Astérix en Lusitanie : le 41e album attendu pour le 23 octobre 2025

Le rendez-vous est pris : le 23 octobre 2025, les irréductibles Gaulois Astérix et Obélix reviennent en librairie avec leur 41e aventure, intitulée Astérix en Lusitanie. La couverture, fraîchement dévoilée, nous plonge dans les paysages colorés de l’actuel Portugal, où nos héros s’apprêtent à défier les Romains au détour d’une nouvelle épopée.

Ce nouvel album est signé par Fabrice Caro (Fabcaro) au scénario et Didier Conrad au dessin, le tandem déjà à l’œuvre sur le précédent tome, L’Iris blanc. Avec cette nouvelle odyssée, Astérix poursuit son tour du monde, fidèle à la tradition initiée par René Goscinny et Albert Uderzo.

La genèse d’Astérix

Astérix naît en 1959, dans les pages du magazine Pilote, fondé par René Goscinny et Albert Uderzo avec d’autres auteurs. Le 29 octobre 1959, les lecteurs découvrent pour la première fois ce petit Gaulois rusé, à l’esprit aussi vif que sa taille est modeste.

Dès le départ, l’univers est clair : un village irréductible résiste encore et toujours à l’envahisseur romain grâce à une potion magique préparée par le druide Panoramix. Autour d’Astérix gravitent une galerie de personnages devenus mythiques : Obélix, le livreur de menhirs au cœur tendre et à la force herculéenne, Idéfix, son petit chien fidèle, ainsi que les incontournables Abraracourcix, Assurancetourix et autres Gaulois hauts en couleur.

Le premier album relié, Astérix le Gaulois, paraît en 1961 aux éditions Dargaud. C’est le début d’une saga hors norme.

Le succès fulgurant

Très vite, Astérix dépasse les frontières françaises. Dans les années 1960 et 1970, les ventes explosent, notamment avec des titres cultes comme Astérix et Cléopâtre (1965) ou Astérix en Corse (1973).

Après la disparition prématurée de René Goscinny en 1977, Albert Uderzo poursuit seul l’aventure. Certains albums de cette période, comme Le Grand Fossé ou La Galère d’Obélix, rencontrent un immense succès populaire, malgré des critiques parfois partagées.

En 2009, Uderzo passe le relais à une nouvelle équipe : Jean-Yves Ferri (scénario) et Didier Conrad (dessin), qui publient Astérix chez les Pictes. Depuis, la saga connaît un nouveau souffle, culminant avec le 39e album, Astérix et le Griffon (2021), et le 40e, L’Iris blanc (2023).

Un phénomène mondial

Astérix aujourd’hui, c’est :

395 millions d’albums vendus à travers le monde,

Plus de 120 langues et dialectes de traduction, y compris le latin et le grec ancien,

Une fortune colossale pour les ayants droit et les éditeurs,

Sans oublier des adaptations au cinéma (films d’animation et films en prises de vues réelles), des parcs à thème (Parc Astérix), des produits dérivés par milliers et une notoriété planétaire.

Astérix est devenu bien plus qu’une bande dessinée : c’est un élément du patrimoine culturel français, au même titre que les grands classiques littéraires.

Astérix en Lusitanie : une nouvelle étape

Le choix du Portugal comme décor de ce 41e tome s’inscrit dans la tradition des voyages astérixiens. Après avoir affronté les Romains en Égypte, en Corse, en Hispanie, chez les Bretons ou encore en Helvétie, nos deux héros vont découvrir la Lusitanie antique.

Selon le communiqué officiel, l’album promet “un voyage plein de surprises, de rencontres hautes en couleur et d’humour fidèle à l’esprit original de Goscinny et Uderzo”. La couverture illustre déjà l’ambiance : ruelles pittoresques, maisons aux tuiles rouges, mer scintillante et, bien sûr, Astérix et Obélix en pleine forme, Dogmatix lové dans les bras de son maître.

Les auteurs nous en disent un peu plus

FABCARO, scénariste

“J’avais envie d’une couverture sans action particulière, plutôt contemplative, qui donne plus une idée de l’ambiance et du cadre que de l’histoire elle-même, et qui en une seule image donne envie d’aller au Portugal. Presque une carte postale de vacances, où l’on sent le soleil et le parfum de l’océan rien qu’en la regardant. Cela dit, on y a quand même ajouté quelques petits éléments de narration qu’on vous laisse deviner.”

DIDIER CONRAD, dessinateur

“Dans le visuel révélé en mars, il m’avait semblé évident de mettre en avant la calçada portuguesa, et de rendre hommage au formidable travail des artisans qui ont taillé et placé chacun de ces pavés noirs et blancs à la main, tout en faisant référence au fameux bacalhau (la fameuse morue). Pour cette couverture, j’ai pris une direction différente, plus directe. On a ici une rue typique, avec là encore des clins d’œil propres au Portugal et j’ai utilisé des couleurs chaudes et réconfortantes propres aux pays méditerranéens. Dans les deux cas, je pense qu’on reconnaît la destination au premier regard !”

Liste chronologique des albums d’Astérix

Voici la liste complète des albums parus jusqu’à aujourd’hui :

Astérix le Gaulois (1961) La Serpe d’or (1962) Astérix et les Goths (1963) Astérix Gladiateur (1964) Le Tour de Gaule d’Astérix (1965) Astérix et Cléopâtre (1965) Le Combat des chefs (1966) Astérix chez les Bretons (1966) Astérix et les Normands (1966) Astérix Légionnaire (1967) Le Bouclier Arverne (1968) Astérix aux Jeux Olympiques (1968) Astérix et le Chaudron (1969) Astérix en Hispanie (1969) La Zizanie (1970) Astérix chez les Helvètes (1970) Le Domaine des dieux (1971) Les Lauriers de César (1972) Le Devin (1972) Astérix en Corse (1973) Le Cadeau de César (1974) La Grande Traversée (1975) Obélix et Compagnie (1976) Astérix chez les Belges (1979) / dernier album scénarisé par René Goscinny Le Grand Fossé (1980) L’Odyssée d’Astérix (1981) Le Fils d’Astérix (1983) Astérix chez Rahàzade (1987) La Rose et le Glaive (1991) La Galère d’Obélix (1996) Astérix et Latraviata (2001) Astérix et la Rentrée gauloise (2003) / recueil d’histoires courtes. Astérix et la Chute de l’Olympe (2005) / album hors-série lié au film Astérix aux Jeux Olympiques. L’Anniversaire d’Astérix & Obélix – Le Livre d’or (2009) / recueil anniversaire Astérix chez les Pictes (2013) / premier album de Jean-Yves Ferri (scénario) et Didier Conrad (dessin). Le Papyrus de César (2015) Astérix et la Transitalique (2017) La Fille de Vercingétorix (2019) Astérix et le Griffon (2021) L’Iris blanc (2023) Astérix en Lusitanie (à paraître le 23 octobre 2025)

Un Gaulois rentable

Plus de 65 ans après sa création, Astérix continue de séduire toutes les générations. Le petit Gaulois moustachu reste une valeur sûre de la bande dessinée mondiale, capable de battre des records de ventes à chaque sortie.

Avec Astérix en Lusitanie, les fans retrouveront l’esprit originel mêlé à la modernité d’un nouveau regard, perpétuant l’œuvre de Goscinny et Uderzo. Rendez-vous le 23 octobre 2025 pour découvrir cette nouvelle aventure qui s’annonce déjà comme un succès.