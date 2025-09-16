“Portier de nuit” : un film hors norme. Documentaire événement sur ARTE le 22 septembre

Le 22 septembre à 22h40, ARTE propose un documentaire inédit consacré à Portier de nuit, le film culte et sulfureux de Liliana Cavani qui, cinquante ans après sa sortie, continue de diviser critiques et spectateurs.

En 2023, la Mostra de Venise rendait hommage à la réalisatrice italienne en lui décernant un Lion d’or pour l’ensemble de sa carrière. Une reconnaissance tardive, presque une revanche, après l’accueil houleux réservé à Portier de nuit lors de sa sortie en 1974. Interdit plusieurs mois en Italie par la censure, le film fut pourtant un succès public, provoquant débats enflammés et polémiques dans chaque pays où il était projeté.

Une histoire d’amour interdite et tragique

Interprété par Charlotte Rampling et Dirk Bogarde, le long-métrage met en scène les retrouvailles à Vienne, en 1957, entre Lucia, rescapée juive d’un camp de concentration, et Max, son ancien bourreau SS devenu portier d’hôtel. De ce choc naît une relation passionnelle, marquée par une attirance irrépressible et destructrice.

Accusé par certains d’exploiter une relation sadomasochiste entre victime et tortionnaire, le film fut aussi défendu par de grandes voix intellectuelles et artistiques, de Michel Foucault à Ettore Scola, en passant par le critique Jean-Louis Bory, qui y voyaient un manifeste pour la liberté de création.

Un documentaire pour comprendre un film culte et controversé

Réalisé par Adolfo Conti (Dante : voyage au bout de l’enfer et du paradis, La petite robe noire), le documentaire revient sur la genèse, le tournage et la réception internationale de ce film devenu culte, souvent considéré comme l’un des plus controversés du XXe siècle.

Archives, extraits, analyses d’historiens du cinéma et témoignages inédits de Liliana Cavani et Charlotte Rampling éclairent l’histoire de cette œuvre dérangeante, où s’entrelacent passion, mémoire des camps et impunité des anciens nazis.

Coproduit par ARTE GEIE, Doc Art, Goyaves Film et Luce Cinecittà, ce film documentaire de 52 minutes offre un regard neuf sur une œuvre qui a marqué au fer rouge l’histoire du cinéma.

Documentaire d’Adolfo Conti (Italie/France, 2025, 52mn) – Coproduction : ARTE GEIE, Doc Art, Goyaves Film, Luce Cinecittà

Première diffusion : 22 septembre 2025

Crédit photos : Goyaves/Doc Art©