vie culturelle, démocratisant l’accès à l’art et favorisant le dialogue entre disciplines.

Ce que le Centre a apporté à la culture

Le Centre Pompidou a profondément transformé le rapport des Français à la culture. En proposant une approche ouverte, ludique et pluridisciplinaire, il a attiré des générations de visiteurs, devenant un modèle exporté avec succès (Centre Pompidou-Metz, Malaga, Shanghai). Son influence s’étend bien au-delà des frontières, consolidant la place de Paris comme capitale mondiale de l’art contemporain.

Une fermeture pour se réinventer

Ce 22 septembre 2025, le Centre Pompidou fermera ses portes pour un chantier de rénovation de grande ampleur, qui débutera début 2026. Confié aux agences AIA, Moreau-Kusunoki et Frida Escobedo, le projet prévoit un désamiantage complet, une mise en accessibilité renforcée, une rénovation énergétique et une redéfinition des espaces pour mieux accueillir le public. Cette « métamorphose » doit s’achever en 2030.

En attendant, l’esprit du Centre continue de vivre grâce au programme Constellation, qui fera voyager ses collections et ses expositions partout en France et à l’international. La Bpi s’installera temporairement dans le bâtiment Lumière (Paris 12e), tandis que le cinéma et le Studio 13/16 trouveront refuge dans d’autres lieux culturels partenaires. Un nouveau site, le Centre Pompidou Francilien – fabrique de l’art, ouvrira par ailleurs à Massy en 2026.

