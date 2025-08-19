PSG et Nike dévoilent un maillot Third vintage inspiré des années 2000

Le Paris Saint-Germain et Nike viennent de lever le voile sur leur nouveau maillot Third 2025-2026, une pièce qui fera vibrer la fibre nostalgique de nombreux supporters. Inspirée de l’univers graphique Total 90, mythique au début des années 2000, cette tunique rouge propose une réinterprétation contemporaine mêlant héritage et modernité.

Un hommage à l’ère T90

Présenté lors d’un événement immersif organisé dans un lieu tenu secret jusqu’à la dernière minute, le nouveau maillot a été dévoilé dans une ambiance brute et authentique. Quelques supporters privilégiés ont eu le privilège de découvrir en avant-première cette pièce phare qui célèbre une époque où le style et l’audace définissaient le football.

Le maillot reprend les lignes iconiques des T90 et le rouge éclatant qui avait marqué les années 2000, remis au goût du jour grâce à une coupe modernisée et des finitions contemporaines.

Le retour du rouge, longtemps attendu

Réclamé depuis plusieurs saisons par les fans, le rouge fait son grand retour sur la tunique du PSG. Cette sortie s’inscrit dans la collection PSG x Nike T90, relancée cet été avec plusieurs pièces collectors, dont la réédition du maillot 2004-2005 et la paire de chaussures PSG x T90.

À travers ce choix, le club réaffirme son identité forte et intemporelle, entre continuité historique et projection vers l’avenir.

De Pauleta à la nouvelle génération

Symbole de ce passage entre générations, la révélation du maillot a réuni Pedro Miguel Pauleta, légende du club et figure marquante des années 2000, aux côtés de Vitinha, João Neves, Gonçalo Ramos et Warren Zaïre-Emery, représentants de la nouvelle génération parisienne.

Les clichés rappellent ce lien entre passé et présent : des images d’archives de l’équipe 2004-2005 (où l’on retrouvait Pauleta au premier plan) contrastent avec celles de l’effectif actuel arborant fièrement la nouvelle tunique.

Première sortie officielle et disponibilité

Le Paris Saint-Germain portera pour la première fois ce nouveau kit à l’occasion du match de reprise de la Ligue 1 McDonald’s face au FC Nantes.

Le maillot Third 2025-2026 est dès à présent disponible dans les boutiques officielles du club, sur store.psg.fr, nike.com et dans le réseau de distribution Nike. Il sera accompagné d’une gamme d’entraînement et de pièces lifestyle, disponibles à partir du 25 août.

Crédit photos : Nike/PSG©