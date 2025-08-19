Les Nanars : quand le mauvais devient culte

Qu’est-ce qu’un nanar ?

Le terme nanar désigne un film de série B (parfois Z) considéré comme raté d’un point de vue artistique, technique ou narratif, mais qui, paradoxalement, suscite l’enthousiasme et l’adoration des spectateurs. Ces films sont souvent tournés avec des budgets dérisoires, des effets spéciaux douteux, des acteurs approximatifs et des dialogues improbables. Là où un simple mauvais film lasse, le nanar amuse, divertit et se transforme en objet culte, car il déclenche des fous rires involontaires.

Les nanars appartiennent à une culture cinéphile à part entière, portée en France par des communautés comme Nanarland, qui recense et analyse ces œuvres avec humour. Ils sont devenus une manière décalée de célébrer le cinéma, non pas pour sa perfection, mais pour ses maladresses géniales.

Pourquoi aimons-nous les nanars ?

• Le kitsch : décors carton-pâte, costumes improbables, maquillages ratés.

• Les dialogues : souvent écrits sans cohérence, devenus cultes malgré eux.

• La passion sincère : derrière chaque nanar, il y a un réalisateur persuadé de créer un chef-d’œuvre. Cette sincérité maladroite touche et fait rire.

• L’effet de communauté : visionner un nanar à plusieurs, c’est partager une expérience unique entre amis, comme un rite cinéphile déjanté.

Les 20 meilleurs nanars cultes

Voici une sélection des nanars les plus appréciés dans le monde entier :

1. Plan 9 from Outer Space (1959, Ed Wood) – souvent considéré comme le pire film de l’histoire.

2. The Room (2003, Tommy Wiseau) – devenu culte pour ses répliques absurdes.

3. Birdemic: Shock and Terror (2010, James Nguyen) – attaques d’oiseaux en CGI désastreux.

4. Troll 2 (1990, Claudio Fragasso) – sans trolls mais avec des gobelins en costumes ridicules.

5. Samurai Cop (1989, Amir Shervan) – scènes d’action nanardesques et dialogues hilarants.

6. Manos: The Hands of Fate (1966, Harold P. Warren) – chef-d’œuvre d’ennui devenu culte.

7. Sharknado (2013, Anthony C. Ferrante) – requins pris dans une tornade, idée improbable assumée.

8. Miami Connection (1987, Y.K. Kim) – arts martiaux approximatifs et rock kitsch.

9. Batman & Robin (1997, Joel Schumacher) – costumes fluorescents et répliques improbables (“Cool party !”).

10. Starcrash (1978, Luigi Cozzi) – un Star Wars italien psychédélique.

11. Gymkata (1985, Robert Clouse) – un mélange absurde entre gymnastique et arts martiaux.

12. Zardoz (1974, John Boorman) – Sean Connery en slip rouge futuriste.

13. Flash Gordon (1980, Mike Hodges) – kitsch assumé, musique de Queen, devenu culte.

14. Robot Monster (1953, Phil Tucker) – un alien joué par un type en costume de gorille et casque de plongée.

15. Death Bed: The Bed That Eats (1977, George Barry) – un lit… qui mange ses victimes.

16. Mac and Me (1988, Stewart Raffill) – copie maladroite d’E.T. sponsorisée par McDonald’s.

17. Cool as Ice (1991, David Kellogg) – Vanilla Ice en “bad boy” romantique.

18. Kung Fury (2015, David Sandberg) – volontairement nanar, hommage rétro délirant.

19. Double Dragon (1994, James Yukich) – adaptation ratée du jeu vidéo culte.

20. Fateful Findings (2013, Neil Breen) – un informaticien mystique sauve le monde avec un ordinateur.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Les nanars aujourd’hui

À l’ère des blockbusters calibrés, les nanars rappellent que le cinéma peut être aimé dans ses imperfections. Certaines séances sont organisées spécialement pour découvrir ces “perles ratées”, où le public rit, applaudit et commente en direct. Un plaisir coupable devenu patrimoine culturel.