Éphéméride rétro : ça s’est passé un 19 août

19 août — Événements marquants (1950–2000)

Automobile / Moto

• Édition 1951 du Salon de l’Automobile de Paris : le Salon déménage entièrement au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, réunissant automobiles, motocyclettes, cycles et véhicules industriels au même endroit.

Musique / Disques

• 19 août 1966 : Les Beatles occupent la première place des charts au Royaume-Uni avec les titres “Yellow Submarine” et “Eleanor Rigby”, où ils restent numéro 1 pendant quatre semaines.

• 19 août 1961 : Joséphine Baker reçoit la légion d’honneur.

• 19 août 1979 : décès du chanteur américain Dorsey Burnette, mort d’un arrêt cardiaque à Los Angeles à l’âge de 46 ans.

Sport (auto, athlétisme)

• Le Grand Prix automobile d’Autriche (Formule 1) s’est tenu à plusieurs reprises le 19 août :

o En 1973, une édition du Grand Prix d’Autriche

o En 1984, une autre édition du Grand Prix d’Autriche.

• 1981 : l’athlète britannique Sebastian Coe bat le record du monde du mile en 3 min 48,53 s le 19 août.

Politique / Histoire / Social

• 1989 : nomination de Tadeusz Mazowiecki comme premier ministre de Pologne, personnage historique dans la transition post-communiste du pays.

• 1991 : tentative de putsch conservateur communiste contre Mikhaïl Gorbatchev en URSS. Boris Eltsine sauve temporairement la situation, marquant un tournant politique majeur.

Célébrités nées un 19 août

• Coco Chanel (1883–1971), icône de la mode française, fondatrice de la maison Chanel

• Bill Clinton (né en 1946), 42ᵉ président des États-Unis

• Matthew Perry (1969–2023), acteur célèbre pour son rôle de Chandler Bing dans Friends

• Peter Gallagher (né en 1955), acteur américain

• Ogden Nash (1902–1971), célèbre poète américain humoristique

• Adam Arkin (né en 1956), acteur et réalisateur américain

• Debra Paget (née en 1933), actrice américaine connue notamment pour The Ten Commandments

• Kyra Sedgwick (née en 1965), actrice américaine

• Erika Christensen (née en 1982), actrice américaine

• Nate Dogg (1969–2011), chanteur et rappeur américain, figure emblématique du G-funk

• Steve Ott (né en 1982), ancien joueur professionnel de hockey sur glace et entraîneur

• Ethan Cutkosky, acteur (Shameless)

• John Stamos (né en 1963), acteur, célèbre pour Full House

• Melissa Fumero, actrice (Brooklyn Nine-Nine)

• Gerald McRaney, acteur américain

• Autres célébrités nées ce jour selon diverses sources : Billy J. Kramer, Eddy Raven, Ian Gillan (Deep Purple), Jim Carter, John Deacon (Queen), Jonathan Frakes (Star Trek), Gary Chapman, Martin Donovan, Ivan Neville, Eric Lutes, Kevin Dillon, Lee Ann Womack, Tabitha Soren, Tracie Thoms, Karli Osborn, Romeo (Lil’ Romeo).

Célébrités décédées un 19 août

• Groucho Marx (1890–1977), légende américaine de la comédie

• Otto Frank (1889–1980), père d’Anne Frank

• Lee Thompson Young (1984–2013), acteur américain connu pour The Famous Jett Jackson et Rizzoli & Isles

• Ron Cephas Jones (1957–2023), acteur récompensé aux Emmy Awards, vu dans This Is Us

• Maria Branyas (1907–2024), supercentenaire

• Hermione Baddeley (1906–1986), actrice britannique

• Tony Scott (1944–2012), réalisateur britannique

• Joseph Hill (1949–2006), chanteur jamaïcain du groupe Culture

• Hayden Rorke (1910–1987), acteur américain (I Dream of Jeannie)

• Jessie Matthews (1907–1981), actrice, chanteuse et danseuse anglaise

• Ahna Capri (1944–2010), actrice hongro-américaine, connue pour Enter the Dragon

• Blanca Curi, (1950–2010) actrice argentine

• Bea Wain (1917–2017), chanteuse emblématique de l’ère Big Band

• Autres figures historiques (hors célébrités modernes) identifiées : Auguste (Empereur romain), Blaise Pascal, Linus Pauling, Federico García Lorca.

