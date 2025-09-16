“Portier de nuit” : un film hors norme. Documentaire événement sur ARTE le 22 septembre
Le 22 septembre à 22h40, ARTE propose un documentaire inédit consacré à Portier de nuit, le film culte et sulfureux de Liliana Cavani qui, cinquante ans après sa sortie, continue de diviser critiques et spectateurs.
En 2023, la Mostra de Venise rendait hommage à la réalisatrice italienne en lui décernant un Lion d’or pour l’ensemble de sa carrière. Une reconnaissance tardive, presque une revanche, après l’accueil houleux réservé à Portier de nuit lors de sa sortie en 1974. Interdit plusieurs mois en Italie par la censure, le film fut pourtant un succès public, provoquant débats enflammés et polémiques dans chaque pays où il était projeté.
Une histoire d’amour interdite et tragique
Interprété par Charlotte Rampling et Dirk Bogarde, le long-métrage met en scène les retrouvailles à Vienne, en 1957, entre Lucia, rescapée juive d’un camp de concentration, et Max, son ancien bourreau SS devenu portier d’hôtel. De ce choc naît une relation passionnelle, marquée par une attirance irrépressible et destructrice.
Accusé par certains d’exploiter une relation sadomasochiste entre victime et tortionnaire, le film fut aussi défendu par de grandes voix intellectuelles et artistiques, de Michel Foucault à Ettore Scola, en passant par le critique Jean-Louis Bory, qui y voyaient un manifeste pour la liberté de création.
Un documentaire pour comprendre un film culte et controversé
Réalisé par Adolfo Conti (Dante : voyage au bout de l’enfer et du paradis, La petite robe noire), le documentaire revient sur la genèse, le tournage et la réception internationale de ce film devenu culte, souvent considéré comme l’un des plus controversés du XXe siècle.
Archives, extraits, analyses d’historiens du cinéma et témoignages inédits de Liliana Cavani et Charlotte Rampling éclairent l’histoire de cette œuvre dérangeante, où s’entrelacent passion, mémoire des camps et impunité des anciens nazis.
Coproduit par ARTE GEIE, Doc Art, Goyaves Film et Luce Cinecittà, ce film documentaire de 52 minutes offre un regard neuf sur une œuvre qui a marqué au fer rouge l’histoire du cinéma.
Documentaire d’Adolfo Conti (Italie/France, 2025, 52mn) – Coproduction : ARTE GEIE, Doc Art, Goyaves Film, Luce Cinecittà
Première diffusion : 22 septembre 2025
Crédit photos : Goyaves/Doc Art©
Créateur de MonsieurVintage, Philippe est un passionné de belles mécaniques, de voyages et d’objets qui ont une âme. À travers son regard, chaque moto, voiture ou destination raconte une histoire, dans une quête d’authenticité et d’élégance intemporelle.
-
Musique1 mois
AC/DC, de Glasgow au Stade de France : la saga électrique des frères Young
-
Musique3 semaines
“Don’t Leave me now” de Supertramp
-
Moto2 mois
Suzuki GSX-R1000R 2025 : le retour tonitruant d’une légende pour ses 40 ans
-
Moto1 mois
Solex : une aventure humaine et industrielle racontée dans un ouvrage événement
Bonjour Sarah. L'article a 4 ans et ces produits vintage ne sont plus disponibles à la vente via la marque.…
Bonjour je suis a la recherche du tee shirt truffaut en xl comment puis je faire?merci
Un film qui amène à la réflexion...
Une vraie claque Lise, c'est exactement ce que provoque ce film. Merci de nous lire et pour votre commentaire.
C'est à ça qu'on reconnait un grand acteur Sophie : Tom Hanks est en effet capable de tout jouer. Chacun…